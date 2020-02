Ekonomikas ministrs Nemiro (kreisajā malējā pusē) izklaides izbraucienā ar jahtu kopā savu padomnieku Pāvelu Rebenoku (centrā) un kompāniju. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Nabadzīgais ekonomikas ministrs un viņa bagātais draugs. Kāpēc Nemiro „degradēja” valsts sekretāru Eglīti?

Ekonomikas ministra Ralfa Nemiro (KPV LV) lēmums atbrīvoties no ministrijas valsts sekretāra Ērika Eglīša lielā mērā varētu būt saistīts nevis ar to, ka Eglītis nav ticis galā ar saviem amata pienākumiem, bet gan ar to, ka viņš pazemīgi nav „atbalstījis” sava tiešā priekšnieka draugu, ar kuru ministrs mēdz jautri un laiski pavadīt laiku, kamēr nesēž darba kabinetā.