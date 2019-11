Sabiedrības neizpratni un politiķu pārmetumus izpelnījies Īrijas parlamenta neatkarīgais deputāts Noels Grelišs saistībā ar viņa izteikumiem par to, ka apmēram 10 miljardi eiro, kas pēdējo astoņu gadu laikā aizplūduši no valsts caur migrantu starptautiskajiem pārskaitījumiem, varētu būt noziedzīgi vai krāpnieciski iegūti līdzekļi, atsaucoties uz Īrijas medijiem, vēsta "Baltic Ireland".

Taču premjerministrs Leo Varadkars gan norādījis, ka deputāta minētās summas, kas ik gadu tiek aizsūtītas uz, piemēram, Nigēriju, ir neprecīzas un pārspīlētas. Grelišs iepriekš tika kritizēts par Pasaules bankas datu citēšanu un apgalvojumiem, ka iebraucēji no Āfrikas valstīm ir “liekēži”. Viņš apgalvoja, ka no apmēram 10 miljardiem eiro, kas aizplūduši no valsts, 3,4 miljardi eiro nonākuši Nigērijā.

Premjers ir iesaistījies šī jautājuma noskaidrošanā un paziņojis parlamentā, ka Centrālā statistikas biroja dati liecina: faktiskā summa ir ievērojami mazāka. Varadkars skaidroja, ka Pasaules Bankas dati ir balstīti uz informāciju, ko tai sniedz Nigērijas iestādes, un tie nav faktiskie dati. Premjerministrs norāda, ka reālie dati apliecina: naudas pārvedumi no Īrijas uz Nigēriju ir aptuveni 17 miljoni eiro gadā, kas, pēc viņa teiktā, nav milzīgi skaitļi. Īrijas sniegtajā statistikā atklāts, ka kopumā no 2009.gada līdz 2017.gadam uz šo Āfrikas valsti nosūtīti apmēram 152 miljoni eiro.

Īrijas Centrālā statistikas pārvalde savā paziņojumā norāda, ka deviņas “mazāk attīstītas” valstis no Īrijas ir saņēmušas daudz vairāk nekā Nigērija: 2017.gadā 342 miljoni eiro ir nosūtīti uz Poliju, 92 miljoni eiro – uz Lietuvu, 50 miljoni eiro – uz Latviju, 43 miljoni eiro – uz Ungāriju, 40 miljoni eiro – uz Rumāniju, 37 miljoni eiro – uz Slovākiju, 32 miljoni eiro – uz Filipīnām, 28 miljoni eiro – uz Igauniju un 17 miljoni eiro – uz Čehijas Republiku.

Saistītās ziņas "Viņi taču žmiedz ar tiem nodokļiem, cik vien var" - VID ierodas arī pie emigrantiem Anglijā Noklausies: emigranti Lielbritānijā sacer dziesmu Latvijai Ierēdņiem izdevies Latvijā atgriezt 42 emigrantu ģimenes