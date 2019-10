Sociālā kampaņā vienu mēnesi uz ceļiem pastiprināti kontrolēs transportlīdzekļu īpašniekus

Lai skaidrotu sabiedrībai OCTA un tehniskās apskates savlaicīgas veikšanas nepieciešamību, kā arī mazinātu autovadītāju skaitu, kas neiegādājas OCTA vai neveic transportlīdzekļa tehnisko apskati, līdz 11.novembrim LTAB, sadarbībā ar Ceļu satiksmes drošības direkciju (CSDD) un Valsts policiju īstenos sociālu kampaņu.

Tās laikā vairāki fotoradari visā Latvijā veiks OCTA un tehniskās apskates kontroli ārpuskārtas režīmā, proti, neatkarīgi no transportlīdzekļu braukšanas ātruma.

Pēc LTAB aplēsēm, kopējais neapdrošināto transportlīdzekļu skaits uz Latvijas ceļiem ir 1-3%.

"Kampaņas ietvaros veiksim plašu profilaktisko darbu, skaidrojot autovadītājiem, ka OCTA vai tehniskā apskate nav tikai formalitāte, ko valsts uzspiedusi autovadītājiem, bet gan drošības garants pašam autovadītājam, pasažieriem un citiem satiksmes dalībniekiem," sacīja LTAB valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins.

Pirms kampaņas LTAB veiktajā aptaujā secināts, ka Latvijā 46,5% autovadītāju nezin, ka par piedalīšanos ceļu satiksmē bez derīgas OCTA un tehniskās apskates fotoradari un policijas ekipāžas vienas diennakts laikā var sodīt vairākkārtīgi.

Tāpat salīdzinoši daudz ir to autovadītāju, kas vispār nav informēti, ka fotoradari un policijas ekipāžas spēj pārbaudīt ne vien braukšanas ātrumu, bet arī to, vai automašīnai ir derīga OCTA (18,5% respondentu) un tehniskā apskate (21,5% respondentu).

"Pērn līdzīgas kampaņas ietvaros konstatējām kādu nelāgu autovadītāju paradumu - ir pamats domāt, ka daļa transportlīdzekļu vadītāju, kas piedalās satiksmē bez OCTA un/vai tehniskās apskates, iespējams apzināti izvairās no pārvietošanās pa ceļiem, kur varētu sastapties ar kontroli. To apstiprina arī šā gada aptaujas laikā iegūtie rezultāti - 31,3% no autovadītājiem, kuri izmanto aplikāciju "Waze", to lieto galvenokārt, lai tiktu brīdināti par radaru un policijas ekipāžu atrašanās vietu," minēja Abāšins.

Šobrīd sods par piedalīšanos ceļu satiksmē bez savlaicīgi veiktas tehniskās apskates ir 55-120 eiro un divi soda uzskaites punkti, savukārt par piedalīšanos ceļu satiksmē bez derīgas OCTA - 85-120 eiro un divi soda uzskaites punkti.

Abāšins arī atzīmēja, ka atlīdzības par negadījumiem, kurus izraisījis neapdrošināts transportlīdzeklis, tiek izmaksātas no OCTA Garantijas fonda, kuru veido iemaksas no katras iegādātās OCTA polises. "Ik gadu no Garantijas fonda atlīdzībās par neapzinīgo autovadītāju izraisītajiem negadījumiem tiek izmaksāts vairāk nekā miljons eiro," viņš piebilda.

Pēc Abāšina teiktā, kampaņas laikā apkopotā statistika un izdarītie secinājumi ļaus nākotnē pilnveidot metodes autovadītāju informēšanai par OCTA un tehniskās apskates nepieciešamību, kā arī cīnīties ar pārkāpējiem.

"Noteikti vērts izskatīt iespēju nākotnē pielāgot stacionāros fotoradarus OCTA un tehniskās apskates kontrolei visā transporta plūsmā, neatkarīgi no transportlīdzekļu braukšanas ātruma. Tāpat lielāka uzmanība jāvelta to ceļu posmu uzraudzībai, kas ikdienā netiek kontrolēta ar stacionārajiem fotoradariem," teica Abāšins.

OCTA Latvijā tika ieviesta 1997.gadā, lai nodrošinātu ceļu satiksmes negadījumos cietušo trešo personu interešu aizsardzību. Sākotnēji birojs darbojās Finanšu ministrijas pakļautībā, bet kopš 2004.gada tā ir neatkarīga institūcija.