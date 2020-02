Rīgas domes deputātiem atlaišanas kompensācijas nepienāksies

Deputāti šodien domē aizvada pēdējo darba dienu.

Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļā skaidroja, ka domniekiem īpašas atlaišanas kompensācijas nepienāksies un viņiem izmaksās pēdējo likumā paredzēto mēnešalgu.

Komiteju vadītājiem un priekšsēdētājam gan pienāksies kompensācija par neizmantotajām atvaļinājuma dienām.

Arī Saeimas Juridiskā biroja vadītāja Dina Meistere skaidroja, ka likums domes deputātiem neparedz atlaišanas pabalstu piešķiršanu, ņemot vērā, ka minētajām amatpersonām nav noteikts aizliegums ieņemt amatus citviet. Kompensācijas gan var tikt izmaksātas domes priekšsēdētājam, viņa vietniekiem un komiteju vadītājiem, tomēr arī to regulē starp pusēm noslēgtie darba līgumi. Kompensācijas šiem pašvaldības darbiniekiem var tikt izmaksātas par neizmantotajām atvaļinājuma dienām un citiem apstākļiem, ko paredz starp pusēm noslēgtā vienošanās.

Kā novēroja aģentūra LETA, lielākā daļa deputātu jau pirmdien bija atstājuši savu frakciju telpas un darba kabinetus. Piemēram, deputātu bloka "Rīgai" un partijas "Saskaņa" frakcijās gaismas un deputātu darbošanās nebija manāma jau aizvadītajā nedēļā.

Pirmdien savus darba kabinetus atstāja arī domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs (GKR) un viņa biroja darbinieki. Tāpat telpas atbrīvoja Pilsētas attīstības un citu komiteju vadītāji.

Pašvaldībā norādīja, ka likumā konkrēts termiņš, līdz kuram deputātiem telpas jāatstāj, noteikts nav, taču lielākā daļa domnieku godprātīgi jau esot lielāko daļu kabinetu atbrīvojuši.

Šajā sasaukumā Rīgas domē kopumā strādāja 60 deputāti no sešiem politiskajiem spēkiem - partijas "Vienotība", "Latvijas attīstībai", "Saskaņa", "Gods kalpot Rīgai", Jaunās konservatīvās partijas un nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un brīvībai"/LNNK (VL-TB/LNNK).

Kopš ievēlēšanas 2017.gadā no partijām kopumā "atdalījās" astoņi domnieki, kuri izveidoja divus deputātu blokus. Neatkarīgo deputātu frakcijā apvienojās četri no "Saskaņas" izslēgtie deputāti - Aleksejs Rosļikovs, Valērijs Petrovs, Vadims Baraņņiks un Vitālijs Dubovs. Savukārt deputātu blokā "Rīgai!" apvienojās divi no JKP izslēgtie domnieki - Imants Keišs un Druvis Kleins - un viens no "Latvijas attīstībai" aizgājušais deputāts - Oskars Putniņš.

Kopā ar bloku strādāja arī neatkarīgā deputāte Baiba Broka, kura savu darbību VL-TB/LNNK apturēja pēc aizvadītajā vasarā notikušā korupcijas skandāla.

Kā vēstīts, Valsts prezidents Egils Levits pirmdien ir izsludinājis Saeimas pieņemto Rīgas domes atlaišanas likumu. Likums stāsies spēkā otrdien, līdz ar ko, no rītdienas dome uzskatāma par atlaistu.

Līdz ar domes atlaišanu pilsētas vadības grožus pārņems pagaidu padome, kas pildīs likumos paredzētās domes funkcijas un darbosies līdz dienai, kad uz pirmo sēdi sanāks jaunievēlētā dome. Pagaidu administrācijas locekļi izvēlēti, "ņemot vērā viņu iepriekšējo pieredzi darbā valsts pārvaldē, personu reputāciju un izglītību, lai nodrošinātu pagaidu administrācijas spēju efektīvi darboties un risināt pašvaldību darbībā nepieciešamo stratēģisko un operatīvo uzdevumu izpildi".

Pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājs līdz ārkārtas vēlēšanām būs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretārs Edvīns Balševics, vadītāja vietnieks būs Finanšu ministrijas Juridiskā departamenta direktors Artis Lapiņš, bet administrācijas locekļa amatā strādās Tieslietu ministrijas Juridiskā departamenta direktora vietnieks Aleksejs Remesovs.

Pagaidu administrācijas vadītājs pildīs domes priekšsēdētāja pienākumus, bet viņa vietnieks veiks vicemēra pienākumus. Savukārt pagaidu administrācijas loceklis pildīs komitejas vadītājam normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. Atlīdzība par šo darbu veikšanu administrācijas pārstāvjiem būs tāda pati kā priekšsēdētājam, vicemēram un komitejas vadītājam. Tā kā pagaidu administrācijā nav paredzēts veidot komitejas, tad pēc būtības domes kompetences jautājumu loks un atbildība par lēmumprojektiem tiks sadalīta starp pagaidu administrācijas locekļiem.