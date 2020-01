"Rīgas satiksmē" par finansistu gandrīz pieņem "Rīgas namu" lietā apsūdzēto Kavacu

Līdz ar “Rīgas satiksmes” jaunās valdes darba sākumu uzņēmums gandrīz bija ticis pie jauna Finanšu resursu pārvaldības daļas vadītāja. “de facto” zināms, ka šim amatam bija noskatīts Kavacs. Viņš ir ilggadējs Rīgas domes struktūru darbinieks. Pašvaldības uzņēmuma “Rīgas nami” valdes priekšsēdētāja amatu viņš zaudēja 2012.gada rudenī, kad atklājās, ka “Rīgas nami” varētu būt pazaudējuši vairāk nekā miljonu eiro valūtas maiņas darījumos. Vēlāk uz uzņēmuma iesnieguma pamata policija pret Kavacu sāka kriminālprocess par dienesta pilnvaru pārsniegšanu un grāmatvedības dokumentu viltošanu, uz brīdi viņš pat tika apcietināts.

Lieta nonāca tiesā. Pirmajā instancē Kavacu attaisnoja, taču prokuratūra spriedumu pārsūdzēja. Kopš pagājušā rudens Kavaca lietu apelācijas kārtībā skata Rīgas apgabaltiesa. Satikts pirms tiesas sēdes, Kavacs “de facto” atteicās atbildēt, kurš viņu uzaicināja pieteikties darbam “Rīgas satiksmē”: “Respektīvi, es jums neko neatbildu. Paldies! (..) Es pat jums neteikšu, vai es pats uz šejieni esmu atnācis, vai mani atveda ar taksi.”

Tomēr “Rīgas satiksmes” valdes locekle Elīna Epalte-Drulle “de facto” apstiprināja – rīkojuma projekts par Kavaca iecelšanu bija sagatavots, taču tā arī netika parakstīts. No viņas atbildes gan nekļūst skaidrs, kā šī kandidatūra parādījās: “Mums ir šobrīd vakances. Ne tikai šī, bet arī citāda veida vakances uzņēmumā, un, jā, cilvēks bija atnācis pieteikties. (..) Šobrīd viņš bija iesniedzis pieteikumu. Šobrīd mēs esam šo procesu izbeiguši, nu, un pieņemsim turpmākus lēmumus – vai rīkosim konkursu vai atlases ceļā meklēsim kādus citus kandidātus.”

Iemesls atteikumam gan neesot bijušas Kavaca apsūdzības, kas saistītas ar iespējamiem pārkāpumiem citā Rīgas pašvaldības uzņēmumā, reputācijas riski netika vērtēti, atzīst Epalte-Drulle: “Kavaca kungam ir pieredze vadīšanā, bez šaubām, bet tieši par šo darba specifiku man bija jautājums – vai nav vajadzīgs, teiksim, cita profila finanšu speciālists. (..) Ziniet, nu mums nav darbiniekiem faktiski noteikta kārtība, kā mēs vērtējam reputācijas riskus. Protams, kaut kādi jautājumi var tikt skatīti, bet attiecībā uz darbinieku šādi kritēriji, pieņemot darbā, nav. Ir tīri profesionalitātes kritēriji, kompetenču kritēriji, kas tiek vērtēti.”

Innusa, kura ar reālo situāciju “Rīgas satiksmē” vēl iepazīstas, saka: labā ziņa ir, ka šāds darba līgums tomēr netika noslēgts, taču šis gadījums rada jautājumus par personāla atlases principiem: “Tas nepalīdz “Rīgas satiksmei” šajā gadījumā, ja, protams, sāk parādīties tāda informācija par cilvēku pieņemšanu darbā, kuru reputācija nav viennozīmīgi vērtējama, es tā par to teiktu. (..) Es domāju, ka šīs valdes vēlme un mērķis tomēr ir darīt visu, lai turpmāk nebūtu šādu ne pārāk skaidru situāciju – kad un kā pēc kādiem kritērijiem izvēle ir izdarīta. Un, ja tā ir izdarīta, tad ir jābūt pamatojumam un arī konkrētam cilvēkam, kas uzņemas par to atbildību.”

