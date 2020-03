Latvijas frizētavas nav saņēmušas instrukcijas, kā rīkoties koronavīrusa gadījumā. Ārzemēs bārddziņi iesmej par īpašo piesardzību

Slimību kontroles un profilakses centrs (SPKC) aicina cilvēkus mazgāt rokas, izstrādājis ieteikumus, kā rīkoties ārstiem un izglītības iestādēm, bet ne vārds nav pausts par to, ka kādi īpaši drošības pasākumi būtu jāievēro frizētavām, kur frizieri ir īpaši tuvā kontaktā ar klientiem.

Tā kā skaistumkopšanas salonu/frizētavu uzraudzība ir Veselības inspekcijas kompetencē, Jauns.lv inspekcijai jautāja, vai „Covid-19” sakarā ir doti kādi īpaši norādījumi frizētavām: kas šai sakarā frizētavām/frizieriem ir jāievēro?

Inspekcijas sabiedrisko attiecību speciāliste Saiva Luste Jauns.lv vien norādīja, ka šis jautājums būtu jāuzdod SPKC. Savukārt tas nekādus īpašus norādījumus vai ieteikumus frizētavām nav devis. Tas nozīmē, ka katra frizētava pati izlemj kādā režīmā tai strādāt.

Skaistumkopšanas salonu/frizētavu „Hairriga” īpašniece un arī sertificēta ārste onkoloģe-ķīmijterapeite Ilva Banka-Okorie Jauns.lv teica:

„Profilaksei un veselības stāvoklim salonā pievēršam īpaši lielu nozīmi. Jāsaka, ka speciālās instrukcijas saloniem no Veselības inspekcijas nav saņemtas, bet mēs esam izveidojuši savas iekšējās, ja darbinieks jūt saaukstēšanās simptomus, tad darbā neierodas.



Pēc katra klienta viņš mazgā un dezinficē rokas un ar izsmidzināmu virsmu dezinfekcijas līdzekli apstrādā visu ar ko saskaras klienti un, protams, instrumentus.

Ja salonā apmeklētājs klepo, tad netuvojas vairāk par diviem metriem, bet maskas frizieri neizmanto, jo kā jau nāk ziņojumi no Lielbritānijas, tad maskas var pat pastiprināt saslimšanas risku, jo vīrusam nonākot uz rokām to ļoti vienkārši var ienest sejas maskā, kas notiek neapzināti masku aiztiekot, mainot tās pozīciju, kas nav pieļaujams.



Maskas un cimdus izmanto tikai manikīra meistari, kas atrodas ļoti tuvā kontaktā ar klientu. Maska vairāk pasargā slimo no tālākas vīrusa izplatīšanas klepojot.

Katrā ziņā ļoti ceram, ka inficēšanās mūsu salonos tirdzniecības centros „Olimpia” un „Riga Plaza” nenotiks”.

Tikmēr internetā bārddziņu cunftes pārstāvji jau paspējuši paironizēt un uzfilmējuši „Korona salonus”, kuros ironizē par speciālu matu griešanas tehnoloģiju „Covid-19” draudu iespaidā:

Saistītās ziņas Frizieres smēķē tieši zem maniem logiem: kā rīkoties? Pieci frizieru noslēpumi, kurus meistari paši jums nestāsta Katrīna Neiburga: "Frizieris ir kā garīdznieks, kurš pieņem grēksūdzes"