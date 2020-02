Divus jauniešus tiesās par nepilngadīgas paziņas izvarošanu un nogalināšanu

Apsūdzībā norādīs, ka 2019.gada 17.jūnijā abi apsūdzētie kopā ar cietušo, kurai vēl nebija 16 gadi, lietoja alkoholiskos dzērienus mājas pagalmā Rīgā, Bolderājas apkārtnē. Pusnaktī apsūdzētie izvaroja bezpalīdzības stāvoklī esošo cietušo.

Pēc tam viņi meiteni žņaudza, ietina guļammaisā un aiznesa līdz Buļļupes kanālam. Abi vēl dzīvu esošu cietušo iemeta ūdenī, kur viņa noslīka.

Apsūdzības uzrādītas pēc Krimināllikuma panta par tādas personas izvarošanu, kura nav sasniegusi 16 gadu vecumu. Likums par šādu noziegumu paredz mūža ieslodzījumu vai brīvības atņemšanu uz laiku no 10 līdz 20 gadiem.

Tāpat apsūdzības uzrādītas par slepkavību vainu pastiprinošos apstākļos, proti, ja slepkavība izdarīta nolūkā slēpt citu noziedzīgu nodarījumu, to izdarījusi personu grupa un noslepkavots nepilngadīgais. Arī par šādu noziegumu likums paredz mūža ieslodzījumu vai brīvības atņemšanu uz laiku no 10 līdz 20 gadiem.

Prokuratūra norāda, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Iepriekš prokuratūra ziņoja, ka viens no apsūdzētajiem vainu neatzīst. Savukārt otrs apsūdzētais atzīst slepkavību, bet neatzīst, ka noslepkavojis grupā, un neatzīst to, ka meiteni pirms tam izvarojis.

Jau vēstīts, ka 2019.gada vasarā neilgi pēc mirušās jaunietes atrašanas Buļļupes kanālā tika aizturēti divi bojāgājušajai pazīstami 1991. un 1999.gadā dzimuši vīrieši. Neviens no viņiem iepriekš nebija nonācis policijas redzeslokā. Abiem vīriešiem tiesa piemēroja drošības līdzekli - apcietinājumu.

Rekonstruējot nozieguma gaitu, policija noskaidrojusi, ka naktī no 17. uz 18.jūniju jauniešu kompānija, tajā skaitā abi aizturētie vīrieši un cietusī, Bolderājā, aizturēto vīriešu dzīvesvietā, lietojuši alkoholiskos dzērienus. Ekspertīzes rezultāti liecina, ka meitenes nāve iestājusies no kombinētas mehāniskas asfiksijas, kā arī viņai konstatētas vardarbīgas dzimumtieksmes apmierināšanas pazīmes. "Minētais ekspertīzes atzinums nozīmē, ka jauniete sākumā žņaugta un pēc tam iemesta ūdenī, līdz ar to nāve iestājusies žņaugšanas un slīkšanas rezultātā," iepriekš uzsvēra policijā.