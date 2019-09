PVD izteicis vairākus aizrādījumus, atkārtoti pārbaudot Siguldas izglītības iestāžu pārtikas blokus

Vakar, 16.septembrī, visās Siguldas novada pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī atsevišķās vispārizglītojošās skolās tika veiktas atkārtotas PVD pārbaudes.

Ja piektdien, 13.septembrī, PVD nesaskatīja un neizteica aizrādījumus no PVD puses un visos pārbaudes posmos ēdināšanas bloki saņēma vērtējumu A, proti, atbilst normatīvo aktu prasībām, tad 16.septembrī atkārtotās PVD pārbaudēs ēdināšanas blokiem atsevišķos posmos parādījās novērtējums B, kas ir aizrādījumi, kuri būtiski neietekmē pārtikas produktu kvalitāti un nekaitīgumu, sacīja Brikmane.

Pārbaužu rezultātā gan neesot saņemts neviens vērtējums C, kas ir neatbilstība normatīvo aktu prasībām, kas būtiski ietekmē pārtikas produktu nekaitīgumu.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Līga Sausiņa šodien ir uzaicinājusi izglītības iestāžu ēdinātāja SIA "Baltic Restaurants Latvia" atbildīgos pārstāvjus uz tikšanos, lai izvērtētu PVD veikto pārbaužu rezultātus, kā arī vienotos par izmaiņām produktu piegādātājos.

Pašlaik tiek veiktas analīzes arī vairākiem izglītības iestāžu darbiniekiem. Šodien Siguldas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs nav ziņots par jauniem saslimšanas gadījumiem, stāstīja Brikmane.

Jau ziņots, ka PVD ir veicis pārbaudi uzņēmumos, kuri "Baltic Restaurants Latvia", kas ēdina bērnus Siguldas bērnudārzos, piegādā mizotus dārzeņus hermētiskā iepakojumā, tajā skaitā SIA "Jelgavas augļi".

PVD, ņemot vērā, ka uzņēmumā "Jelgavas augļi" konstatēti nopietni higiēnas pārkāpumi, šī uzņēmuma darbība pašlaik ir apturēta. Tāpat kā citos augļu un dārzeņu piegādātāju uzņēmumos, arī "Jelgavas augļi" ir paņemtas baktēriju uztriepes, kuru analīžu rezultāti būs zināmi šīs nedēļas beigās.

Atbilstoši jaunākajiem Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) datiem, pēc palīdzības ārstniecības iestādēs vērsušies 24 cilvēki, no kuriem 20 ir bērni. No Siguldas apkārtnes ir hospitalizēti septiņi bērni, kuriem diagnosticēta Escherichiacoli (E. coli) jeb zarnu nūjiņu infekcija - no bērnudārza "Saulīte" četri bērni un pa vienam bērnam no "Pīlādzīša", "Tornīšiem" un "Ieviņas". Četriem no viņiem ir attīstījies hemolītiski urēmiskais sindroms. Pārējiem bērniem Escherichiacoli (E. coli) jeb zarnu nūjiņu infekcija pašlaik nav diagnosticēta.