Veselības ministre Viņķele skaidro, ko darīja Ņujorkā: diskutēja par sabalansētu attīstību, dzimumu līdztiesību un ne tikai

Plašu rezonansi ieguvis veselības ministres Ilzes Viņķeles ceļojums uz Apvienoto Nācijas Organizācijas (ANO) 74. ikgadējo Ģenerālās asamblejas sesiju Ņujorkā kopā ar Valsts prezidentu Egilu Levitu un viņa kundzi Andru, ārlietu ministru Edgaru Rinkēviču un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru Juri Pūci 23. un 24. oktobrī. Pēc šīs vizītes Viņķele klāt pieķēra vēl četras atvaļinājuma dienas un atpūtās ASV metropolē. Šis brauciens Latvijas nodokļu maksātājiem izmaksāja vairāk nekā 2000 eiro – 1240,99 eiro par viesnīcu un 815 eiro par aviobiļetēm. Daudzi šo braucienu uzskata par polittūrismu un nelietderīgu naudas šķērdēšanu laikā, kad Latvijas veselības aprūpei katastrofāli trūkst līdzekļu.

Bet varbūt, iespējams, Viņķele Ņujorkā panākusi kādus risinājums, kā uzlabot mums pieejamo veselības aprūpi, medmāsām paaugstināt algas un tamlīdzīgi. Pēc tam, kad Jauns.lv sāka interesēties par šī komandējuma lietderību, ministre publicēja atskaiti par savu braucienu. Publicējam to, un lai nu katrs pats spriež, cik lielā mērā tas nācis par svētību mūsu veselības aprūpes sistēmai:

„Saskaņā ar Ministru prezidenta 19. augusta rīkojumu Nr. 219 “Par Ilzes Viņķeles komandējumu” no 2019. gada 22. līdz 24. septembrim biju komandējumā Amerikas Savienotajās Valstīs, lai piedalītos ANO Augsta līmeņa sanāksmē par vispārējo veselības aprūpi.

Darba vizītes laikā 23. septembrī piedalījos Pārvaldības padomes palātas atklāšanas segmentā, kurā tika uzklausīti Ģenerālas asamblejas prezidenta, ANO ģenerālsekretāra, Pasaules Veselības organizācijas (PVO) ģenerāldirektora, kā arī Pasaules Bankas grupas prezidenta paziņojumi. Sanāksmē uzstājos ar runu par vispārējo veselības aprūpi, tai nepieciešamo finansējuma palielinājumu, kā arī Latvijas īstenotajiem pasākumiem. Tāpat piedalījos paneļdiskusijā “Universal Health Coverage as a driver of equity, inclusive development and prosperity for all”, kurā valstu delegācijas dalījās ar viedokļiem par veselību kā sabalansējamas attīstības priekšnoteikumu un paneļdiskusijā “Accelerating Multi-sectoral and Multi-Stakeholder Action and Investments for Achieving Universal Health Coverage”, kurā pārrunāja investīciju piesaisti vispārējai veselības aprūpei. Dienas noslēgumā apmeklēju Pārvaldības padomes palātas noslēdzošo segmentu, kurā investīciju nozīmi veselībā, īpaši primārajā aprūpē, daloties pieredzē, uzsvēra Japānas premjerministrs Šinzo Abe un filantrope Melinda Geitsa ("Microsoft" dibinātāja Bila Geitsa sieva).

Savukārt 24. septembrī piedalījos diskusijā “Breaking barriers: Enabling gender-responsive and equitable health systems to reach Universal Health Coverage” par vispārējās veselības aprūpes politikas iespējām veicināt taisnīgumu un dzimumu līdztiesību. Tikos ar PVO ģenerāldirektora Tedrosa Adhanoma Gebrehesusa administrācijas pārstāvjiem, lai pārrunātu nevienlīdzības mazināšanu un PVO atbalstu nacionālā līmeņa dokumentu izstrādē. Piedalījos diskusijā par labāku atbalsta sniegšanu valdībām, lai sasniegtu veselīgu dzīvi un labklājību visiem un ANO Ilgtspējas attīstības mērķu samitā, kurā ar runu uzstājās Valsts prezidents Egils Levits”.

Saistītās ziņas "Karalienes apartamenti": kādā istabiņā Ņujorkā dzīvoja ministre Viņķele, un kādēļ tas izmaksāja 1240 eiro? Viesnīca par 1240 eiro: ministres Viņķeles atpūta Ņujorkā raisa jautājumus Vai ministre Viņķele devusies uz ASV polittūrismā?