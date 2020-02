“Viņa ir pāridarītāja un mele!” par Misāni pirmo reizi izsakās bijušā dzīvesbiedra meita

Kā zināms, Misāni DĀR vaino bērna nolaupīšanā, lai arī viņa pati apgalvo, ka ar bērnu caur Dāniju bēgusi no agresīva civilvīra un kopdzīves DĀR.

Taču 14. februārī Dānijas apgabaltiesa nolēma paturēt Misāni apcietinājumā, kas nozīmē, ka viņa ceturtdien, 20. februārī, tiks izdota DĀR, iepriekš apstiprināja Misānes pārstāvji.

Publicējam tulkotu Dienvidāfrikas pilsoņa, Kristīnes Misānes bijušā dzīvesbiedra Johana Groblera meitas Anzelas Grobleres viedokli (tulkotu no angļu valodas) par notiekošo visā tā pilnībā:

“Kristīne Misāne rūpīgi plānoja manas mazās māsas nolaupīšanu”

Esmu starp tiem cilvēkiem, kuri palīdz manam tēvam sagatavot dokumentus tiesas vajadzībām, tādēļ varu apgalvot, ka manā rīcībā ir personiskā pieredzē balstīta informācija, fakti un pierādījumi tam, kas notiek patiesībā.

Juridisku iemeslu dēļ nevaru izpaust medijiem daļu no šīs informācijas, taču esmu tiesīga atklāt atsevišķas nianses:

Kristīne Misāne rūpīgi plānoja manas mazās māsas nolaupīšanu vairāk nekā nedēļu, pirms viņa pameta Dienvidāfriku. Viņa nelegālā veidā iegādājās SIM karti, ziemas apģērbu, atvadījas no draugiem un uz noliktavu pārvietoja mēbeles, ko viņa lietoja sev izīrētajā namā. Viņas telefons tika atstāts mājā, pievienots pie lādētāja, arī mana tēva automašīna, kuru viņa izmantoja, tika pamesta ar atslēgām salonā. Aizejot projām no savas apmešanās vietas, viņa atvadījās no apsargiem. Šo visu viņa darīja pirms, tā dēvētās, steidzamās Dienvidāfrikas pamešanas.

Latvijas pilsone Kristīne Misāne, kuru Dānija lēmusi paturēt apcietinājumā un izdot Dienvidāfrikai. (Foto: Ekrānuzņēmums no "Facebook",)

Svarīgākais gan ir tas, ka viņas māsa Mārīte Batraka, kā pati to ir atzinusi, palīdzēja Kristīnei iegādāties aviobiļetes. Pēcāk noskaidrojās, ka biļetes izlidošanai ir nopirktas 2018. gada 16. maijā, Portugālē. Piecas dienas pirms iespējamā vardarbīgā incidenta [no tēva Johana Groblera puses], kas it kā esot noticis 2018. gada 20. maijā. Tāda visnotaļ laimīga sagadīšanās, ka biļetes viņa nelegāli nopirka piecas dienas iepriekš un, neievērojot tiesas uzliktu ierobežojumu, – neizvest bērnu no Dienvidāfrikas Republikas teritorijas. Jābūt gaišreģim, lai piecas dienas iepriekš paredzētu gaidāmus draudus un “izvarošanu”.

Jau 2018. gada 16. maijā viņas rīcība bija pietiekama, lai būtu pretrunā ar tiesas uzliktajiem ierobežojumiem. Papildus tam Kristīne, gatavojoties ceļojumam, veica krāpnieciskas darbības laikaposmā [aptuveni] no 2018. gada 14. maija līdz 20. maijam. Kristīne Misāne ieguva savā rīcībā viltotu pasi, bez legāliem ceļojumam nepieciešamiem dokumentiem šķērsoja Dienvidāfrikas-Mozambikas robežu kopā ar diviem mazgadīgiem bērniem, ieskaitot manu māsu, un savu bijušo vīru Edgaru Misānu. Mazgadīgo bērnu pases netika izmantotas.

