Jau vēstīts, ka uzņēmuma padome, pamatojoties uz atlases komisijas iesniegtajiem dokumentiem, apstiprinājusi uzņēmuma jauno valdi. Turpmāk "Rīgas satiksmes" valdē darbosies Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietniece Džineta Innusa, Ceļu satiksmes drošības direkcijas valdes loceklis Jānis Golubevs, bijusī "Olainfarm" valdes locekle un "SEB banka" Baltijas kontu un maksājumu operāciju vadītāja Inga Krūkle, kā arī līdzšinējie "Rīgas satiksmes" pagaidu valdes locekļi Emīls Jakrins un Elīna Epalte-Drulle.

Kā viens no valdes locekļu atlases kritērijiem konkursā bija izvirzīta "nevainojama reputācija" un pirms pāris nedēļām bijušais uzņēmuma padomes priekšsēdētājs Normunds Narvaišs LTV raidījumam "de facto" apliecināja, ka reputācijas risku dēļ no konkursa jau pirmajā kārtā tika izslēgti divi no konkursa uzvarētājiem - Epalte-Drulle un Jakrins.

Komentējot Narvaiša teikto, Klincis pastāstīja, ka iepazīstoties ar iepriekšējo padomes locekļu "atstāto mantojumu", nācies saskarties ar "virkni dīvainību", tostarp, valdes konkursa sakarā. Piemēram, viņaprāt, valdes locekļu amata kandidātiem tika izvirzītas neadekvāti zemas prasības, kas tik lielas kompānijas līmenim nav atbilstošas. Tāpat arī konkursa otrajai kārtai esot virzīts krietni vairāk pretendentu, nekā ieteikusi personāla atlases kompānija.

"Mēs nolēmām konkursu pastiprināt un aicinājām personāla atlases kompānijai izteikt viedokli par visiem viņu sarakstā iekļautajiem cilvēkiem, un visi pieci patlaban izraudzītie valdes locekļi jau no konkursa sākuma bija līderos," apgalvo Klincis.

Taujāts par izraudzīto pretendentu reputāciju, padomes priekšsēdētājs atbildēja, ka arī šis aspekts esot vērtēts, taču "reputācija ir plašs un smalks jēdziens, un tas ir jāvērtē ar izcilu kritisko pieeju".

"Tādēļ mēs izvēlējāmies pamatā vērtēt izmērojamas lietas un skatījāmies uz kandidātu spēju nodrošināt uzņēmuma darbības nepārtrauktību, kvalitātes vadību un risku vadību," pauda padomes vadītājs.

Pēc viņa teiktā, jaunajai valdei būs daudz darbu, piemēram, jāizstrādā uzņēmuma vidējā termiņa darbības stratēģija, jāizveido uzņēmuma ilgtermiņa attīstības plāns, jānodrošina pretkorupcijas plānu ieviešana un tamlīdzīgi.

Klincis par padomes priekšsēdētāju tika iecelts šī gada decembrī, kad jaunais Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Druvis Kleins, kurš pārstāv Rīgas domes deputātu bloku "Rīgai!", daļēji nomainīja uzņēmuma padomi, no tās atstādinot padomes priekšsēdētāju Narvaišu un padomes locekļus Aināru Ozolu un Andreju Pančenko.

Viņu vietā padomē tika iecelts Ernests Saulītis, Klincis un Rīgas domes Administratīvās pārvaldes vadītāja Natālija Moškeviča.