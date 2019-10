12 000 eiro un 12 gadi cietumā: apmaiņā pret krūšu kailfoto Bauskas netiklis nepilngadīgām meitenēm piedāvā VIP statusu datorspēlē

Aizturētais kopumā uzrunājis vairāk nekā 100 nepilngadīgas meitenes, izvēršot saraksti Latvijā populārā interneta vietnē, viņām apmaiņā pret krūšu kailfoto piedāvājot VIP statusu interneta vietnes spēlē. Meitenēm arī tika sūtītas seksuāla rakstura vēstules un piedāvājumi stāties dzimumattiecībās, bet tā reālu randiņu ar mazgadīgajām vīrietim neizdevās sarunāt, toties kailfoto gan izdevās izspiest.

Par plikām krūtīm – VIP statuss interneta spēlē

Policija 18. septembrī beigusi izmeklēšanu kriminālprocesā un lietu nodevusi prokuratūrai. Tagad netiklim draud atbildība pēc Krimināllikuma 162. un 166. panta par 16 gadu vecumu nesasniegušas personas pavešanu netiklībā un par tādu pornogrāfiska rakstura materiāla apriti, kurš satur bērnu pornogrāfiju. Par šādām darbībām draud pat līdz 12 gadu ilgs cietumsods. Tomēr jāteic, ka tik ilgu cietumsodu vīrietim diez vai piespriedīs.

Valsts policijas Dzimumnoziegumu apkarošanas nodaļa marta sākumā ieguva operatīvo informāciju par kādu nenoskaidrotu personu, kura interneta vidē pamudina iesaistīties seksuālās darbībās un pornogrāfiska rakstura materiālu izgatavošanā personas, kuras nav sasniegušas 16 gadu vecumu.



Veicot apjomīgu operatīvo darbību kopumu tika aizturēts kāds 1998. gadā dzimis Bauskas novadā dzīvojošs vīrietis, kurš laikā no pērnā gada oktobra līdz šī gada martam vīrietis izvērsa savstarpēju saraksti ar meitenēm, kurā viņas mudinājis nofotografēt krūtis un bildes nosūtīt viņam apmaiņā pret VIP mantām virtuālajā spēlē.

Uzrunāja 100 meitenes, atsaucās sešas

Kopumā šajā laikā vīrietis izvērsa saraksti ar vairāk nekā 100 mazgadīgām un nepilngadīgām meitenēm vecumā no sešiem līdz 15 gadiem. Jāuzsver, ka vīrietim droši bija zināms meiteņu vecums, jo visas savos profilos nepārprotami norādīja savu vecumu, kā arī bija izvietojušas autentiskas fotogrāfijas. Lielākā daļa no uzrunātajām noraidīja vīrieša piedāvājumu, tomēr sešas meitenes vecumā no astoņiem līdz 13 gadiem iekrita viņa lamatās.

26. jūnijā vīrietis tika aizturēts un viņa dzīvesvietā portatīvo datoru, mobilo telefonu un datu nesējus, kam kriminālprocesā ir būtisku pierādījumu nozīme.

Valsts policijas Dzimumnoziegumu apkarošanas nodaļas priekšnieks Oļegs Lavčinovskis laikrakstam „Bauskas Dzīve” atklāja, ka aizdomās turamajam piemērots drošības līdzeklis – atrašanās policijas uzraudzībā. Tas nozīmē, ka viņam jāiet „atzīmēties: uz vietējo policijas iecirkni. Parasti tas jādara reizi nedēļā.

Cietušās meitenes bijušas no dažādām Latvijas vietām. Tām meitenēm, kuras tika atzītas par cietušajām, bija tiesības vērsties Juridiskās palīdzības administrācijā, ko viņas arī darīja. Saskaņā ar likumu viņām pienācās naudas kompensācija un nepieciešamības gadījumā valsts apmaksātas psihologa konsultācijas. Katrai meitenei pienācās no 1500 līdz 2000 eiro liela kompensācija, kuru visdrīzāk ar tiesas lēmumu piedzīs no vainīgā.

Sods būšot bargāks, nekā parasti līdzīgos gadījumos

Lavičinovskis „Bauskas Dzīvei” par notikušo noziegumu sacīja: „Ar gadiem uzkrāto pieredzi redzam, ka viss atkarīgs no tā, kādas attiecības ir ģimenē. Ja bērnam ar vecākiem ir uzticības pilnas attiecības, tad parasti šādas lietas nenotiek. Viņš uzrakstīja vairāk nekā 100 meitenēm, bet tikai sešas tam visam piekrita.

Vecāki nereti domā, ka skola izglītos bērnus, skola domā, ka vecāki, un beigās bērni atstāti paši savā ziņā. Vispirms tā ir vecāku atbildība, viņiem jārunā ar bērniem. Jāizskaidro – ja dzīvē vai virtuālajā vidē redzi kādu situāciju, kas tev nav saprotama, jāpastāsta vecākiem vai skolotājam, jālūdz padoms. Ne vienmēr ir bailes, šajā gadījumā tā nebija, jo aizdomās turamais prata ieinteresēt, runāja diezgan pieklājīgi ar meitenēm, turklāt dzimtajā valodā.

Vecākiem ir jāizskaidro, ka ne vienmēr no sveša onkuļa jāņem „konfekte”. Agrāk onkulis ar konfekti sauca uz mašīnu, tagad dāvā VIP statusu onlainā, bet būtība ir tā pati.

Šādu dzimumnoziegumu ir daudz. Parasti šādi cilvēki uzrunā desmitiem bērnu, nevis vienu divus, tomēr vairāk nekā simts pusgada laikā ir kaut kas ārkārtējs. Ap divdesmit uzrunātu meiteņu ir vidējais rādītājs šādos noziegumos. Šoreiz lieta ātri izmeklēta”.

Šoreiz vainīgajam draud bargāks sods, nekā iepriekš par šādiem noziegumiem notiesātajiem, teic policists. Līdz šim parasti vainīgie „izsprūk” cauri bez reālas brīvības atņemšanas – viņiem tieka piemērots naudas sods vai piespiedu darbi, vai nosacīta brīvības atņemšana, ja cilvēks iepriekš nav bijis tiesāts par dzimumnoziegumiem. Šajā gadījumā, visticamāk, tiesa vīrietim papildus pamatsodam piespriedīs atmaksāt arī ap 12 tūkstošiem eiro.

Bet ar soda izciešanu nekas nebeidzas. Šādas darbības ietekmē visu nākotni. Saskaņā ar likumu – persona, kas ir sodīta par dzimumnozieguma izdarīšanu, nedrīkst strādāt ar bērniem, ne par skolotāju, ne par sporta treneri, ne bērnu nometnē, ne kursus vadīt.

