Atcelts "airBaltic" repatriācijas reiss no Stambulas

Kā ziņots, reiss no Stambulas uz Rīgu bija plānots plkst.15.50.

Beķeris stāstīja, ka tai pat laikā piektdien no Stambulas uz Rīgu atlidojis lidsabiedrības "Turkish Airlines" reiss, kurā bija ap 100 cilvēkiem, bet šodien no Stambulas izlidojis reiss, kurā ir ap 170 cilvēku. Beķeris uzsvēra, ka repatriācijas reiss no Stambulas uz Rīgu paredzēts arī 23.martā un nepieciešamības gadījumā tiks organizēts vēl kāds lidojums.

Viņš teica, ka mazā interese par šodienas "airBaltic" reisu skaidrojama ar "visur valdošo haosu" un ceļošanas ierobežojumiem. Beķeris stāstīja, ka daudzi noteikti nav paspējuši ierasties Stambulā un, iespējams, ceļotāji pietiekami nav atsaukušies Ārlietu ministrijas šīs nedēļas sākumā izteiktajam aicinājumam doties uz Stambulu.

Visi pārējie repatriācijas reisi pašreiz norit pēc plāna. Beķeris arī uzsvēra, ka pašreiz vēl ir brīvas vietas ieplānotajos reisos no Londonas.

Jautāts, cik liela daļa no Latvijas valstspiederīgajiem, kuri pieteicās repatriācijai, ir atgriezušies Latvijā, Beķeris atbildēja, ka šādu skaitli nav iespējams precīzi nosaukt. Viņš skaidroja, ka kopumā reģistrējušies bija vairāk nekā 4000 cilvēku. Lai gan Latvijā līdz piektdienai bija atgriezušies aptuveni 1000 cilvēku, ne visi no tiem bija reģistrējušies. Turklāt daļa no tiem, kuri bija reģistrējušies, paspēja atgriezties pirms 17.marta.

Beķeris teica, ka Ārlietu ministrija lūgusi visiem, kuri bija reģistrējušies, bet tomēr izlēmuši palikt ārvalstīs, kā arī tiem, kuri ir atgriezušies, nosūtīt informāciju uz speciāli šim gadījumam izveidoto epasta adresi palieku@mfa.gov.lv. Pašreiz Ārlietu ministrija apzvana visus, kuri bija pieteikušies repatriācijai, bet šajos apstākļos cilvēki maina lēmumus teju katru dienu, teica Beķeris.

Tāpat viņš pastāstīja, ka tuvākajā laikā tiks izsludināti papildu repatriācijas reisi, kas būs arī no citiem galamērķiem.

Ārlietu ministrija mikroblogošanas vietnē "Twitter" ievietojusi informāciju, ka pašreiz vēl ir daudz brīvas vietas repatriācijas reisos Stambula-Rīga un Tbilisi-Rīga, kas tiks veikti 23.martā.

Latvijas vēstniecība Krievijā tviterī ziņo, ka 23.martā aptuveni ap plkst.14 pie Grebņevas robežšķērsošanas punkta Latvijas pusē piebrauks sarkanas krāsas autobuss "Setra" (FV557), kurš izsēdinās Krievijas pilsoņus. Autobuss ir gatavs nogādāt Rīgā Latvijas valstspiederīgos, kuri Krievijas robežu ir šķērsojuši kājām.

Jau ziņots, ka "airBaltic" tuvākajās dienās uz Rīgu plānoti lidojumi no Apvienotās Karalistes, Turcijas, Gruzijas, Nīderlandes un Apvienotajiem Arābu Emirātiem (AAE), liecina informācija Satiksmes ministrijas mājaslapā.

Svētdien, 22.martā, plkst.8.10 paredzēts lidojums no Rīgas uz AAE galvaspilsētu Abu Dabī, kur reiss ieradīsies plkst.16.10. Savukārt plkst.17.40 plānots reiss Abu Dabī-Rīga, kad Latvijas galvaspilsētā nolaidīsies plkst.22.15.

Tāpat svētdien paredzēti reisi Rīga-Londona un Londona-Rīga. Lidojums Rīgas lidostā tiks uzsākts plkst.9 un Londonā nolaidīsies plkst.9.55, savukārt no Londonas lidmašīna pacelsies plkst.11.55 un nolaidīsies Rīgā - plkst.16.40.

Pirmdien, 23.martā, plkst.10.05 paredzēts reiss Rīga-Stambula, kas Turcijas galvaspilsētā ieradīsies plkst.17.30. Bet reiss Stambula-Rīga izlidos plkst.15.50 un nolaidīsies plkst.17.30.

Tāpat pirmdien paredzēts reiss Gruzija-Rīga, kas pacelsies plkst.15.35 un nolaidīsies plkst.17.

Otrdien, 24.martā, paredzēti reisi Rīga-Londona un Londona-Rīga. Lidojums Rīgas lidostā tiks uzsākts plkst.9 un Londonā nolaidīsies plkst.9.55, savukārt no Londonas lidmašīna pacelsies plkst.11.55 un nolaidīsies Rīgā - plkst.16.40.

Tāpat 24.martā būs lidojums Rīga-Amsterdama, kas pacelsies plkst.11 un nolaidīsies plkst.12.25, bet lidojums Amsterdama-Rīga izlidos plkst.14.25 un nolaidīsies plkst.17.40.

Trešdien, 25.martā, paredzēti reisi Rīga-Londona un Londona-Rīga. Lidojums Rīgas lidostā tiks uzsākts plkst.9 un Londonā nolaidīsies plkst.9.55, savukārt no Londonas lidmašīna pacelsies plkst.11.55 un nolaidīsies Rīgā - plkst.16.40.

Tāpat 25.martā būs lidojums Rīga-Amsterdama, kas pacelsies plkst.11 un nolaidīsies plkst.12.25, bet lidojums Amsterdama-Rīga izlidos plkst.14.25 un nolaidīsies plkst.17.40.