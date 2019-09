Zarnu infekcijas simptomi konstatēti 19 bērniem un četriem bērnudārzu darbiniekiem

Līdz 15.septembrim SPKC veiktās šiga toksīnu veidojošās zarnu nūjiņas izraisītās infekcijas jeb STEC uzliesmojuma epidemioloģiskās izmeklēšanas laikā Siguldā zarnu infekcijas simptomi atklāti 23 cilvēkiem. Viens no PII darbiniekiem arī hospitalizēts.

Informācija par saslimušajiem iegūta no slimnīcām un ģimenes ārstiem. Piemēram, Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā vērsušies visvairāk jeb 14 bērni. Septiņi no šiem bērniem ir hospitalizēti, bet pārējie atrodas ģimenes ārstu uzraudzībā.

SPKC informēja, ka smaga STEC infekcijas komplikācija - hemolītiski urēmiskais sindroms - konstatēts četriem bērniem, un STEC infekcija līdz šim laboratoriski apstiprināta trīs saslimušajiem bērniem. Diviem no viņiem STEC infekcija neapstiprinājās. Pārējiem slimniekiem laboratoriskās izmeklēšanas rezultāti vēl nav saņemti.

SPKC informēja, ka šobrīd zarnu infekcijas simptomi konstatēti bērniem un darbiniekiem piecās Siguldas pirmsskolas izglītības iestādēs, bet apstiprinātie STEC infekcijas gadījumi un hemolītiski urēmiskā sindroma gadījumi konstatēti trijās. Vismaz viens bērns, kuram atklāti zarnu infekcijas simptomi, nav apmeklējis bērnudārzu. Epidemioloģiskā izmeklēšana turpinās pastiprinātā režīmā.

Epidemioloģiskas izmeklēšanas laikā SPKC veica slimo bērnu vecāku aptauju, apmeklēja pirmsskolas izglītības iestādes, lai iegūtu informāciju par bērnu un darbinieku prombūtni un tās iemesliem, saņemtu informāciju par ēdienkartēm un riska faktoriem. SPKC epidemiologi sniedza rekomendācijas iestāžu vadībai par nepieciešamajiem pasākumiem, kā arī laboratoriskai izmeklēja riska grupu darbiniekus, paņēma laboratoriskajai testēšanai vides un ūdens paraugus. Laboratoriskās pārbaudes rezultāti tiek gaidīti.

Tāpat tika apzinātas slimnīcas, lai brīdinātu par situāciju un pārliecinātos, vai ar līdzīgiem simptomiem nav stacionēti pacienti citur Latvijā. Citās slimnīcās pacientu ar hemolītiski urēmisko sindromu nav. Siguldā un Siguldas novadā praktizējošie ģimenes ārsti lūgti veikt arī pastiprinātu pacientu uzraudzību attiecībā uz zarnu infekcijas simptomu klātbūtni, kā arī laboratoriski izmeklēt pacientus, kuriem šādi simptomi bijuši kopš septembra sākuma.

Arī Nacionālā mikrobioloģijas references laboratorija lūgta veikt visu klīnisku paraugu no Siguldas un Siguldas novada pacientiem izmeklēšanu neatliekamā režīmā un operatīvi ziņot par rezultātiem.

SPKC nepārtrauktā režīmā pārrauga epidemioloģisko situāciju, analizē informāciju par visiem zarnu infekcijas gadījumiem, vērtē bērnudārzu ēdienkartes, kā arī analizē iegūto informāciju par iespējamiem riska faktoriem un to kopsakarību. Tiek rūpīgi vērtēta jauno saslimšanas gadījumu epidemioloģiskā saistība ar pirmajiem saslimšanas gadījumiem.

Notiek arī pastāvīga informācijas apmaiņa starp Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, Pārtikas un veterinārais dienesta (PVD), ārstniecības iestādēm, laboratorijām un Siguldas pašvaldību.

SPKC atgādina vecākiem - ja bērnam nav saslimšanas pazīmes, viņš var apmeklēt PII. Tāpat centrs lūdz izvērtēt un atbildīgi sniegt atbildes nosūtītajās SPKC aptaujas anketās, jo tas palīdzēs epidemioloģiskas izmeklēšanas veikšanu.

Pēc SPKC paustā, svarīgi apzināt un laboratoriski izmeklēt visus bērnus ar zarnu infekcijas simptomiem, kas varētu būt saistīti ar esošo uzliesmojumu Siguldā, kā arī nepieciešamības gadījumā vērsties pie ģimenes ārsta. Laboratoriskā izmeklēšana palīdzētu izslēgt STEC infekciju tiem saslimušiem, kuriem akūtas zarnu infekcijas simptomus izsaucis kāds cits izraisītājs, līdz ar to noteikt pareizu ārstēšanas un novērošanas taktiku, kā arī iegūtu patiesu informāciju par infekcijas slimības izplatību un uzliesmojuma cēloni.

Jau ziņots, ka pēc Siguldas novada pašvaldības rīcībā esošās informācijas ir konstatēti pieci saslimšanas gadījumi: trīs bērni no bērnudārza "Saulīte" dažādām grupām, viens bērns no bērnudārza "Pīlādzītis" un viens - "Ieviņā". Bērni hospitalizēti laikā no 5. līdz 11.septembrim. Bērnudārzos "Tornīši", "Pasaciņa" un "Ābelīte" bērnu saslimšanas nav konstatētas.

SPKC pirmsskolas izglītības iestādes par bērnu saslimšanas gadījumiem informēja 11.septembra pēcpusdienā, savukārt Siguldas novada pašvaldība tika informēta 13.septembrī plkst.9.30, vienlaicīgi informējot par to medijus. 13.septembrī aptuveni plkst.11 tika sāktas PVD un SPKC pārbaudes.

PVD apsver iespēju veikt pārbaudes arī citos objektos, kuros ēdināšanas pakalpojumus nodrošina SIA "Baltic Restaurants Latvia".

PVD informēja, ka notikušā kontekstā dienests veic apjomīgas pārbaudes, par kuru rezultātiem ziņos, tiklīdz tie būs. Primāri pārbaudes notiek pirmsskolas izglītības iestādēs, kurās konstatēti saslimšanas gadījumi, kā arī tiek pārbaudīts "Baltic Restaurants Latvia".