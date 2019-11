Kā zināms, līdz ar kompānijas "All Media Baltics" plānoto reorganizāciju, no LNT Ziņu dienesta tiek atlaisti cilvēki, tikmēr no TV3 Ziņu dienesta vairāki darbinieki jau aizgājuši paši. Andris Auzāns LNT nostrādājis vairākas desmitgades, un otrdienas vakara ziņu izlaidumā pavēstīja, ka atvadās no skatītājiem.

NEPLP pagaidām neprognozē, cik ilgā laikā varētu izlemt par jaunu apraides atļauju izsniegšanu "All Media Baltics"

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) vērtēs mediju grupas "All Media Baltics" lūgumu izsniegt kompānijai jaunas apraides atļaujas, taču pagaidām neprognozē, cik ilgā laikā lēmums varētu tikt pieņemts, ceturtdien intervijā Latvijas Radio pauda padomes priekšsēdētājas vietnieks Ivars Āboliņš.

Viņš informēja, ka trešdien, 20.novembrī, "All Media Baltics" atsauca līdzšinējos pieteikumus par to, lai tiktu izdarītas izmaiņas kompānijai izsniegtajās apraides atļaujās, un izteica lūgumu izsniegt divas jaunas apraides atļaujas.

Āboliņš norādīja, ka padome vērtēs, vai ir pamats kompānijai izsniegt jaunas apraides atļaujas. "Tas ir vesels process , kura ietvaros mums ir jāpārbauda patiesie labuma guvēji, mums ir jāizvērtē, vai tas atbilst programmu daudzveidības klāstam Latvijā. Mums ir ļoti daudzi soļi jāizdara, ļoti daudz jāizvērtē," viņš sacīja.

Tostarp padomes priekšsēdētājas vietnieks minēja, ka ir jāsagaida arī Konkurences padomes lēmums. "Šodien vai rīt vērsīsimies Konkurences padomē ar papildus informāciju, un lūgsim vērtēt jaunos apstākļus," teica Āboliņš, piebilstot, ka padome lēmumu par jaunu apraides atļauju izsniegšanu pieņems pēc tam, kad būs apkopota visa informācija. Pagaidām gan viņš neprognozēja, kad tas varētu notikt.

"Protams, komersants var veikt pārmaiņas savā programmā likumā noteiktajā kārtībā, un tur neviens nevar iejaukties, bet tas, kas mūs pārsteidza, bija "All Media Baltics" rīcība, izziņojot pārmaiņas, kuras nav iespējams likumīgi realizēt, un jau pēc pārmaiņu izziņošanas dodoties uz NEPLP sniegt dokumentus un mēģināt noskaidrot, kā tad viņi to likumīgi varētu izdarīt. Manuprāt, visas šīs darbības liecina par nekonsekvenci un, iespējams, neorientēšanos Latvijas likumdošanā," piebilda Āboliņš.

12.novembrī mediju grupa iesniedza NEPLP dokumentus par izmaiņām esošajā apraides atļaujā gan kanālam LNT, gan "Kanālam 2". "All Media Baltics" paziņojusi, ka no decembra Baltijā strādās ar TV3 zīmolu un veiks izmaiņas arī televīzijas kanālu portfelī, tostarp kanāls LNT vairs neturpinās darbu esošajā formā. "All Media Baltics" paredzējusi paplašināt kanāla TV3 piedāvāto ziņu apmēru, pārnesot lielāko daļu no LNT ziņu dienesta radītā satura. Mediju grupa veidos arī vienotu ziņu dienestu.

Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) uzdevis kultūras ministram Naurim Puntulim (VL-TB/LNNK) līdz novembra beigām sniegt redzējumu un konkrētus priekšlikumus Latvijas informatīvās telpas stiprināšanai un masu mediju daudzveidības nodrošināšanai.

Tikmēr Kultūras ministrija ir lūgusi NEPLP sniegt vērtējumu, kā telekanālu TV3 un LNT ziņu dienestu saplūšana ietekmēs viedokļu daudzveidību elektronisko mediju telpā.

No nākamā gada vairs nebūs LNT ziņu raidījuma "Top 10", taču joprojām būs vērojami tādi LNT raidījumi kā "900 sekundes" un "Degpunktā".

Jau vēstīts, ka 2017.gada 18.oktobrī tika noslēgts darījums, kura rezultātā starptautisks aktīvu pārvaldīšanas uzņēmums "Providence Equity Partners" iegādājās Zviedrijas mediju grupas "MTG" biznesu Baltijā. Mediju grupa nodrošina televīzijas kanālu TV3, LNT, TV6, "Kanāls2", radio "Star FM", Latvijas video portāla "TVPlay", ziņu un izklaides portāla "Skaties.lv", "TVPlay Home" satelīttelevīzijas un "SmartAD" darbību Baltijas valstīs.

Kompānijas "Providence Equity Partners" kontrolētajiem uzņēmumiem pieder arī mobilo telekomunikāciju uzņēmums "Bite" un datu pārraides pakalpojumu nodrošinātājs "Latnet", kā arī tā paziņojusi par telekomunikācijas uzņēmuma "Baltcom" iegādi. Šim darījumam gan vēl nepieciešama Konkurences padomes atļauja.