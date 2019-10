Notikušā apstākļus skaidro Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), un arī "Stockmann" gaida atzinumus no ģimenes ārstiem, pie kuriem obligāti bija jāiet visiem darbiniekiem, kuri bija sasirguši. Tāpat nevar vēl apgalvot, kas ir bijis slimības ierosinātājs, vēsta portāls “LSM.LV”.

PVD ģenerāldirektors Māris Balodis Latvijas Radio norādīja, ka svētdien minētais uzņēmums sazinājies ar PVD un lūdzis veikt pārbaudes, jo tam radušās aizdomas par saslimšanas gadījumiem.

PVD tagad gaida paraugu pārbaužu rezultātus un pagaidām vēl nevar izteikt pieļāvumus, ar ko darbinieki inficējušies.

"Stockmann" direktore Dace Goldmane Latvijas Radio tikmēr pastāstīja, ka "Trakajās dienās" strādāja 800 cilvēku, no kuriem aptuveni 50 ir līdzīgi saslimšanas simptomi.

"Ēdiena paraugi ir nosūtīti. Turpīnām gaidīt analīzes. Visi darbinieki aicināti griezties pie ārsta. Šobrīd situācija ir tāda, ka jaunu saslimšanas gadījumu nav kopš aizvakardienas," teica Goldmane.

"Stockmann" direktore arī atzina, ka ne visi saslimušie cilvēki ēda uzņēmuma pasniegtās maltītes.

Iepriekš jau ziņots, ka PVD veikto analīžu rezultāti atklājuši, ka ēdinātājs "Baltic Restaurants Latvia" nav ievērojis personīgās higiēnas prasības un pieļāvis pārkāpumus tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumu veikšanā Siguldas pirmsskolas izglītības iestādēs "Ieviņa" un "Saulīte".

PVD informēja, ka saņemtajos nomazgājumu laboratorisko izmeklējumu rezultātos, kas ņemti no pirmsskolas izglītības iestāžu "Ieviņa" un "Saulīte" pavāru rokām pēc to dezinficēšanas, ir konstatēta zeltainā stafilokoka klātbūtne, savukārt divos nomazgājumu paraugos, kas ņemti no mazgāta un dezinficēta aprīkojuma virsmām pirmsskolas izglītības iestādē "Saulīte" un Siguldas 1.pamatskolā, lai izmeklētu tos uz higiēnas kritērijiem, konstatēta zarnu nūjiņu baktērijas klātbūtne.

PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Ilze Meistere sacīja, ka PVD lems par piemērojamo sodu "Baltic Restaurants Latvia" saistībā ar konstatētajiem pārkāpumiem, noslēdzoties pārbaudēm.

Vienlaikus dienestā informēja, ka visi pārējie šobrīd saņemtie nomazgājumu un pārtikas produktu analīžu rezultāti ir negatīvi. Ir izmeklēti 80 paraugi no laboratoriskajai izmeklēšanai uz verotoksigēno "E.Coli" nosūtītajiem 177 nomazgājumiem un tie ir negatīvi - baktērija nav konstatēta.

Uz šīs pašas baktērijas klātbūtni nosūtīti arī 28 pārtikas produktu paraugi, no kuriem 11 jau ir izmeklēti un tie ir negatīvi - baktērija nav konstatēta. Laboratoriskajai izmeklēšanai uz higiēnas kritērijiem nosūtīti 20 nomazgājumu.

Atbilstoši SPKC jaunākajiem datiem, līdz 20.septembrim salmoneloze laboratoriski apstiprināta deviņiem, bet šiga toksīnu veidojošās zarnu nūjiņas izraisītā infekcija jeb STEC - pieciem bērniem no Siguldas novada.

Līdz ar to kopējais epidemioloģiskās izmeklēšanas laikā atklāto cilvēku skaits ar zarnu infekcijas slimību simptomiem ir 40, tostarp 36 bērni un četri pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieki piecās Siguldas pirmsskolas izglītības iestādēs, kurās ēdinātājs ir "Baltic Restaurants Latvia".

Šajā skaitā iekļauti cilvēki, kuriem jau laboratoriski apstiprināta salmoneloze vai STEC infekcija. Atbildīgās iestādes aizvien turpina meklēt zarnu infekcijas izplatības cēloni.

17.septembrī, tapa zināms, ka PVD nopietnu higiēnas prasību pārkāpumu dēļ apturējis SIA "Jelgavas augļi" dārzeņu apstrādes ceha darbību. Uzņēmums piegādāja produktus arī "Baltic Restaurants Latvia", tostarp Siguldai.

Valsts policija 17.septembrī sākusi kriminālprocesu par bērnu saslimšanas gadījumiem Siguldas bērnudārzos.

Jauns.lv sazinājās ar "Baltic Restaurants Latvija", lai lūgtu komentēt izskanējušo. Restorānu tīkla pārstāve solīja sniegt atbildi šīs dienas laikā.