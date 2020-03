Rīt stāsies spēkā stingrākas sociālās distancēšanās prasības sabiedriskās ēdināšanas vietās

Ar EM rīkojumu noteikts, ka no rītdienas sabiedriskās ēdināšanas vietā jānodrošina divu metru distance starp galdiņiem, pie viena galdiņa nevar atrasties vairāk par diviem apmeklētājiem, ja tie nevar apliecināt, ka ir vienas ģimenes locekļi. Tāpat sabiedriskās ēdināšanas vietā kases un apkalpošanas zonā jāievēro divu metru distance no rindā priekšā stāvošā apmeklētāja ar norobežojošām zīmēm. Maksimāli pieļaujamais apmeklētāju skaits ēdināšanas zālē - viens apmeklētājs uz vismaz četriem kvadrātmetriem no kopējās ēdināšanas zāles platības. Ēdinātājiem arī jānodrošina iespēja iegādāties ēdienus līdzņemšanai.

Arī apmeklētāju informēšanai sabiedriskās ēdināšanas vietās jābūt nodrošinātiem vairākiem pasākumiem, proti, pie ieejas jābūt izvietotam aicinājumam apmeklētājam neapmeklēt sabiedriskās ēdināšanas vietu, ja tam ir parādījušās elpceļu infekcijas pazīmes. Tāpat jāinformē apmeklētāji par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties sabiedriskās ēdināšanas telpās. Apmeklētājiem redzamās vietās - vismaz pie kases un ieejas ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietā - jābūt izvietotām skaidri salasāmām norādēm būt sociāli atbildīgiem un, atrodoties sabiedriskās ēdināšanas vietā, ievērot divu metru distanci no apkārtējiem apmeklētājiem.

Sabiedriskās ēdināšanas vietās reizi 15 minūtēs jāatskaņo paziņojums latviešu valodā, aicinot lieki neuzkavēties sabiedriskās ēdināšanas telpās un sekot izvietotajiem norādījumiem par distances ievērošanu. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniedzējs paziņojuma atskaņošanai papildus var izvēlēties citas svešvalodas.

Vienlaikus EM aicina sabiedrisko ēdināšanas uzņēmumu īpašniekus un vadītājus iespēju robežās īstenot arī citus pasākumus cilvēku plūsmas ierobežošanai, kas veicinātu Veselības ministrijas rekomendāciju ievērošanu attiecībā uz Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanu. Tāpat ministrija aicina īstenot pasākumus darbinieku maksimālai aizsardzībai.

Savukārt, sabiedriskās ēdināšanas vietu apmeklētāji aicināti neapmeklēt sabiedriskās ēdināšanas vietas, ja parādījušās elpceļu infekcijas pazīmes. Bet, apmeklējot sabiedriskās ēdināšanas vietas, jāievēro visas uzņēmumu izvietotās norādes.

Visu iepriekšminēto prasību uzraudzību sabiedriskās ēdināšanas vietās veiks Valsts policija un pašvaldības policija.

Iepriekš valdība uzdeva ekonomikas ministram noteikt sociālās distancēšanās prasības sabiedriskās ēdināšanas vietās un maksimālo apmeklētāju skaitu, kas vienlaicīgi var atrasties sabiedriskās ēdināšanas vietā.