Latvijā Kristīne Misāne sniedza nepatiesas liecības, tiesas šīs liecības pieņēma, vienlaikus nepieņemot objektīvus, trešās puses sniegtos pierādījumus. Misāne šobrīd atzīst pastrādāto! Patlaban viņa konsekventi nepiemin ļoti nopietnos apvainojumus mana tēva virzienā par iespējamo “izvarošanas” gadījumu, kurš it kā esot noticis 2018. gada 20. maijā, un bijis galvenais iemesls bēgšanai no Dienvidāfrikas. Šobrīd viņa runā tikai par izvarošanas draudiem.

Latvijas puses nostāja būtu jāizvērtē, īpaši jau tādēļ, ka šobrīd Kristīne Misāne publiski atzīst, ka ir atbildīga par iepriekš minētajām darbībām. Nekāda veida vardarbības nebija – to ir iespējams pierādīt!

“Eksperts rekomendēja meitenei uzturēties pie tēva”

Par lietu pret manu tēvu, kuras ietvaros Kristīne apvainoja manu tēvu vardarbībā: viss tika izbeigts pēc tam, kad tiesa uzklausīja mana tēva versiju par notikušo un pēc tam, kad tika piedāvāti pierādījumi, ka Kristīne un viņas ģimene šo visu bija safabricējusi – ar šādiem pierādījumiem klajā nāca arī eksperti. Kristīne savukārt apgalvoja, ka maģistrāts un juridiskie pārstāvji ir korumpēti. Taču viņas pārstāvis [Mr. Palmeira] bija klāt un spēja piedalīties tiesas procesā. Man ir zināms, ka joprojām tiek lemts, vai prasīt no Misānes kundzes atbildību arī par šiem nomelnojošajiem izteikumiem.

Patiesais iemesls, kādēļ Kristīne pameta Dienvidāfriku ir eksperta rekomendācija [tas esot piesaistīts pēc abpusēja Kristīnes Misānes un Johana Groblera piekrišanas], ka manai mazajai māsai būtu pamatā jāuzturas pie tēva nevis mātes. Iemesli tam ir vairāki, taču, ņemot vērā to, ka ir runa par mazgadīgu bērnu, es nevaru tos atklāt.

[Johans Groblers] ir mīlošs tēvs un būtu jāuzsver, ka tieši viņš lēma izbeigt attiecības ar Kristīni Misāni, viņas uzvedības pret mums – bērniem - dēļ, kas mūsu puses ir apgalvots medijos un publicētajā video.

Kristīnes Misānes bijušais dzīvesbiedrs Johans Groblers ar abu mazo meitu. (Foto: ekrānuzņēmums no video)

Kristīne Misāne ir ļauns cilvēks. Tieši viņa šajā stāstā ir pāridarītāja un mele. Sākumā viņa apvainoja manu tēvu, tad Dienvidāfrikas cilvēkus, tad Latvijas valsts pārstāvjus un arī Dāniju.

Jums būtu jāņem vērā viens gadījums, par kuru var pārliecināties arī Latvijā. Kristīne Misāne Dienvidāfrikā un Mozambikā pasniedza sevi kā Dr. Kristīni Misāni – advokāti, kurai ir doktora grāds tiesību zinātnē.

Pēcāk tika noskaidrots, ka viņai ir vien juristes diploms [trīs gadu studijas], viņai nekad nav bijis advokātes statuss un doktora grāds. Šis ir tikai viens no piemēriem Kristīnes Misānes uzvedībai un nemitīgajai joņošanai apkārt pa pasauli, vienlaikus iznīcinot citu dzīves un bēgot no atbildības par savu rīcību. Māte, kura mīl savu bērnu, nenošķirtu viņu no mīloša tēva.

