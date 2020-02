Viesturs Rudzītis: "Homoseksualitātes izņemšana no slimību klasifikācijas bija kļūda"

Domāju, ka homoseksualiātes izņemšana no slimību klasifikācijas bija kļūda un ideoloģisks zaudējums. Rezultāts - homoseksuāļi nevis meklē integrāciju sabiedrībā, kurā ir mazākums, un kam būtu jābūt kā pateicībai par atzīšanu. Viņi uzbrūk labvēļiem, jo ir apjukuši un neārstēti. — Viesturs Rudzītis (@VRudzitis) February 26, 2020

Rudzīša viedoklis izpelnījies lielākoties negatīvu reakciju, citiem "Twitter" lietotājiem jautājot, vai psihoterapeits "šīs slimības" ārstēšanu veic savā praksē, bet vēl kāds atgādina, ka Viesturam Rudzītim ir atņemta psihoterapeita licence.

Zināms, ka Amerikas psihiatru asociācija savā gadskārtējā konferencē homoseksuālismu kā diagnozi no psihisko slimību saraksta izsvītroja tikai 1973. gadā. 1978. gadā tā tika izņemta no psihiatrisko diagnožu grāmatas, 1992. gadā Pasaules Veselības organizācija homoseksualitāti svītroja no psiholoģisko slimību saraksta.

Neraugoties uz to, amerikāņu doktors Roberts Spitzers vēlāk izteica versiju, ka homoseksuāli orientēti vīrieši un sievietes ar terapijas palīdzību varot mainīties. Pēc ilgiem un pamatīgiem pētījumiem viņš pauda: “Garīgās veselības speciālistiem vajadzētu pārtraukt iet virzienā, kas izslēdz terapiju, ar kuras palīdzību ir iespējams mainīt seksuālo orientāciju.”