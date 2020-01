RPP pārstāvis Toms Sadovskis skaidroja, ka katros skolēnu dziesmu un deju svētkos RPP un Valsts policija iesaista ievērojamus policijas resursus, lai vismaz pa vienam policistam būtu pie katras svētku dalībnieku mītnes vietas. Tāpat vairums kārtības sargu aktīvi strādā pasākumu norises vietās. Paredzot papildu ierobežojumus svētku laikā, policijai faktiski nāktos samazināt pamatfunkciju izpildi - patrulēšanu un reaģēšanu uz izsaukumiem, lai varētu piesaistīt pietiekamu darbinieku skaitu jaunu aizliegumu kontrolē.

"Brīdī, kad RPP trūkst vairāk nekā 10% darbinieku un Valsts policijā ar personālsastāvu situācija nav labāka, pastāv bažas, ka šo ierobežojumu kontrolei vienkārši var nepietikt cilvēkresursu," uzsvēra Sadovskis. Ieviešot aizliegumu Rīgā, ir jāatceras situācija Valkā un Valgā, kad iedzīvotāji ir gatavi šķērsot robežu, lai blakus pilsētā iegādātos alkoholiskos dzērienus, norādīja RPP pārstāvis.

"Nav īsti skaidrs, kas liek domāt, ka iedzīvotāji nebūs gatavi braukt ārpus pilsētas, lai iegādātos alkoholu tur. Tāpat jāņem vērā, ka pilsētā ir arī kafejnīcas, bāri un restorāni, kuri varētu celt pretenzijas par to, ka vispārējs alkohola un tabakas izstrādājumu tirgošanas aizliegums pilsētā ir nesamērīgs," uzsvēra Sadovskis.

Kā vienmēr šādos pasākumos arī šogad RPP ieplānos speciālus reidus veikalos, bāros un kafejnīcās, lai kontrolētu, ka alkohols, tabakas izstrādājumi, enerģijas dzērieni un dažāda veida elektroniskās smēķēšanas vielas netiek tirgotas nepilngadīgajiem.

Jau pašlaik nepilngadīgajiem ir liegts iegādāties alkohola un tabakas izstrādājumus, tādēļ drīzāk visiem kopā būtu jāstrādā, lai esošie ierobežojumi tiktu ievēroti, nevis jārada jauni, uzskata pašvaldības policija. Šajā darbā preventīvi jāiesaistās gan vecākiem, gan pedagogiem, savukārt policijai jārūpējas, lai prasības ievērotu komersanti, skaidroja RPP.

Turklāt aizliegums tirgot Rīgā neizslēdz iespēju iegādāties alkoholu un tabaku pirms svētkiem vai pirms došanās uz Rīgu, norādīja Sadovskis. Lai šo problēmu risinātu, būtu ieteicams normatīvajos aktos noteikt īpašu kārtību, ka Rīgā uz svētku laiku dalībniekiem līdzi dodas vietējā Valsts policijas iecirkņa darbinieki, kuri kopā ar jauniešiem arī dzīvo mītnes vietās. Šie policisti papildu pedagogiem varētu uzraudzīt jauniešus, kā arī rūpēties par viņu drošību naktsmītnēs. Praksē tas jau daļēji notiek, taču šāds risinājums nav noteikts normatīvajos aktos, norādīja Sadovskis.

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku operatīvās vadības grupas vadītājs un bijušais Valsts policijas priekšnieka vietnieks Artis Velšs teica, ka aizliegums pārdot alkoholu vairāk vērtējams kā emocionāls nevis praktisks priekšlikums. No emocionālā viedokļa ir skaidrs, ka mediķi vēlas pievērst sabiedrības uzmanību alkoholisma problēmai, taču no praktiskās puses Velšs neredzot veidu, kā aizliegumu juridiski ieviest realitātē. "Pat ja pieņemam, ka šāds aizliegums tiktu ieviests, neviens neliedz svētku dalībniekiem alkoholu paņemt līdzi no citiem reģioniem. Ar esošajiem policijas resursiem būs ļoti grūti izkontrolēt, vai pārdevēji netirgo alkoholu. Turklāt jāņem vērā, ka ir daļa sabiedrības, kurai svētki neinteresē un šāds aizliegums ietekmētu arī viņu tiesības iegādāties akcizētās preces," uzsvēra Velšs.

Viņš arī atgādināja, ka iepriekšējo gadu svētku prakse liecina, ka svētkos galvenās problēmas ir saistītas ar ēdināšanu, nogurumu un dalībnieku slodzēm. Viņš ir pārliecināts, ka šos svētkus nevajadzētu saistīt ar alkohola lietošanu, jo tajos piedalās motivēti skolēni.

Kā zināms, vairāki veselības aprūpes eksperti, tostarp ārsti un universitāšu medicīnas atzaru pārstāvji pieprasa, lai XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku laikā Rīgā un tai piegulošajās pašvaldībās tiktu noteikts tabakas un nikotīna, tajā skaitā, jaunieviesto izstrādājumu un alkohola mazumtirdzniecības aizliegums, bet alkohola tirdzniecība izlejamā veidā kafejnīcās un restorānos tiktu ierobežota no plkst.16 līdz plkst.23. Vēstulē klāstīts, ka līdzīgi aizliegumi pasaulē ir regulāri - olimpisko spēļu laikā, nozīmīgu sporta un kultūras pasākumu laikā daudzās pasaules valstīs aizver spēļu zāles un alkohola veikalus.

Vēstulē arī figurē priekšlikums svētku laikā aizliegt jebkāda veida smēķēšanu vai alkohola lietošanu pasākumu norises vietās, tostarp Mežaparka teritorijā, plašā teritorijā ap Mežaparku un Daugavas stadionu, kā arī Lucavsalā svētku noslēguma pasākumā. Līdztekus, nolūkā paaugstināt drošību Rīga pilsētas ielās, autori aicina atbilstošās institūcijas samazināt maksimālo braukšanas ātruma šajā laika periodā līdz 40 kilometriem stundā. Vēstules autoru vidū ir vairāki universitāšu un lielāko slimnīcu pārstāvji. To parakstījis arī BKUS valdes priekšsēdētājs Valts Ābols, žurnālu "Latvijas Ārsts" un "World Medical Journal" galvenais redaktors Pēteris Apinis, pediatre, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) profesore un Sabiedrības veselības institūta Zinātniskās padomes priekšsēdētāja Anita Villeruša, pediatre, RSU profesore un BKUS klīnikas vadītājas vietniece Jana Pavāre, bērnu ķirurgs, RSU profesors un Slimību profilakses un kontroles centra direktora vietnieks Dzintars Mozgis, pediatre, RSU Pediatrijas katedras vadītāja un BKUS Bērnu slimību klīnikas vadītāja Dace Gardovska, kā arī citi Latvijas ārsti un medicīnas augstskolu pārstāvji.