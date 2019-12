Protesta vēstulē teikts: „„2019. gada 12. decembrī Rīgas pašvaldības portālā tika publicēta ziņa, ka, sākot ar 2. janvāri, ātrais un ierastais 40. autobusa maršruts tikšot aizstāts ar lēnu un līkumojošu trolejbusa maršrutu, kuram piešķirts 4. numurs. Atšķirībā no ierastā 40. autobusa, kurš šķērsoja Mūkusalas apli pa tiltu, 4. trolejbusa maršrutu ir paredzēts virzīt tieši pa Mūkusalas apli. Plānotais trolejbusa maršruts ne tikai palielinās satiksmes sastrēgumus šajā transporta mezglā, bet arī būtiski pagarinās laiku, ko ikkatrs pasažieris, kas brauc no Ziepniekkalna, pavadīs ceļā. Plānotais ceļā pavadāmais laiks no Ziepniekkalna līdz centram pēc iedzīvotāju aplēsēm varētu pagarināties par 15 līdz 30 minūtēm, atkarībā no diennakts laika.

Izskanējušās ziņas par plānotā 4. trolejbusa brauciena it kā pagarināšanos tikai par 2-6 minūtēm neļauj šos skaitļus uztvert kā ticamus, jo absurdie skaitļi paši jau norāda, ka aprēķini, visticamāk, vispār nav izdarīti”.

Ziepniekkalns un Ādolfs Hitlers iestājas par 40. autobusu

40. autobusa maršruta nomaiņa ar trolejbusu radīs liekus sastrēgumus un cilvēkiem būs ilgāk jāpavada ceļā uz un no centra uz Ziepniekkalnu. (Foto: Pilsēta cilvēkiem)

Iedzīvotāju sašutumu izraisīja apstāklis, ka lēmums par ļoti būtiskām izmaiņām sabiedriskā transporta maršrutā tika pieņemts bez sabiedriskās apspriešanas un realizēts lielā steigā: no izziņošanas 12. decembrī līdz izpildes brīdim 2. janvārī ir tikai desmit darba dienas. Tik īss laiks starp Rīgas domes paziņojumu un šī lēmuma izpildi principā nedod iespēju to apstrīdēt likumā noteiktā kārtībā.

Situāciju vēl vairāk sarežģīja apstāklis, ka nekur nebija atrodama informācija par to, kurš šo lēmumu ir pieņēmis un kāda ir tā apstrīdēšanas kārtība.

Šādos apstākļos Ziepniekkalna iedzīvotāji uzsāka parakstu vākšanas kampaņu, lai informētu Rīgas domes priekšsēdētāju Oļegu Burovu, Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētāju Vadimu Faļkovu un SIA “Rīgas satiksme” kapitāla daļu turētāju, Rīgas pilsētas priekšsēdētāja vietnieku Druvi Kleinu par saviem iebildumiem un pieprasītu saglabāt 40. autobusa maršrutu tādu, kāds tas ir 2019.gadā. Protesta vēstules tiks iesniegtas arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Satiksmes ministrijai.

Ziepniekkalna iedzīvotāji ļoti aktīvi iesaistījušies parakstu vākšanā. Jau pirmajā parakstu vākšanas dienā bez jebkādas reklāmas tika savākti vairāk nekā 150 paraksti. Četru dienu laikā no 22. līdz 26. decembrim ir savākti vairāk nekā 1300 paraksti.

Par 40. maršruta autobusa likvidēšanu interneta asprāši arī izveidojuši videojoku, kurā pret to protestē nacistiskās Vācijas līderis Ādolfs Hitlers (lai noskatītos youtube.com iestatījumos jāieslēdz subtitri):

„Reti slikts izpildījums”

Internetu šajās dienās pārplūdina rīdzinieku ieraksti, kuri ir neizpratnē par „Rīgas satiksmes” plāniem.

Ilze Pruse: „Te es stāvu un savādāk nevaru. Kā Ziepniekkalna iedzīvotāja ar vairāk kā 25 gadu stāžu es saku, ka 40. autobuss un Ziepniekkalns ir divas nesaraujami saistītas lietas. Jugla tika pievienota vēlāk un tas padara šo maršrutu ārkārtīgi īpašu - tas iet cauri visai Rīgai un tāpēc skar ne tikai ziepniekkalniešus, bet arī daudzus citus. Mēģināsim visi kopā pateikt, ka mums šis maršruts ir nepieciešams tieši tāds un ne savādāks”.

