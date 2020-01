Cirka akrobātika uz ledus, Latgales atbrīvošana no boļševikiem un muzikālā Valmiera: ko darīt 18. un 19. janvārī?

Savukārt “Arēnā Rīga” ar akrobātiku uz ledus visus pārsteigs pasaulslavenais cirka šovu gigants no Kanādas – “Cirque du Soleil”. Patriotiski noskaņotie var doties uz Preiļiem, atzīmēt Latgales atbrīvošanu no boļševikiem simtgadi.

Daudz atklājumu un jaunumu piedāvā arī izstāžu zāles. Ventspilī Francijas institūts piedāvā unikālu stāstu par mežģīnēm modē no 16. gadsimta līdz pat mūsdienām, Rēzeknē visi kaķumīļi aicināti uz izstādi “Lielie kaķi”, bet Jēkabpilī to, ka vajag sekot sirdsbalsij, mudina Inga Āriņa izstādē “Ieklausīties sirdsbalsī”. Savukārt rīdzinieki kultūras centrā “Imanta” var pārliecināties, ka Līvānos līdz ar padomju stikla giganta slēgšanu Līvānu stikla maģija it nebūt nav beigusies un iepazīties ar mākslinieku ģimenes Adieņu devumu – jūras gleznām un neparastām rotām. Un vēl:

VEF kultūras pils brīvdienās aicina uz brīnišķīgiem deju koncertiem: sestdien, 18. janvārī pulksten 17.00 - Tautas deju ansambļa “Gatve” koncerts “Dejā satikties”, bet svētdien, 19. janvārī, pulksten 14.00 – veltījumkoncerts “Izdejoju baltu laiku” deju kolektīva “Dardedze” 10 gadu jubilejai. (Foto: Ieva Lūka/LETA)

Sestdien, 18. janvārī, Rīgā: Ziemas naktis Zoodārzā; gastronomijas festivāls “Riga Street food” Vecrīgā; pasaka “Nabaga nabaga Peters Munks” Rīgas Mazajā teātrī; “Noziegums vai sods”, „Albums”. “Īkstīte” un „Huligānes grēksūdze” Krievu teātrī; kvarteta “Fine arts quartet” (ASV) klasiskās mūzikas koncerts Mazajā ģildē; Prieka ministrijas piecu gadu jubilejas izrāde „Splendid palace” telpā „Film noir”; “Plastmasas huligāni” Kalnciema kvartālā; „Sarkangalvīte un vilks” un „Kas notiek Dižmežā” Leļļu teātrī; „Katls”, Findlandizācija” un „Pēdējais salmiņš” Nacionālajā teātrī; “Balta vārna melnā krāsā” un „Dēls” Dailes teātrī; Valmieras teātra viesizrāde “731. solis” „Zirgu pastā”; “Miega peles” “Dirty deal teatro”; tautas deju ansambļa “Gatve” koncerts “Dejā satikties” VEF kultūras pilī; „Iemīlējies Šekspīrs” Dailes teātrī; “Hamlets. (Ne)stāsti man pasakas” Nacionālajā operā; “Meklēju īsto” “Austrumu robežā”.

Ārpus Rīgas: stāvizrāde “Tinder surprise jeb manas bijušās” Dobeles kultūras namā un Dobeles dižo sniegavīru saiets; Māra Čaklā un Knuta Skujenieka dzeju Liepājas Austras istabā lasa aktrise Karīna Tatarinova; “Jubileja’98” Daugavpils teātrī; sporta deju sacensības Rēzeknes „Gorā”; Smilškalnu vīna degustācija Padures muižā (Kuldīgas novadā); deju skolas “Ksenia Patokina dance” ziemas atskaites koncerts Ventspils „Jūras vārtos”; grupas “Naro” koncertprogramma “Ceļš” Kalnu kultūras namā (Saldus novadā); Denisa Paškeviča džeza koncerts Mālpils muižā; “Smieties nav aizliegts” Katlakalna Tautas namā; teātra izrāde “Nākošpavasar” Bēnes Tautas namā (Auces novadā); humora pilns pasākums “Iekš’ pagalmiņ! 2020" Vārkavas Tautas namā ; „Uz Akapulko, kundze!” Valmieras teātrī; Raimonda Paula un Zigfrīda Muktupāvela Ziemassvētku koncerts Jelgavas kultūras namā.

Svētdien, 19. janvārī, Rīgā: Ziemas naktis Zoodārzā; “Patiesība”. “Nilsa Holgersona brīnišķīgais ceļojums”, “Lūk, istaba šī...” un „Spoks no Kentervilas” Krievu teātrī; komēdija “Bon apetit” Maskavas namā; “Plastmasas huligāni” Kalnciema kvartālā; „Putnu opera” Nacionālajā operā; “Kazlēns, kas prata skaitīt līdz desmit” un “Kentervilas spoks” Leļļu teātrī; „Asins kāzas”, “Pieaugušie” un „Ezeriņš” Nacionālajā teātrī; “Inspektors Tutū” un „Iemīlējies Šekspīrs” Dailes teātrī; “Nāvīgā dāvana” “Austrumu robežā”; “Miega peles” Dirty deal teatro”; tautas deju koncerts “Izdejoju baltu laiku” VEF kultūras pilī.

Ārpus Rīgas: Rūdolfa Kugrēna jaunākā stāvizrāde “Kā to ņem” koncertzālē „Cēsis”; Ogres teātra liriska komēdija “Rītdiena ir tālu” Ogres kultūras centrā; iestudējums par Raimondu Paulu “Leģendas dzimšana” Alūksnes kultūras centrā; Dobeles dižo sniegavīru saiets; piedzīvojumu orientēšanās “Vai pazīsti Talsus ziemā?”; sporta deju sacensības Rēzeknes „Gorā”; improvizācijas teātra izrāde “Gandrīz draugi” Bauskas kultūras centrā; „Uz Akaopulko, kundze!” Valmieras teātrī un Raimonda Paula un Zigfrīda Muktupāvela Ziemassvētku koncerts. Valmieras kultūras centrā; “Kliedzēji” Daugavpils teātrī; koncertizrāde “Lubāns un Rāzna” Jelgavas kultūras namā.