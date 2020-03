Covid-19 analīzes turpmāk varēs nodot arī Cēsīs, Madonā, Tukumā un Talsos

Uz šiem analīžu nodošanas punktiem iedzīvotāji varēs doties ar privāto automašīnu un pēc iepriekšēja pieraksta. Analīžu izmaksas, līdzīgi kā citur, segs valsts.

Reģionos, ārpus Rīgas, pacienti pēc iepriekšēja pieraksta valsts apmaksātas Covid-19 analīzes šobrīd var nodot arī Valmierā, Jēkabpilī, Daugavpilī, Liepājā, Kuldīgā un Ventspilī.

Informācija par analīžu nodošanas punktiem ir pieejama NVD mājas lapā "www.vmnvd.gov.lv".

Valsts apmaksātas analīzes uz Covid-19 veic personām, kurām ir attiecīgie simptomi, proti, klepus, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpas trūkums bez cita izskaidrojama iemesla, un cilvēks pirms simptomu parādīšanās 14 dienu laikā bijis ārzemēs vai bijis ciešā kontaktā ar Covid-19 slimnieku.

Tāpat analīzes var nodod personas, kuras Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir atzinis par Covid-19 infekcijas slimnieka kontaktpersonām, izņemot tuviniekus, kuri dzīvo kopā ar slimnieku.

Lai pieteiktos valsts apmaksātu analīžu veikšanu, pacientiem jāzvana pa tālruni 8303. Tālruņa darba laiks katru dienu ir no plkst.9 līdz 18.

Tā darbību nodrošina Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD), kura tālruņa operatori reģistrēs pacientus un nodos informāciju Centrālajai laboratorijai, kas sazināsies ar pacientiem un informēs par analīžu veikšanas vietu un laiku.

Otra iespēja pieteikties valsts apmaksātu analīžu veikšanai ir, zvanot uz "E.Gulbja laboratoriju" pa tālruni 67801112, kas zvanus pieņem katru dienu no plkst.8 līdz 20 un nodrošina analīžu nodošanu Rīgā, Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī un Kuldīgā.

Turpmāk iedzīvotāji, kuri sākot ar 26.martu nodevuši analīzes Covid-19 infekcijas noteikšanai un to rezultāts būs negatīvs, informāciju divu dienu laikā saņems un varēs apskatīt e-veselības portālā.

Pozitīva rezultāta gadījumā joprojām darbosies iepriekšējā kārtība, kad iedzīvotājiem zvana SPKC speciālists.

Gadījumā, ja iedzīvotājam nav iespējas pieslēgties e-veselības portālam, tad, lai saņemtu informāciju par rezultātu, NVD aicina zvanīt uz dienesta bezmaksas klientu apkalpošanas tālruni 80001234, kura darba laiks no pirmdienas līdz ceturtdienai ir no plkst.8.30 līdz plkst.17, bet piektdienās no plkst.8.30 līdz plkst.15.

Jau ziņots, ka analīžu nodošanas punkti joprojām darbojas Biķernieku trases stāvlaukumā, Latvijas Infektoloģijas centrā un Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcā Rīgā, kā arī Daugavpils Olimpiskajā centrā, Jēkabpils sporta namā, Vidzemes Olimpiskajā centrā, Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas teritorijā Ventspilī un stadionā "Olimpija" Liepājā.

Ierašanās minētajās vietās ir atļauta tikai ar savu automašīnu un pēc iepriekšēja pieraksta.