"Varu apsveikt kaimiņu vēlēšanos meklēt inovatīvas pieejas satiksmes drošības uzlabošanā, taču es ļoti šaubos, vai šādu eksperimentu kā pilotprojektu Latvijā varētu ieviest," izteicās Krapsis.

Pirmkārt, tam nepieciešamas izmaiņas likumdošanā. Otrkārt, Latvijā nav atbilstošs policistu daudzums, lai varētu kontrolēt pārkāpēju stāvēšanu ceļmalās vai speciālos stāvlaukumos. Treškārt, ņemot vērā cilvēktiesības, iespējams, sabiedrība šādas izmaiņas diezin vai akceptētu, uzskaitīja Krapsis.

"Protams, ka ir jāmeklē dažādi risinājumi, lai iedarbotos uz sabiedrības apziņu, taču es neesmu dzirdējis, ka citās ES valstīs šāds projekts būtu ieviests. Atgādināšu, ka vēl nesen sabiedrībā bija plašas diskusijas par ātruma pārkāpumu sodu palielināšanu. Sodu apmēru palielināja, taču tie joprojām ir vieni no mazākajiem ES," sacīja Krapsis.

Ātruma pārkāpēju mazināšanai Krapsis iesaka turpināt iepriekš valsts nostādītos mērķus, proti, turpināt ieviest dažādus tehniskos risinājumus - stacionāros, pārvietojamos un vidējās kustības radarus. Patlaban Latvijā uz ceļiem darbojas 100 stacionārie un 12 pārvietojamie radari, kā arī pilotprojektā strādā vidējā ātruma mērīšanas fotoradari uz Tīnūžu šosejas.

Lai arī valsts ir plānojusi iegādāties papildus vēl 50 stacionāros radarus un 50 to mulāžas, Krapsis atgādināja, ka patlaban finanšu līdzekļi šim mērķim vēl nav atvēlēti. Tāpat nav atrisinātas problēmas ar trūkstošajiem ceļu policistiem.

Jau ziņots, ka Igaunijas policija no pagājušās nedēļas sāk jaunu eksperimentu bezrūpīgu atļautā braukšanas ātruma pārsniedzēju audzināšanai.

Atklājot, ka autovadītāji nedz pašu ātruma pārsniegšanu, nedz par to paredzētos naudassodus vairs neuztver īpaši nopietni, policija dos pārkāpējiem iespēju izvēlēties, no kā viņiem vairāk žēl šķirties - no naudas vai no laika.

Proti, naudassoda vietā ātruma pārsniedzēji varēs ilgāku vai īsāku laiku "pastāvēt ceļmalā, lai nomierinātos". Atkarībā no pārkāpuma smaguma autovadītāji par to "samaksās" ar 45 vai 60 minūtēm sava laika.