Septiņas personas tiesās par izvairīšanos no nodokļu nomaksas vairāk nekā 5 miljonu apmērā

Prokuratūras pārstāve Laura Majevska skaidroja, ka prokurors tiesai nosūtījis krimināllietu septiņu personu apsūdzībā par izvairīšanos no nodokļu nomaksas organizētā grupā. Prokuratūra uzskata, ka viņi laika posmā no 2013. līdz 2014.gadam nodarīja zaudējumus valstij lielā apmērā par kopējo summu, kas lielāka par pieciem miljoniem eiro.

Saskaņā ar apsūdzību organizētās grupas dalībnieki ar mērķi samazināt kāda uzņēmuma pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksājumus valsts budžetā, izmantojot komersantu datus un norēķinu kontus, organizēja un veica komersantu faktiski nenotikušu, ar PVN apliekamu darījumu dokumentu sastādīšanu un iekļaušanu PVN deklarācijās. Šādā veidā viņi izveidoja faktiski nenotikušu darījumu ķēdi, proti, uzņēmums iekļāva savās PVN deklarācijās par 2013.gadu un 2014.gadu faktiski nenotikušus darījumus ar citu uzņēmumu, kurš savukārt deklarēja darījumus ar virkni citiem lietā esošajiem uzņēmumiem, noskaidrojuši izmeklētāji.

Personas apsūdzētas par to, ka tās izvairījās no PVN nomaksas kopsummā 5 062 451 eiro apmērā, radot iespēju valstij nesamaksāto PVN 678 902 eiro apmērā nepamatoti novirzīt uzņēmuma reāli veiktu ar nodokli apliekamu darījumu nodrošināšanai. Turklāt tika izveidota PVN pārmaksa un uzņēmums faktiski prettiesiski ieguva savā rīcībā valsts budžeta finanšu līdzekļus - 958 815 eiro. Mantiskā kompensācija lietā pieteikta 6 700 168 eiro apmērā.

Krimināllietā septiņas personas apsūdzētas pēc Krimināllikuma 218.panta trešās daļas un 177.panta trešās daļas. Par izvairīšanos no nodokļu nomaksas grupā soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību, uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem, ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem. Savukārt par krāpšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Rīgas Pārdaugavas tiesas publiskotā informācija liecina, ka lietas iztiesāšana paredzēta 9.jūnijā plkst.10.