Naukšēnos darbu sāk jaunais policijas priekšnieks

Viņa skaidroja, ka pārmaiņas Naukšēnu novada pašvaldības policijā notika, jo tās iepriekšējais vecākais inspektors Pēteris Ķīkulis devās pensijā pēc paša vēlēšanās.

Kazakēvičs iepriekš ir nostrādājis gandrīz 20 gadus Valsts policijas (VP) Kārtības policijā, bet tagad ir devies izdienas pensijā. VP viņš apkalpoja tieši Naukšēnu novada un apkārtējo pagastu teritorijas, tādēļ situācija, kāda valda novadā, viņam esot labi zināma.

Pašvaldības policijas galvenais uzdevums ir nodrošināt personas un sabiedrisko drošību, kā arī novērst administratīvos pārkāpumus. Par pašvaldības policijas priekšnieku var apstiprināt personu, kura atbilstība amatam ir pārbaudīta atbilstoši Iekšlietu ministrijas noteiktajai kārtībai, uzsvēra Kārkliņa.

Pašvaldības policijas priekšnieka pienākumos ietilpst uzdevums novērst administratīvos pārkāpumus un citus likumpārkāpumus, atklāt administratīvus pārkāpumus, meklēt personas, kuras izdarījušas administratīvus pārkāpumus, tai skaitā kontrolēt pašvaldību apstiprināto noteikumu izpildi.

Pašvaldības policijas priekšnieks atbilstoši savai kompetencei piemēro administratīvos sodus, sniedz neatliekamo palīdzību, tajā skaitā medicīnisko palīdzību, personām, kuras cietušas likumpārkāpuma rezultātā, nelaimes gadījumos, vai atrodas bezpalīdzīgā stāvoklī. Kopā ar bāriņtiesas darbiniekiem sniedz neatliekamu palīdzību nepilngadīgām personām, kas palikušas bez vecāku vai viņu aizstājēju uzraudzības līdz viņu nodošanai aizbildniecības iestādēm.

Pašvaldības policijas priekšniekam ir jāsadarbojas ar Valsts policiju un citām institūcijām sabiedrības drošības garantēšanā un noziedzības apkarošanā.

Viņam jānodrošina sabiedriskā kārtība pašvaldības un to iestāžu organizētajos pasākumos, regulāri jāveic profilakses reidi Naukšēnu novada teritorijā.

Kārkliņa stāstīja, ka pašvaldības policijas priekšnieks ir pieejams pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās no plkst.8 līdz 17, trešdienās no plkst.8 līdz 18, bet piektdienās no plkst.8 līdz 16. Pieņemšanas laiks ir pirmdienās no plkst.9 līdz 12.