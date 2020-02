„Masļeņica – lielais pankūku cepiens” tiek rīkots sadarbībā ar Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātri, kas apmeklētājus priecēs ar īpaši atlasītiem muzikāliem priekšnesumiem no iestudētajām izrādēm.

„Mēs varam būt lepni par to, ka mūsu sabiedrībā ir tik daudz dažādu kultūras tradīciju. Esam gandarīti par to, ka mūsu teātri šodien vienlīdz plaši apmeklē krievu un latviešu auditorija, nereti citu Latvijā dzīvojošo tautību pārstāvji un ārzemju viesi. Lai vairotu šo pozitīvo tendenci, mēs mēģinām būt maksimāli atvērti, veidojam jaunas teātra platformas un partnerības, veicam milzīgu un nerimstošu darbu starpkultūru integrācijā, uzsverot, ka kultūra, t.sk. teātris, vieno, bagātina un saliedē Latvijas sabiedrību. Esam pagodināti par iespēju uzstāties uz Masļeņicas svētku skatuves, kur priecēsim apmeklētājus ar īpaši izvēlētiem muzikāliem priekšnesumiem no dažādām mūsu teātra izrādēm, pasaulslaveniem hitiem un citiem patīkamiem pārsteigumiem. Lai mums izdodas skaisti, sadraudzīgi un priekpilni svētki!” novēl Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra direktore Dana Bjorka.

Masļeņica ir nedēļu ilgi austrumslāvu svētki, kuru laikā svinētāji atvadās no ziemas un sagaida pavasari un sauli. Pirmo reizi tā publiski pilsētā tiek rīkota ar mērķi mazināt tūrisma sezonalitāti.

“Gastronomijas tūrismam pasaulē ir aizvien nozīmīgāka loma. Arī mēs jau vairākus gadus veidojam veiksmīgus gastronomijas tūrisma produktus – “Rīga Street food festival”, “Rīgas svētku restorāns”, Rīgas restorānu nedēļas u.c. Esam aprēķinājuši, ka 2019.gadā tos ir apmeklējuši 16 tūkstoši ārvalstu viesu. Tas liecina, ka gastronomijas tūrisms rada būtisku ekonomisko pienesumu gan valsts, gan pašvaldības budžetā. Tāpat pētījumi liecina, ka maltītes ieturēšana sabiedriskā vietā ir otrs populārākais laika pavadīšanas veids pēc pilsētas apskates. Arī “Masļeņica – lielais pankūku cepiens” ir pasākums, kurā brīnišķīgi apvienojas gan kultūras, gan gastronomijas tūrisms. Pasākuma viesi, esot pilsētas vēsturiskajā centrā, var izbaudīt kultūras tradīcijām bagātus svētkus un turpat uz vietas pagatavotu gardu ēdienu no populāriem Rīgas restorāniem,” stāsta Rīgas Tūrisma Attīstības biroja valdes priekšsēdētājs Jānis Jenzis.

“Rīgai ir svarīgi piesaistīt tūristus, un darīt to ne tikai sezonā, bet arī tajos mēnešos, kad laikapstākļi nav tik labvēlīgi. Gan Live Riga aktivitātes, gan citu valstu pilsētu pieredze liecina, ka tūristus piesaista pasākumi, notikumi. Jāatceras, ka no 2021.gada daļu pilsētas budžeta veidos arī tūrisma nodeva. Masļeņica, līdzīgi kā “Street Food” festivāls ir notikums, kas palīdz piepildīt tos mēnešus, kuri neiekļaujas tūrisma sezonā,” stāsta Rīgas domes priekšsēdētājs Oļegs Burovs.

“Rīga vienmēr ir bijusi multikulturāla pilsēta, Masļeņicas jeb Pankūku nedēļas svinēšana noteikti interesēs arī rīdziniekus. Esmu gandarīts par to, ka mūsu partneri ir gan Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris, gan arī vairākas folkloras kopas. Masļeņica un pavasara sagaidīšana varētu kļūt par tikpat labu tradīciju kā Jāņu svinēšana un Jaungada sagaidīšana krastmalā,” pauž O.Burovs.

Svētkos “Masļeņica – lielais pankūku cepiens” piedalīsies restorāni “Aqua Luna”, “Čarlstons”, “Entresol”, “Ferma”, “Garage”, “Kaļķu vārti”, “OZO restorāns”, “Tinto”, kā ari pieci “Street Food Latvia” dalībnieki – “Bao”, “Crepes cafe”, “Vegstop”, “Āzijas pankūkas” un “Hačapurija”. Pasākuma ēdienkartē galvenais ēdiens būs tradicionālās Masļeņicas pankūkas, kas ir vispopulārākais šīs nedēļas ēdiens, taču būs nogaršojami arī citi gardumi - plāceņi, siera plācenīši, kliņģeri, vafeles, pīrāgi. Restorāni piedāvās arī krievu, baltkrievu, ukraiņu, meksikāņu, gruzīnu virtuves ēdienus un iepazīstinās pasākuma apmeklētājus ar citu tautu tradīcijām.

Pasākuma plakāts. (Foto: Publicitātes foto)

Pasākuma programmu un Masļeņicai raksturīgo skanējumu papildinās Latvijas folkloras kolektīvi “Barendejka” un “Suzorje”.