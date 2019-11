FOTO: eksprezidenti un sabiedrībā zināmi cilvēki ierodas uz svētku koncertu Latvijas Nacionālājā teātrī

64 Foto Viesi ierodas uz valsts svētku koncertu Latvijas Nacionālajā teātrī +60 Skatīties vairāk

Par godu Latvijas proklamēšanas 101.gadadienai prezidenta kanceleja sadarbībā ar VSIA "Latvijas koncerti" rīkoja ikgadējo valsts svētku koncertus Latvijas Nacionālajā teātrī.

Kā pavēstīja prezidenta kancelejā, Latvijas Nacionālajā teātrī 18.novembra valsts svētku koncerta atslēgas vārds ir varonība.

Valsts pirmā amatpersona koncertā godināja tos, kuri mūsdienu sabiedrībā veic godpilnu un varonīgu darbu. Tie ir karavīri, kuri dienē starptautiskajās misijās, kā arī šī gada godalgotie pasaules čempionātu un paraolimpisko spēļu uzvarētāji. Tāpat Levits vēlas godināt sociālās uzņēmējdarbības virzītājus, sabiedriskās organizācijas, kas sniedz atbalstu mazaizsargātām grupām, kā arī cilvēkus, kuri saņēmuši apbalvojumus sociālās solidaritātes jomā, brīvprātīgajā darbā.

Koncertā godināja arī Atmodas līderus un nacionālās pretošanās kustības dalībniekus, labākos ārstus un medicīnas māsas, izcilības balvu izglītībā un zinātnē saņēmējus, kā arī starptautisko mācību olimpiāžu uzvarētājus un viņu skolotājus. Tāpat publiski cildināja Latvijas Žurnālistu asociācijas balvu saņēmējus, šī gada starptautisko mākslas un mūzikas balvu ieguvējus, Latvijas kultūras dižgarus un valsts augstāko apbalvojumu kavalierus.

Par varonības tematu izteicās trīs skolēni - Aleksandra Alferenkova no Jaunmārupes pamatskolas, Antra Toporkova no Ciblas vidusskolas, Matīss Kataņenko no Āgenskalna Valsts ģimnāzijas.

"Mūsu brīvības alku, patiesības slāpju, izlaušanās cīņu un pastāvēšanas stiprums sakņots vārda spēkā. Varonība - tā var būt rīcība, tā var būt pārliecība, un tas var būt arī vārds," sacīja Latvijas Nacionālā teātra koncerta režisore Dita Lūriņa.

Koncertā skanēja Uģa Prauliņa "Dievaines", Emīla Dārziņa "Melanholiskais valsis", Antiņa ārija no Arvīda Žilinska operas "Zelta zirgs", Imanta Kalniņa "Piektās simfonijas" fināls, Artura Maskata opuss ar Broņislavas Martuževas dzeju, Jura Karlsona kordziesma "Rainis. Blumbergs. Jāzeps…", Maijas Einfeldes simfoniskā miniatūra, duets no Ērika Ešenvalda operas "Iemūrētie".

Koncertā piedalījās tādi solisti kā Inga Šļubovska-Kancēviča, Ieva Parša, Inese Mičule, Miķelis Putniņš, Raimonds Bramanis, Miks Akots, Laima Jansone, DJ Monsta, jauniešu koris "Kamēr…", Liepājas Simfoniskais orķestris. Koncerta diriģenti bija Jānis Liepiņš un Aivis Greters.