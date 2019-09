Dārzeņu cehā, kas piegādāja pārtiku Siguldas bērnudārziem, ļauno baktēriju neatrod

Dienesta Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Ilze Meistere pastāstīja, ka visi līdz šim "Jelgavas augļu" dārzeņu apstrādes cehā ņemtie laboratoriski izmeklētie nomazgājumi un pārtikas produktu paraugi ir negatīvi - verotoksigēnā "E.coli" baktērija nav konstatēta. Vienlaikus viņa informēja, ka pirmdien uzņēmuma dārzeņu cehā notiks atkārtota PVD pārbaude, lai pārliecinātos, vai uzņēmums ir novērsis iepriekšējā pārbaudē konstatētās neatbilstības un tad arī tiks lemts par dārzeņu ceha darbības atjaunošanu.

Komentējot kopumā jaunākos laboratorisko izmeklējumu rezultātus, lai noskaidrotu, kā bērni inficējušies ar zarnu infekciju Siguldas pusē, Meistere teica, ka līdz šim PVD ir saņēmis 26 no 28 pārtikas produktu paraugu laboratorisko analīžu rezultātiem un 242 no 273 nomazgājumu rezultātiem. Ne līdz šim izmeklētajos pārtikas produktu paraugos, ne nomazgājumos "E.coli" klātbūtne nav konstatēta.

Viņa atgādināja, ka aizvadītajā nedēļā divos nomazgājumos, kas ņemti no Siguldas pirmsskolas izglītības iestāžu "Ieviņa" un "Saulīte" pavāru rokām, tika konstatēta zeltainā stafilokoka, kurš spēj producēt toksīnu, klātbūtne, un divos virsmu nomazgājumos, kas ņemti no mazgāta un dezinficēta aprīkojuma virsmām pirmsskolas izglītības iestādē "Saulīte" un Siguldas 1.pamatskolā - zarnu nūjiņu baktēriju klātbūtne.

"Jaunākie saņemto laboratorisko analīžu rezultāti liecina, ka zarnu nūjiņu grupas baktēriju klātbūtne konstatēta vēl 14 nomazgājumos, kas ņemti Siguldas pirmsskolas izglītības iestāžu "Saulīte", "Pīlādzītis", "Tornīši" un Siguldas 1. pamatskolas ēdināšanas blokos," atzīmēja PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja.

Pēc viņas sacītā, zarnu nūjiņu grupas baktēriju klātbūtne nomazgājumos signalizē par to, ka šo izglītības iestāžu virtuvēs ir jāuzlabo higiēnas līmenis, tostarp pārskatot tīrīšanas un dezinfekcijas procedūras, kā arī līdzekļus.

Jau ziņots - kopš 11.septembra, kad atbildīgās iestādes sāka monitoringu, dažādas zarnu infekcijas slimības konstatētas 46 Siguldas apkaimes iedzīvotājiem, tostarp 39 bērniem. Kopš septembra pirmās nedēļas neviens jauns "E.coli" inficēšanās gadījums nav konstatēts - tas bija pieciem bērniem un vienam pieaugušajam. Savukārt salmonella konstatēta deviņiem bērniem no diviem bērnudārziem, bet ēdienu tiem gatavoja vienā iestādē.

Pagājušajā nedēļā PVD vēstīja, ka ēdinātājs "Baltic Restaurants Latvia" nav ievērojis personīgās higiēnas prasības un pieļāvis pārkāpumus tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumu veikšanā Siguldas pirmsskolas izglītības iestādēs "Ieviņa" un "Saulīte".

Piektdien, 20.septembrī, saņemtajos nomazgājumu laboratorisko izmeklējumu rezultātos, kas ņemti no pirmsskolas izglītības iestāžu "Ieviņa" un "Saulīte" pavāru rokām pēc to dezinficēšanas, ir konstatēta zeltainā stafilokoka klātbūtne, savukārt divos nomazgājumu paraugos, kas ņemti no mazgāta un dezinficēta aprīkojuma virsmām pirmsskolas izglītības iestādē "Saulīte" un Siguldas 1.pamatskolā, lai izmeklētu tos uz higiēnas kritērijiem, konstatēta zarnu nūjiņu baktērijas klātbūtne.

PVD par piemērojamo sodu "Baltic Restaurants Latvia" saistībā ar konstatētajiem pārkāpumiem lems, noslēdzoties pārbaudēm.