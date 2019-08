Zaļās atmodas muzeja un vides izglītības centra ēkā patlaban ierīkotas ekspozīcijas, kas atgādina, ka Atmoda sākās vēl pirms Tautas frontes veidošanās - organizējot talkas izdemolētās baznīcās, parkos un kapsētās un sākot runāt par dabas aizsardzību.

Kā norāda muzeja vadītāja, rakstniece Lelde Stumbre, bez pastāvīgās ekspozīcijas telpās notiek izglītojušas stundas skolēniem, darbnīcas, semināri, izstādes. Muzejs durvis vēra tikai pirms nepilna gada, tādēļ šoks esot bijis milzīgs, jūlija beigās saņemot vēstuli no Jūrmalas domes, ar paziņojumu, ka līgums par ēkas apsaimniekošanu nu tiek lauzts. Neizpratni vairojis fakts, ka tieši no Jūrmalas domes savulaik nāca iniciatīva šādu muzeju vecajā ēkā ierīkot.

"Mūsu Vides aizsardzības kluba (VAK) vadītāju Arvīdu Ulmi uzrunāja pārstāvji no Jūrmalas domes 2016.gadā un piedāvāja šo māju apsaimniekot. Mēs jau ļoti ilgi bijām domājuši, ka VAK grib savu muzeju, jo ir daudz dokumentu, materiālu, un mēs uzrakstījām pieteikumu, ka vēlamies šeit iekārtot muzeju un vides izglītības centru. Tas mūsu pieteikums tika uzņemts ļoti labvēlīgi, ļoti labvēlīgi," stāstīja muzeja vadītāja.

Jūrmalas domē norāda, ka ar VAK par ēkas lietošanu noslēgts līgums uz pieciem gadiem, tomēr līgumā esot iekļauts nosacījums, ka gadījumā, ja telpas būs nepieciešamas pašvaldības funkciju nodrošināšanai, tad līgumu var lauzt. Nu pašvaldībai šāda vajadzība radusies - muzeja ēkā plānots ierīkot Dzimtsarakstu nodaļu. Ēka, kurā patlaban atrodas Dzimtsarakstu nodaļa, Paula Stradiņa ielā 6, esot morāli novecojusi, bet remonts būtu jāsaskaņo ar septiņiem šī zemes gabala kopīpašniekiem.

Senās ēkas Pils ielā 1 restaurācijai nauda - 930 000 eiro - tika piešķirta no valsts budžeta. Pašvaldība, prasot finansējumu Saeimas budžeta komisijai, savulaik norādījusi, ka Jūrmalas pilsētas mērķis ir atjaunotajā ēkā izveidot piekrastes dabas vērtību un kultūrvides centru.

Jūrmalas domē gan uzsver, ka naudu piešķīra nevis muzejam, bet ēkas restaurēšanai.

Tikmēr muzeja vadība norāda, valsts budžeta piešķirtajai naudai tiek mainīts izlietošanas mērķis un aizvien ticamāka šķietot versija, ka Jūrmalas domei jau no paša sākuma bijis plāns, kā tikt pie restaurētas ēkas, par to no pašvaldības maciņa nesamaksājot ne centa, vēstīja "TV3 Ziņas".

"Protams, ka tā māja ir ļoti skaista un, iespējams, ka ļoti daudz tā patīk un daudzi to gribētu, bet man šķiet, ja ir bijusi noruna, ka būs muzejs, tad tai norunai arī tādai ir jāpaliek. Jo citādi iznāk, ka mēs esam bijuši tikai kā tāds instruments citu ideju realizēšanā. Ja tā ir, tad tas ir ļoti bēdīgi," secina muzeja vadītāja.

Jūrmalas dome muzejam liek no telpām izvākties līdz 1.septembrim. Muzejs gan to neplāno darīt. Pašvaldība tādā gadījumā sola vērsties tiesā.