No Maligina mantojuma pazudusi vērtīga Rozentāla glezna

“Varu apstiprināt, ka Valērija Maligina mantojumā ietilpst mākslas darbu kolekcija ar aptuveni simt gleznām. Tai ir gan materiāla, gan kultūrvēsturiska vērtība,” saka Baldere-Sildedze, kura kā likumiskā pārstāve aizstāv 13 gadu vecās meitas Annas Emīlijas intereses un tiesības viņsaulē aizgājušā tēva mantojuma lietā.

Daļa no kultūras mantojuma

Signe Baldere-Sildedze: “Bez pārējo mantinieču piekrišanas atsevišķi mākslas darbi ir nodoti Elīnai Maliginai, kas daļu ir pārdevusi.” (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

“Diemžēl manā rīcībā esošā informācija liecina, ka vairākus desmitus gleznu vecākā meita un bijusī "Olainfarm" padomes locekle Irina Maligina un bijušais padomes loceklis Mārtiņš Krieķis, pirms atstāja amatus, izveda no uzņēmuma. Bez pārējo mantinieču piekrišanas atsevišķi mākslas darbi ir nodoti Elīnai Maliginai, kas daļu no mantojuma kopējā masā ietilpstošajiem mākslas darbiem ir pārdevusi, tādējādi, iespējams, piesavinoties no pārdošanas iegūtos līdzekļus. Visa šī situācija ir ļoti nepatīkama. Aizsargājot manas nepilngadīgās meitas intereses, diemžēl par šo faktu biju spiesta vērsties policijā,” atklāj Baldere-Sildedze.

“Apstiprinām, ka viena no AS "Olainfarm" piederošām vecmeistara Jaņa Rozentāla gleznām "Kristus. Altārglezna Stendei" 2019. gada sākumā ir pazudusi no uzņēmuma telpām. Gleznai ir augsta materiālā vērtība, un tā uzskatāma par daļu no Latvijas kultūras mantojuma. Šobrīd pazušanas faktu izmeklē policija, un ceram uz drīzu risinājumu,” – šādu informāciju, sazinoties ar AS "Olainfarm", saņēmis žurnāls "Kas Jauns".

Aizveda melnā mikroautobusā

2018. gada janvārī bija sastādīts Maligina kustamās mantas mantojamā inventāra saraksts, un tajā bija ap simt gleznu, kas atradās "Olainfarm", starp tām arī vairāki latviešu scenogrāfa, gleznotāja un Latvijas Mākslas akadēmijas pedagoga Ludolfa Liberta darbi.

Maligina vecākā meita Irina Maligina, šā gada sākumā zaudējot kontroli pār "Olainfarm", slepus ar melnu mikroautobusu kopā ar citiem tā laika uzņēmuma padomes locekļiem esot no "Olainfarm" nezināmā virzienā izvedusi vērtīgākos mākslas darbus.

Vismaz 22 000 eiro

Elīna Maligina komentārus nesniedz. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Pēc darbinieku sniegtās informācijas, daļa no tiem aizvesti, pamatojoties uz "Olainfarm" bijušā padomes locekļa Mārtiņa Krieķa rīkojumu, un nodoti Elīnai Maliginai, kura daļu no mantojuma kopējā masā ietilpstošajiem mākslas darbiem jau esot pārdevusi. Kopā ar minētajiem mākslas darbiem no "Olainfarm" nozagta arī pašam uzņēmumam piederoša vecmeistara Rozentāla "Kristus. Altārglezna Stendei", kuras vērtība esot 22 000 eiro (visdrīzāk vēl vairāk). Irina Maligina runāt atteicās, jo neesot laika, komentārus sniegt atteicās arī Elīna Maligina.

Pazudusi arī cita glezna

No "Olainfarm" aizvestajai Jaņa Rozentāla gleznai ir bijis cits līdzīgs darbs, turklāt arī tas pazudis. Proti, 1903. gadā Rozentāls uzgleznoja Stendes luterāņu baznīcas altārgleznu "Kristus Debesbraukšana". 1984. gadā to nozaga no dievnama un tā arī neatrada. 2015. gadā Stendes baznīcā iesvētīja altārgleznas kopija, ko uzgleznoja Latvijas Mākslas akadēmijas balalaures Ieva Kampe un Sigita Lūse profesora Andra Začesta vadībā. Rāmi izgatavoja Talsu galdnieks Roberts Ribuzuls, dekoratīvās līstes, kuru oriģināla daļas bija saglabājušās pēc zādzības, nolēma restaurēt, izgatavojot trūkstošos posmus.