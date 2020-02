Ģenerālprokuratūrai pagaidām nav oficiālas informācijas no Dānijas saistībā ar lūgumu Misāni izdot Latvijai

Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta virsprokurors Aivars Ostapko šorīt Latvijas Radio pastāstīja, ka no rīta ielūkojies elektroniskajos sūtījumos un pārliecinājies, ka oficiāli nekāda informācija nav saņemta, lai arī Misānes pārstāvji ir paziņojuši, ka sievietes izdošana DĀR īslaicīgi apturēta.

Ostapko pastāstīja, ka vien 17.februārī prokuratūra saņēmusi nepieciešamos pierādījumus, lai sāktu kriminālprocesu un Misāni atzītu par aizdomās turamo, kas dotu pamatu prasīt viņas izdošanu Latvijai. Lietas ierosināšanai nepieciešamo informāciju piegādājusi Misānes māsa.

Prokuratūra operatīvi strādājusi un dienas laikā, balstoties uz jauniegūtajiem pierādījumiem, nosūtījusi Eiropas apcietinājuma orderi Dānijai. Latvijas prokuratūra atbildi no Dānijas oficiāli gaida divu nedēļu laikā, tomēr Ostapko cer, ka tas notiks agrāk un lēmums būs labvēlīgs.

Uzsāktajā kriminālprocesā Misāne atzīta par aizdomās turēto pēc Krimināllikuma 168.panta, 193.panta otrās daļas un 275.panta otrās daļas.

Krimināllikuma 168.pants ir par izvairīšanos no tiesas vai bāriņtiesas nolēmuma, kas izriet no aizgādības, aprūpes vai saskarsmes tiesībām ar bērnu, kā arī tiesas nolēmuma, kas paredz bērna nogādāšanu atpakaļ uz valsti, kurā ir viņa dzīvesvieta, izpildes vai ļaunprātīgu šāda nolēmuma nepildīšanu, un tas paredz īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu. Tāpat kriminālprocess sākts par sveša finanšu instrumenta vai maksāšanas līdzekļa nolaupīšanu, iznīcināšanu, bojāšanu vai nelikumīgu izmantošanu, par ko soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. Savukārt 275.panta otrā daļa paredz, ka par dokumenta, zīmoga un spiedoga viltošanu un viltota dokumenta, zīmoga un spiedoga realizēšanu un izmantošanu, ja tas izdarīts mantkārīgā nolūkā, to paveikusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, rīcība radījusi būtisku kaitējumu valsts varai vai pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas interesēm, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu.

Kā vēstīts, Dānijas apgabaltiesa piektdien nolēma paturēt apcietinājumā par savas meitas nolaupīšanu DĀR pasūdzēto Misāni. Tomēr Latvijas valdība otrdien atbalstīja par Ārlietu ministrijas ierosinājumu Misānes lietā vērsties ar sūdzību Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT). Tāpat valdība nolēma lūgt pagaidu noregulējumu par Misānes izdošanas liegumu.

"Valdība lēma vērsties ECT Misānes lietā, sevišķi ņemot vērā, ka līdzšinējos tiesas procesos netika ņemti vērā argumenti par starptautisko organizāciju pausto par dažāda veida problēmām Dienvidāfrikas ieslodzījumu vietās, tostarp attiecībā pret vardarbību, sieviešu stāvokli utt. Šie argumenti netika ņemti vērā," pēc valdības sēdes žurnālistus informēja ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (JV).

Ārlietu ministrs arī uzsvēra, ka valdības otrdienas lēmums un Ģenerālprokuratūras pieņemtais Eiropas apcietinājuma lēmums pret Misāni un nosūtītais aicinājums Dānijas kompetentajai iestādei viņu izdot Latvijai ir paralēli procesi.

Misānes pārstāvji iepriekš informēja, ka sieviete 2011.gadā iepazinusies ar DĀR pilsoni un pēc četriem gadiem abiem piedzimusi meita. Taču starp abiem vecākiem sākušies konflikti, kas sākotnēji bijuši finansiāli motivēti. Pēc tam vīrietis vienpusēji nolēmis pārtraukt attiecības un esot sācis vardarbīgi izturēties gan pret Misāni, gan pret abiem ģimenes nepilngadīgajiem bērniem. Baidoties par savu un savu bērnu drošību un dzīvību, 2018.gada maijā Misāne nolēmusi meklēt patvērumu Latvijā, norādīja radinieki. 2018.gada decembrī Misāne devusies darba braucienā caur Kopenhāgenu uz Mozambiku, taču, šķērsojot robežu, viņa aizturēta, jo bijusi Interpola meklēšanā. DĀR bija norādījusi, ka Misāne tiek meklēta par bērna nolaupīšanu. Tagad DĀR sievietei draudot 15 gadus ilgs cietumsods.

Šo lietu tika piedāvāts pārņemt Latvijas prokuratūrai, taču tas netika darīts, jo, kā iepriekš skaidroja prokuratūra, Misānei DĀR tiek inkriminētas darbības, kas Latvijā neparedz nozīmīgus sodus, attiecīgi Eiropas apcietinājuma lēmumu par šīm darbībām nav bijis likumīga pamata pieņemt. Attiecībā uz citu iespējamo Misānes rīcību, kas teorētiski varētu atbilst krāpšanai un dokumenta viltošanai, Latvija, ņemot vērā pierādījumu trūkumu, nevarētu garantēt personas kriminālvajāšanu Latvijā, norādīja Latvijas prokuratūrā.

Misāne kopš 2018.gada nogales atrodas apcietinājumā Dānijā, kur viņa tika aizturēta, jo Dienvidāfrikā (DĀR) tiek turēta aizdomās par sava bērna nolaupīšanu, kā arī viņai tiek inkriminēti citi pārkāpumi. Dānijas tiesa pagājušajā nedēļā nolēma viņu neatbrīvot no apcietinājuma, kas faktiski nozīmē, ka 20.februārī viņa tiks izdota DĀR. Pēc Misānes pārstāvju sniegtās informācijas, piektdien tiesā tika vērtēts, vai sieviete būtu atbrīvojama, jo viņa varētu būt jau izcietusi sev piemērojamo sodu, vai arī viņa būtu izdodama tiesāšanai Dienvidāfrikai, kur viņai draud 15 gadu cietumsods par pašas bērna nolaupīšanu un citām apsūdzībām.