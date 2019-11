VAS "Valsts nekustamie īpašumi" logo. (Foto: Ieva Leiniša/LETA)

Būvnieka nāve izgaismo ēnu ekonomiku Valsts nekustamo īpašumu paspārnē

Sabiedrība Jauns.lv Analītiskā nodaļa

Jau vēstīts, ka piektdien, 8. novembrī, nokrītot no Finanšu ministrijas jumta, bojā gāja viens no objektā strādājošajiem. Pēc neoficiālas informācijas, bojāgājušais bijis apakšuzņēmēja SIA “RK Līvi” darbinieks, kurš liktenīgajā dienā it kā pirmo reizi bija ieradies darba objektā un uzņēmums nebija paguvis paziņot Valsts ieņēmumu dienestam (VID) informāciju par personas darba ņēmēja statusa iegūšanu, tādējādi pie šādiem lietas apstākļiem darbinieks būvlaukumā pēc būtības atradās kā nedeklarēts darba ņēmējs.