Kavaca tiešā priekšniece būtu “Rīgas satiksmes” finanšu direktore Irina Feļdmane. Viņa savulaik septiņus gadus bijusi uzņēmuma valdes locekle Leona Bemhena laikā. Direktoru posteņus ieņem arī bijušie valdes locekļi Edmunds Zivtiņš un Jānis Geduševs, bet vēl viens – Emīls Jakrins – tagad konkursā ir izraudzīts darbam pastāvīgajā valdē.

“Rīgas satiksmei” aizvien ir aktuāls jautājums par iespējām piedzīt zaudējumus no šiem un arī citiem bijušajiem valdes locekļiem. To šobrīd pēta advokātu birojs “BDO Law” – līgumu par to pagājušā gada nogalē noslēdza pagaidu valde, kurā arī bija Jakrins. “Februārī ir jābūt pilnam atzinumam, cik es saprotu, novērtējumam, vadoties no jau iepriekš veikto auditu atzinumiem par to, ir vai nav, un, ja ir, tad kādā apmērā novērtējami iepriekšējo valžu pieņemto lēmumu rezultātā radītie zaudējumi,” stāsta Innusa.

“BDO Law” vadošais partneris ir Jānis Zelmenis, kurš ir arī Rīgas domes deputātu bloka “Rīgai!” sabiedrotās politiķes Baibas Brokas advokāts KNAB pērn sāktajā kriminālprocesā par iespējamo kukuļošanu. Advokāts “de facto” uzsvēra, ka atzinumu gatavo citi biroja kolēģi, tāpēc neesot pamata bažām, ka tajā speciāli tiktu saudzēts ar bloku “Rīgai!” saistītais Jakrins.

Savukārt Jakrina laba drauga, polittehnologa Jurģa Liepnieka ģimenes uzņēmums “Cocoon” pagājušajā rudenī ticis pie līguma par “Rīgas satiksmes” darbinieku apmācību komunikācijai ar medijiem. Liepnieks intervijai nepiekrīt, bet apliecina, ka šāds līgums, kura maksimālā summa ir 10 tūkstoši eiro, ir noslēgts uz gadu, un pakalpojumi jau ir sniegti, proti, viņš pats jau ir novadījis dažas lekcijas.

“Rīgas satiksmē” “de facto” noskaidroja, ka SIA “Cocoon” ir izmaksāti 4800 eiro. Apmācītas ir četras grupas darbinieku, kā arī nodrošinātas individuālas konsultācijas. Šāds līgums bijis vajadzīgs, lai veicinātu “Rīgas satiksmes” tēla un reputācijas celšanu, jo visā uzņēmumā darbinieki izjūtot pastiprinātu spriedzi, kuru radījis pārmaiņu periods un “Rīgas satiksmes” tēla un reputācijas krīze.

“Darbs ir izdarīts, cilvēki ir apmācīti. To apliecina arī vairāki darbinieki, ka tiešām tādas mācības ir bijušas. Tiek izteikts samērā diezgan atzinīgs novērtējums. Jautājums droši vien ir par to, kāds ir ieguvums šim konkrētajam darbiniekam un sabiedrībai. Līguma mērķis jau bija veicināt darbinieku spēju uzlabot pašas “Rīgas satiksmes” reputāciju, ja, tātad nu...” iepriekšējās valdes noslēgto līgumu komentē Innusa. “Rīgas satiksmes” jaunās valdes locekļi Liepnieka lekcijas apmeklēt gan neplāno, jo jāskatās, vai uzņēmums var atļauties šādu izdevumu pozīciju. Innusa arī plāno valdē pārrunāt šī līguma noslēgšanu.

“Rīgas satiksmes” kapitāldaļu jaunais turētājs pēc likuma tagad ir Rīgas pilsētas izpilddirektors Juris Radzevičs. Pēc tam, kad viņš par valdes konkursu pieprasīja paskaidrojumus RS padomes priekšsēdētājam Rolandam Klincim un vērsās prokuratūrā pret vicemēru Druvi Kleinu, deputātu bloks “Rīgai!”, atsaucoties uz koalīcijas līgumu, pieprasīja RS un arī “Rīgas siltuma” pārraudzību nodot Pārdaugavas izpilddirektoram Valērijam Koķim, kurš ir “Saskaņas” biedrs. Tas gan līdz šim nav izdarīts.