"Esmu gatava atkāpties no valdes locekļu amata pienākumu pildīšanas, uzņemoties morālu atbildību par notikušo Smilšu ielā 1. Uzskatu, ka šāds lēmums ir svarīgs gan VNĪ reputācijai, gan tālākai uzņēmuma attīstībai un akcentēs darba drošības jautājumus būvniecības nozarē un sabiedrībā kopumā," pauda Gruškevica, kura VNĪ valdē bija atbildīga par attīstības un būvniecības projektiem.

Savukārt VNĪ padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Bičevskis informēja, ka kompānijas padome Gruškevicas iesniegumu ir pieņēmusi.

"Kaut arī par notiekošo Smilšu ielas 1 ēkas jumta nomaiņas darbu būvlaukumā ir atbildīgs būvnieks, Gruškevica ziņojusi padomei par savu nodomu atkāpties, un padome iesniegumu ir pieņēmusi," skaidroja Bičevskis.

Gruškevicas vadībā pērn sekmīgi ir pabeigti astoņi apjomīgi būvprojekti, izdevies pavirzīt uz priekšu darbus vairākos svarīgos objektos, uzņēmumā ir stiprināta attīstības projektu vadība un sākta būves informācijas modelēšanas (BIM) sistēmas ieviešana, atzīmēja kompānijā.

"Mēs esam apņēmušies darīt visu, lai turpmāk novērstu piektdienas [8.novembra] notikumam līdzīgu negadījumu iespējamību. Uzreiz pēc notikušā nelaimes gadījuma mēs uzņēmumā izveidojām krīzes vadības grupu, lai uzsāktu dienesta pārbaudi un skrupulozi izvērtētu, kā un cik precīzi ir strādājuši mūsu uzņēmuma darbinieki un, vai viss ir noticis atbilstoši iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem," klāstīja Bičevskis.

Patlaban par apstākļiem remontdarbu objektā un notikušo nelaimes gadījumu ir pieprasīta informācija no būvnieka - personu apvienības SIA "Delta Construction" un SIA "SCM Latvia", iekšējam auditam ir uzdots veikt procedūru pārbaudi par drošības noteikumu ievērošanu objektā Smilšu ielā 1, tāpat VNĪ ir informējusi visas saistītās organizācijas - Valsts Darba inspekciju, Rīgas būvvaldi, Valsts policiju - par gatavību sadarboties un sniegt nepieciešamo informāciju.

VNĪ arī atzīmēja, ka personu apvienība "Delta Construction" un "SCM Latvia" darbu veikšanai "RK Līvi" ir piesaistījusi kā apakšuzņēmēju, par ko VNĪ kā pasūtītājs netika informēts.

VNĪ ir pieprasījusi informāciju no personu apvienības par apakšuzņēmējiem nodoto darbu raksturu un apmēru, lai pārliecinātos par to, vai nav pārkāpts Publisko iepirkumu likums, saskaņā ar kuru darbu izpildītājiem par apakšuzņēmēju piesaisti ir jāinformē, ja nodotie darbi pārsniedz 10% no pasūtījuma apmēra. Savukārt atbilstoši noslēgtajam būvdarbu līgumam, darba drošības noteikumu ievērošana objektā ir tieša personu apvienības "Delta Construction" un "SCM Latvia" atbildība, tostarp par piesaistītajiem apakšuzņēmējiem.

Pēc VNĪ minētā, "RK Līvi" noliedz, ka bojā gājušais cilvēks būtu viņu darbinieks, VNĪ apšauba sniegto skaidrojumu, notikušā apstākļus izmeklē Valsts policija.

"VNĪ kā atbildīgs nekustamo īpašumu pārraudzītājs un attīstītājs strikti ievēro visas normatīvo aktu prasības, taču jau tagad redzam, ka mūsu kā pasūtītāja iespējas ietekmēt atsevišķus būvnieku lēmumus ir ierobežotas, tādēļ esam nolēmuši veikt papildu pārbaudes visos aktīvajos būvobjektos un meklēt iespējas, kā uzlabot normatīvos aktus, lai turpmāk izslēgtu šādu negadījumu iespējamību," norādīja Bičevskis.

VNĪ valdē strādā arī valdes priekšsēdētājs Andris Vārna un valdes locekle Sigita Janvāre.

Jau vēstīts, ka piektdien, 8.novembrī, no FM ēkas jumta nokrita un gāja bojā strādnieks.