Izlemiet paši, kurš ir patiesais upuris un kurš ir krāpnieks. Visa Kristīnes versija par notikušo ir farss, un vienīgie cietušie šeit ir mana mazā māsa un mēs kā ģimene. Manā skatījumā Kristīne Misāne šajā stāstā ir vienīgā, kura pārkāpj cilvēktiesības un viņai būtu jāstājas tiesas priekšā Dienvidāfrikā. Mūsu valstī persona ir nevainīga, kamēr netiek pierādīts pretējais. Ja viņa ir nevainīga, viņai nav iemesla uztraukties. Taču Kristīne pārkāpumus atzīst, kā rezultātā problēma ir šāda: viņa nevēlas atbildēt par savu savtīgo un kriminālo rīcību. Kristīne nerespektē nedz Dienvidāfrikas, nedz arī Dānijas likumdošanu.

Mēģinot pamatot apgalvojumus, Anzele Groblere e-pastam ir pievienojusi vairākus dokumentus, tostarp no Latvijas Universitātes un Latvijas Zvērinātu advokātu padomes.

Jauns.lv ir sazinājies ar šīm iestādēm, lai apstiprinātu saņemto dokumentu autentiskumu un satura atbilstību patiesībai.

Jauns.lv ir sazinājies arī ar Kristīnes Misānes pārstāvjiem, lūdzot komentēt Anzeles Grobleres izteiktos apgalvojumus. Kad tiks saņemtas atbildes, publicēsim tās nekavējoties.

Tēvs aizstāvībai publicē visnotaļ savādu video

Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā, ar portālā “YouTube” ievietotu video par Kristīni Misāni un notikušo izteicies arī bijušais civilvīrs Johans Groblers un it kā arī viņu atbalstošie tuvinieki. Video nosaukums ir "Tēva sāpju kliedziens pēc palīdzības: lai top zināma taisnība".

Pats video atstāj visnotaļ savādu iespaidu. Tas ir teju 15 minūtes garš, veidots kā īsa, taču samērā profesionāla dokumentāla filma ar teicēju, speciāli piefilmētiem kadriem un vairākām daļām, kurās, saskaņā ar video veidotājiem, detalizēti izklāstīts otras puses viedoklis.

Video sākas ar vispārīgiem apgalvojumiem par bērnu un ģimenes nozīmi, vērtību. Pēcāk tiek īsi atstāstīts līdz šim notikušais un pieminēts tas, ka Latvijas mediji steigušies atainot Kristīni Misāni pozitīvā gaismā, kā cietēju.

Vēlāk tiek atstāstīts tas, kā bijis patiesībā. Par pāridarītāju nosaukta pati Kristīne. Citējot Grobleru, viņa dzīvesbiedre regulāri viņu "aizskārusi, apvainojusi un traumējusi".

Īsumā par Kristīnes Misānes lietu:

Kristīnes Misānes pārstāvji savulaik informēja medijus, ka sieviete 2011. gadā iepazinusies ar DĀR pilsoni un pēc četriem gadiem abiem piedzimusi meita. Taču starp abiem vecākiem sākušies konflikti, kas sākotnēji bijuši finansiāli motivēti.

Pēc tam vīrietis vienpusēji nolēmis pārtraukt attiecības un esot sācis vardarbīgi izturēties gan pret Misāni, gan pret abiem ģimenes nepilngadīgajiem bērniem.

Baidoties par savu un savu bērnu drošību un dzīvību, 2018. gada maijā Kristīne nolēmusi meklēt patvērumu Latvijā, norādīja radinieki.

2018. gada decembrī Misāne devusies darba braucienā caur Kopenhāgenu uz Mozambiku, taču, šķērsojot robežu, viņa aizturēta, jo bijusi Interpola meklēšanā. DĀR bija norādījusi, ka Misāne tiek meklēta par bērna nolaupīšanu. Tagad DĀR sievietei draudot līdz pat 15 gadus ilgs cietumsods.

Kā tika ziņots, Dānijas tiesa pagājušajā mēnesī nolēma paturēt apcietinājumā valstī aizturēto Misāni.

