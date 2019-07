Kultūrtelpās “Strops” augustā gaidāma plaša pasākumu programma

Pļavnieku “Stropā” apmeklētāji šovasar gaidīti sestdienu priekšpusdienā, kā arī trešdienu un piektdienu vakaros, savukārt Ziepniekkalnā pasākumi notiks sestdienās, otrdienās un ceturtdienās.

Pļavniekos iedzīvotājiem augustā būs iespēja dzirdēt vairākus koncertus. “Stropā” uzstāsies latviešu – franču duets “Viņš un viņa”, būs apvienības “Katrīna Dimanta Music” koncerts un sadziedāšanās, kā arī dziedās ansambļa “Dušečka” vokālistes. Gaidāmas arī vairākas izrādes - bērni aicināti apmeklēt leļļu teātra “Rikko” muzikālo izrādi “Gliemezīša piedzīvojumi”, izrādi “Tētis”, kuru režisors Jānis Znotiņš veidojis pēc K. Vērdiņa dzejas motīviem, kā arī apvienības “Trīs gaisi” divas izrādes “Saule un mēness” un “Pasaka par ūsiņu”.

Iedzīvotāji Pļavnieku “Stropā” gaidīti arī trijos deju vakaros. Kopā ar deju studiju “M&M SalsaBachataRemix” varēs ļauties latino deju ritmiem. Kultūrtelpā būs iespēja piedalīties sarunā “Bērns un mūzika. Runas un intelektuālā attīstība” ar pedagoģi Baibu Brici. Iedzīvotāji gaidītu arī uz sarunu ar Ansi Bogustovu “Kā nekļūt par digitālās pasaules vergu?” un uz Rūdīšanās skolas pasniedzēja Māra Žundas lekciju “Rūdīšanās izaicinājums mūsdienās”. Augustā “Stropā” notiks arī interjera dekoru veidošanas darbnīca.

Ziepniekkalnā ikviens gaidīts koncertos, kur uzstāsies grupa “Willow Farm”, dziedātājs Kārlis Būmeistars, dziesminiec Anta Enģele un grupa “Juuk”. Bērniem “Stropā” būs iespēja apmeklēt apvienības “Trīs gaisi” iestudējumu “Saule un mēness” un “Pasaka par ūsiņu”, leļļu teātra “Rikko” muzikālo izrādi “Trīs ruksīši” un režisora Jāņa Znotiņa veidoto iestudējumu “Tētis”, kas tapis pēc K. Vērdiņa dzejas motīviem.

Ziepniekkalna “Stropā” augustā varēs apmeklēt latino deju vakarus, kas notiks kopā ar studiju “M&M SalsaBachataRemix”, būs iespēja piedalīties ziepju liešanas un arī interjera dekoru veidošanas darbnīcās, kā arī tikties ar rakstnieku Svenu Kuzminu. Ikviens interesents aicināts apmeklēt Pasaules Dabas Fonda pārstāves Elzas Ozoliņas lekciju “Atbildīgs patēriņš: Lai jūra čum un mudž” un arīdzan sarunu “Kā nekļūt par digitālās pasaules vergu?” ar Ansi Bogustovu.

2019. gada sezona kultūrtelpās “Strops” noslēgsies 7. septembrī, kad Pļavniekos plkst. 18.00, bet Ziepniekkalnā plkst. 20.00 notiks sieviešu stendaps “Balta nāca, melna gāja” ar Aivas Birbeles, Džemmas Sudrabas, Ievas Vieses-Vigules, Alises Zariņas un Ingas Gailes piedalīšanos. Pasākums notiek Mūsdienu kultūras foruma “Baltā nakts” ietvaros.

Pasākumu programma kultūrtelpās “Strops” atrodama tīmekļa vietnē www.kultura.riga.lv, kā arī sociālās saziņas tīklā “Facebook” www.facebook.com/kulturtelpasstropi.

Kultūrtelpas “Strops” ir viens no Latvijas simtgades Rīgas pasākumu programmas projektiem, to atbalsta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments. Aktivitāšu programmu kultūrtelpu darbības laikā organizē biedrība “I Did It”.