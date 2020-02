JKP šodien paziņojumā presei uzsvēra, ka politiskais spēks ne pie kādiem apstākļiem neatbalstītu Šķēlem vai viņa ģimenei piederošu firmu projektu virzīšanu saistībā ar Nacionālās akustiskās koncertzāles būvēšanu Rīgā.

Vienlaikus šajā paziņojumā pausts, ka JKP uzskata, ka globālajā Magņitska sankciju sarakstā būtu jāiekļauj arī citu Latvijas oligarhu vārdi, kuri izmanto savu ietekmi, lai aizstāvētu savas intereses.

JKP valdes loceklis Gatis Eglītis, jautāts, vai šāds paziņojums nozīmē partijas vēlmi Magņitska sarakstā ieraudzīt arī Šķēli, aģentūrai LETA norādīja, ka uz šādu jautājumu atbildēt nevēlas, vien piebilstot, ka sankciju saraksts būtu papildināms.

Arī JKP valdes loceklis Krišjānis Feldmans aģentūrai LETA sacīja, ka nevar "ne apstiprināt, ne noliegt" to, vai šāda ir partijas vēlme.

Politiķis akcentēja, ka tas, vai un kā saraksts būtu papildināms, labāk redzams un zināms tiem, kuri to veido, turklāt JKP nemaz nav kompetences ieteikt saraksta veidotājiem, kādā veidā saraksts būtu papildināms.

Partijas padomes sēdē sestdien vairākkārt akcentēts, ka JKP ir panākusi Ventspils mēra Aivara Lemberga (Latvijai un Ventspilij) iekļaušanu sankciju sarakstā. Feldmans gan uzsvēra, ka tas esot panākts, JKP izcīnot iespēju izveidot valdību, kurā nav pārstāvēta Zaļo un zemnieku savienība (ZZS).

"Ja ZZS būtu vadībā, diez vai Lembergu iekļautu sankciju sarakstā. Ņemot vērā, ka JKP panāca to, ka ZZS nav koalīcijā, tiem, kuri veido sarakstu, parādījās iespēja aktīvi rīkoties un iekļaut tajā Lembergu," teica Saeimas deputāts.

Feldmans nesniedza konkrētu atbildi par to, vai JKP vēlas sankcijām pakļauto sarakstā redzēt arī Šķēli. "Es negribu teikt, ka JKP tieši konkrēti šo vai to personu grib redzēt Magņitska sarakstā. Mums nav arī teikšanas par to. Tas būtu jāvērtē tiem, kas vēro politisko procesu. Mēs uzticamies šiem cilvēkiem," sacīja politiķis.

Kā ziņots, valdību veidojošās partijas vienojušās, ka Nacionālā koncertzāle Rīgā būvējama uz privātas zemes, to ar laiku atpērkot, iepriekš vēstīja TV3 raidījums "Nekā personīga". Koalīcijas partiju lēmums saskan ar ierosinājumu, ko pirms nepilna gada Kultūras ministrijai piedāvāja Šķēles ģimenes uzņēmums.