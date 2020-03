Pirmdien valsts pirmā amatpersona Rīgas tikās ar Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu (JV), veselības ministri Ilzi Viņķeli (AP) un Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktoru Juriju Perevoščikovu, lai pārrunātu valstī noteikto ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 ierobežošanu.

"Situācija ir nopietna, bet to kontrolē. Mūsu sabiedrība rīkojas ļoti atbildīgi. Gribu uzsvērt, ka Covid-19 izplatīšanas ierobežošana ir atkarīga no mūsu visu rīcības, no tā, cik rūpīgi ievērojam valdības noteiktās vadlīnijas," sacīja prezidents.

Prezidents norādīja, ka valdības pieņemtie lēmumi ir pareizi un nepieciešami, jo tie atbilst šodienas situācijai. Valdība ņēmusi vērā arī pasākumus un pieredzi no citām valstīm un "mēs zināmā mērā esam priekšā citām valstīm šo pasākumu izvērtēšanā un pieņemšanā".

Tāpat Levits sacīja, ka visiem uz laiku ir jāmaina savs dzīves ritms un ikdienas paradumi. "Tas var būt ir neērti,dažreiz, iespējams, pat kaitinoši, taču tas ir nepieciešami. Gribu uzsvērt, ka mums pastāvīgi ir jāseko līdzi valdības lēmumiem, jo situācija mainās no dienas uz dienu," skaidroja Levits.

Politiķis pateicās veselības aprūpes darbiniekiem - mediķiem, ārstiem, medicīnas māsām, kā ari visiem dienestiem, kuri pašaizliedzīgi pilda savus pienākumus. "Domāju, ka mēs kā sabiedrība varam viņiem izteikt lielu pateicību. Tāpat gribu pateikt paldies valdībai par operatīvo lēmumu pieņemšanu," sacīja prezidents.

Prezidents teica paldies vārdus arī tiem atbildīgajiem sabiedrības locekļiem, kuri rūpīgi ievēro valdības noteiktās vadlīnijas un tās pacietīgi pilda. "Ievērosim sociālo jeb fizisko distanci. Bet fiziskā distance nenozīmē atsvešināšanos vienam no otra. Tieši otrādi. Ārkārtējā situācijā mums vajadzētu būt draudzīgākiem vienam pret otru, izpalīdzīgākiem," sacīja prezidents.