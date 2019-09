Viens no Siguldā vissmagāk saslimušajiem bērniem infekciju pārnesis savam radiniekam - skolēnam

Tā kā šī infekcija tiek pārnesta no cilvēka uz cilvēku, skolēns to saņēmis no ģimenes locekļa, kurš ir viens no bērniem, kuram jau iepriekš laboratoriski apstiprināta zarnu infekcija ar komplikācijām, sacīja pašvaldības pārstāve.

Brikmane norādīja, ka pašvaldība nav saņēmusi Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) norādījumus par turpmāko rīcību, tomēr pašvaldība ir uzdevusi izglītības iestādei veikt pastiprinātu dezinfekciju skolēna klasē, kā arī informēt visus klases vecākus par esošo situāciju.

Pašvaldība aicina vecākus vērot savu bērnu pašsajūtu un meklēt ģimenes ārsta palīdzību, ja novēroti tādi simptomi kā vemšana, asiņaina caureja, krampjveida sāpes vēderā.

Siguldas novada izglītības iestādēs turpinās pastiprināti dezinfekcijas un personīgās higiēnas pasākumi ne tikai iestāžu koplietošanas telpās, bet arī pārtikas blokos. Tāpat pašvaldība joprojām gaida atbildīgo valsts institūciju atzinumu par smagās zarnu infekcijas slimības baktērijas izplatības cēloņiem, uzsvēra Brikmane.

Jau ziņots, ka kopš 11.septembra, kad atbildīgās iestādes sāka monitoringu, dažādas zarnu infekcijas slimības konstatētas 46 Siguldas iedzīvotājiem, šorīt Latvijas Radio pastāstīja SPKC Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Šajā laikā SPKC ticis paziņots par 46 saslimšanas gadījumiem, tostarp 39 bērniem. Kopš septembra pirmās nedēļas neviens jauns "E.coli" inficēšanās gadījums nebija konstatēts - tas līdz šim vija apstiprināts pieciem bērniem un vienam pieaugušajam. Savukārt salmonella konstatēta deviņiem bērniem, kuri nāca no diviem bērnudārziem, bet ēdienu tiem gatavoja vienā iestādē.

SPKC pārstāvis atzīmēja, ka pašlaik varot secināt, ka saslimušos bērnus vieno vietas, kuras viņi apmeklēja, un ēdinātājs, kas viņiem nodrošināja pārtiku.

Perevoščikovs uzsvēra, ka veselības drošības pasākumi Siguldā paliek spēkā un joprojām tur tiks nodrošināta medicīniskā novērošana.