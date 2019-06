Paegle piedzima 1942.gada 6.jūlijā Rīgā. Otrā pasaules kara beigās kopā ar ģimeni emigrējusi sākumā uz Vāciju, pēc tam uz ASV, kur uzaugusi un izskolojusies, iegūstot bakalaura grādu Tafta universitāte, starptautiskajās attiecības, bet maģistra grādu Ņuhempšīras universitāte, Tuvo Austrumu vēsturē.

Vairāk nekā 30 gadus viņa nostrādāja Konektikutas valsts pārvaldē, vadot sociālo pabalstu programmas. Amerikas-latviešu sabiedrībā viņa ir bijusi priekšsēde Konektikutas igauņu, latviešu un lietuviešu apvienībā (ELLA), Amerikas latviešu apvienības (ALA) vicepriekšsēde. No 1994.-1998.gadam bija Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) priekšsēde. Viņa bija pirmā Rietumu latviete, kura apciemoja Sibīrijā dzīvojošos latviešus, teikts ģimenes atvadu vēstī.

Atgriežoties Latvijā, 1998.gadā Paegli no Tautas partijas saraksta ievēlēja 7.Saeimā, viņa bija arī 8. un 9.Saeimas deputāte, kur ieņēma vairākus amatus - Ārlietu un Eiropas lietu komisiju vadītāja, ārlietu ministra vietniece, Eiropas padomes parlamentārās asamblejas vice-spīkere un Latvijas delegācijas NATO parlamentārās asamblejas vadītāja.

1999.gadā Tautas partija viņu izvirzīja Latvijas Valsts prezidenta amatam, taču ievēlēta viņa netika. Viņa ir Tautas partijas, Apvienības par dzimumvienlīdzību un Ziemeļvalstu sieviešu akadēmijas līdzdibinātāja.

2009.gada oktobrī Paegle izstājās no Tautas partijas un Saeimā turpmāk darbojās kā pie frakcijām nepiederoša deputāte. 2010.gada janvārī viņa pievienojās Pilsoniskajai savienībai. Pēc nesekmīgas kandidēšanas uz 10.Saeimu politiskās apvienības "Vienotība" sarakstā, Paegle paziņoju par aiziešanu no politikas un atgriezās uz dzīvi ASV.

Nacionālā demokrātijas institūtā (National Democratic Institute (NDI)) Vašingtonā viņa ir mācījusi sievietes politiķes Kosovā, Kuveitā, Serbijā un Jordānija, kā arī piedalījusies vairākās augsta līmeņa darba vizītēs Tuvojos Austrumos, ieskaitot Gāzas joslā.

Viņai ir piešķirta Daugavas vanagu zelta nozīme, ģenerāļa, profesora Sniķera piemiņas medaļa par nopelniem valsts labā, Ministru prezidenta Atzinības raksts, Aizsardzības ministra medaļa, kā arī Atzinības raksti no ASV Kongresa delegācijas NATO asamblejā, Konektikutas štata gubernatora un galvenā prokurora, ASV Zemkopības departamenta un Kuveitas.

Pērn 12.novembrī tika izdots viņās memuārs "Brīvības ērkšķi. Trimdinieka atgriešanās Latvijā" ("The Thorns of Freedom: An Exile's Return to Latvia."

Viņa bija precējusies ar Viesturu Paegli un viņiem ir meita Laila.

Paegle tiks krematizēta un urnu glabās Latviešu Brāļu Kapos Katskiļos (Ņujorkas Štatā, ASV), vēsta viņas meita Laila.