Tiesas sēdē tika lemts par Misānes paturēšanu apcietinājumā vai atbrīvošanu, jo DĀR nebija viņu pārņēmusi iepriekš noteiktajā 30 dienu termiņā.

Sievietes pārstāvji apgalvoja, ka tiesa sākotnēji nolēma Misāni atbrīvot, taču Dānijas prokuratūra nekavējoties cēla pretprasību. Dānijas prokuratūra argumentējusi savu rīcību ar to, ka DĀR ir garantējusi Misānei vietu cietuma kamerā kopā ar 18 citām ieslodzītajām, kur viņai būtu nodrošināti 4,4 kvadrātmetri personīgās telpas.

Prokuratūrā iepriekš skaidroja, ka Misānei DĀR tiek inkriminētas darbības, kas Latvijā neparedz nozīmīgus sodus, attiecīgi Eiropas apcietinājuma orderi par šīm darbībām nav bijis likumīga pamata pieņemt.

Attiecībā uz citu iespējamo Misānes rīcību, kas teorētiski varētu atbilst krāpšanai un dokumenta viltošanai, Latvija, ņemot vērā pierādījumu trūkumu, nevarētu garantēt personas kriminālvajāšanu Latvijā, norādīja Latvijas prokuratūrā.

Noreaģē Latvijas Republikas prokuratūra

Pēc nesenākā lēmuma paturēt Kristīni Misāni apcietinājumā, paceļot šo jautājumu Eiropas Savienības līmenī, papildus darbības sola veikt Latvijas valdība un šajā lietā kompetentās iestādes, tostarp Ārlietu ministrija.

Piemēram šodien Ģenerālprokuratūra pieņēmusi Eiropas apcietinājuma lēmumu pret Latvijas pilsoni Kristīni Misāni un nosūtījusi Dānijas kompetentajai iestādei aicinājumu viņu izdot Latvijai, informēja prokuratūras preses sekretāre Laura Majevska.

Pirmdienas pēcpusdienā Ģenerālprokuratūrā saņemti jauni pierādījumi kriminālprocesa sākšanai. Šajā kriminālprocesā Misāne atzīta par aizdomās turēto pēc Krimināllikuma 168. panta, 193. panta otrās daļas un 275. panta otrās daļas.

Krimināllikuma 168. pants ir par izvairīšanos no tiesas vai bāriņtiesas nolēmuma, kas izriet no aizgādības, aprūpes vai saskarsmes tiesībām ar bērnu, kā arī tiesas nolēmuma, kas paredz bērna nogādāšanu atpakaļ uz valsti, kurā ir viņa dzīvesvieta, izpildes vai ļaunprātīgu šāda nolēmuma nepildīšanu, un tas paredz īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu.

Tāpat kriminālprocess sākts par sveša finanšu instrumenta vai maksāšanas līdzekļa nolaupīšanu, iznīcināšanu, bojāšanu vai nelikumīgu izmantošanu, par ko soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Savukārt 275.panta otrā daļa paredz, ka par dokumenta, zīmoga un spiedoga viltošanu un viltota dokumenta, zīmoga un spiedoga realizēšanu un izmantošanu, ja tas izdarīts mantkārīgā nolūkā, to paveikusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, rīcība radījusi būtisku kaitējumu valsts varai vai pārvaldības kārtībai vai ar likumu aizsargātām personas interesēm, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem, īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu vai naudas sodu.

Šodien pēc Rīgas tiesas apgabala prokuratūras ierosinājuma Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa piemēroja Misānei drošības līdzekli - apcietinājumu, kas ir priekšnosacījums, lai izdotu Eiropas apcietinājuma lēmumu.

Vērā ņemamu atbalstu patlaban nebrīvē esošajai Latvijas pilsonei izrāda arī Latvijas sabiedrība, taču daļa tās sliecas ticēt vai vismaz aicina neignorēt otras strīdā iesaistītās puses nostāju, kura Kristīni Misāni raksturo kā īsto pāridarītāju, kura mēģina izbēgt no atbildības.