Apvienība "Pilsēta cilvēkiem”: „Kamēr Ziepniekkalnā autobuss šobrīd brauc taisni pa Valdeķu ielu, trolejbusi met nelielu līkumu pa Graudu un Saulkalnes ielu. Lai arī līkums pats par sevi nav nemaz tik liels, tas tomēr ir līkums – nav nepieciešamības divus bieži kursējošus maršrutus laist pa vienu un to pašu maršrutu. Turklāt jāatceras, ka Graudu iela ir ļoti noslogota ar autosatiksmi, kas vēl vairāk bremzē sabiedrisko transportu, kas izmanto šo līkumu. Otra, iespējams, lielākā problēmvieta ir Mūkusalas aplis – aplis, kas jau izsenis ir bēdīgi slavens ar saviem pamatīgajiem sastrēgumiem. Ja līdz šim 40. autobuss, līdzīgi kā visi autobraucēji, šo apli ērti un ātri šķērsoja pa satiksmes pārvadu, tad tagad viss sabiedriskais transports tiks novirzīts uz leju. Kamēr auto īpašnieki varēs turpināt ērti braukt pa pārvadu, „Rīgas satiksmes” pasažieriem nu atliks vien noskatīties uz to no lejas, nīkstot sastrēgumos un prātojot, kā pēc iespējas ātrāk tikt pie sava auto (tādējādi vēl vairāk noslogojot pilsētas ielas). Turklāt tas, ka maršruts tagad daudz vairāk pakļausies auto sastrēgumiem, nozīmē arī to, ka kustība visā maršruta garumā kļūs daudz neparedzamāka – problēma, kas ir jo īpaši svarīga tādiem gariem maršrutiem kā Ziepniekkalns–Jugla. Ja trolejbuss aizkavēsies Mūkusalas aplī, to izjutīs arī visi, kuri to trolejbusu gaida centrā, „Alfā” vai citur – cietīs ne vien maršruta Ziepniekkalna gals, bet arī Juglas gals. Īsumā: viss maršruts kļūs lēnāks, bet kustība – neregulārāka.

Lai arī pamatdoma autobusa nomaiņai pret trolejbusu šķiet laba, izpildījums sanācis reti slikts un pasažieriem nozīmēs vien papildu neērtības un vairāk iemeslu sākt izmantot auto, padarot sabiedriskā transporta satiksmi vēl lēnāku un neuzticamāku”.

Ingvilda: „Nekad neesmu redzējusi tukšu 40. autobusu. Vienmēr pilni, tāpēc laižu garām pat tad, ja varētu braukt. Ja tā vietā brauks īsie trolejbusi, tad būs vāks, latviski sakot. Ja vēl tiks nočakarēti citu maršrutu saraksti, tad būs pilnīgs vāks”.

Nekad neesmu redzējusi tukšu #40autobuss. Vienmēr pilni, tāpēc laižu garām pat tad, ja varētu braukt. Ja tā vietā brauks īsie trolejbusi, tad būs vāks, latviski sakot. Ja vēl tiks nočakarēti citu maršrutu saraksti, tad būs pilnīgs vāks. — Ingvilda (@Ingvilda) December 15, 2019

Arī satiksmes ministrs Tālis Linkaits ir neizpratnē par konkrētā autobusa nomaiņu ar trolejbusu: „Virzība uz elektrotransportu Rīgā ir atbalstāma, bet paildzināt Ziepniekkalna iedzīvotāju nokļūšanu pilsētas centrā par vismaz 6 minūtēm - tas gan nav saprātīgi”.

Virzība uz elektrotransportu Rīgā ir atbalstāma, bet paildzināt Ziepniekkalna iedzīvotāju nokļūšanu pilsētas centrā par vismaz 6 minūtēm - tas gan nav saprātīgi #40autobuss https://t.co/01I1lT51Br — Tālis Linkaits (@Talis_L) December 15, 2019

Saistītās ziņas Rīdzinieki sašutuši: slepus 40. maršruta autobusu no Ziepniekkalna uz Juglu nomaina ar trolejbusu No 2. janvāra vairs nekursēs 40. autobuss Decembrī visvairāk bezbiļetnieku 40.autobusa maršrutā