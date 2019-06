Ar brīvrunu vārdu kaujām iesildās lielākajam hip hop festivālam

Dalībnieku vidū būs jau labi zināmie iepriekšējo gadu pārstāvji - Zirnis, kurš ir 2018. gada uzvarētājs, Abra - viens no ilgākajiem brīvrunas dalībniekiem, jaunais talants E.V. un Bergs – talantīgs brīvrunu rīmētājs, kurš jau vairākus gadus sevi pierādījis šada veida sacensībās. Pārējie dalībnieki tiek izvēlēti no divām citām atlasēm, kas notiek iknedēļas Ghetto Games pasākumos - maija izskaņā un šodien, 6. jūnijā. Savukārt, vēl divi dalībnieki tiks izvēlēti ar balsojuma palīdzību no tiem, kuri sevi vislabāk parādījuši atlasēs.

Brīvrunu kauja ir hip-hop stilā izpildīta vārdu cīņa, kurā katrs no dalībniekiem sacenšas, uz vietas izdomājot rīmes ar atskaņām. Asprātīgākais un veiksmīgākais saņem gan žūrijas novērtējumu, gan arī klātesošo skatītāju uzmundrinājumu. Žūrijā šogad būs spilgti hip-hop kultūras pārstāvji – Skutelis, ansis un “Siganpūras Satīns” dalībnieks Jānis Krivēns.

Šī gada Ghetto Games brīvrunu vārdu kaujas ”Truba un štuka par bazaru” notikums ir veltīts 90to gadu hip hopam, amerikāņu automašīnām un GTA San Andreas videospēlei, līdz ar to dalībniekiem tiks doti uzdevumi, kas ir saistīti ar šīm tēmām. Savukārt balvā uzvarētājs saņems jau tradicionālo naudas balvu un šogad pirmo reizi arī premium klases viedtālruni Samsung Galaxy S10+, kas īpaši izceļas ar dinamisko AMOLED displeju un profesionāla līmeņa fotokameru.

11. jūnija vakars (sākums plkst. 19:00) ir kā iesildīšanās jūlijā gaidāmajam vērienīgajam hip-hop pasākumam, kad pirmo reizi sadarbībā ar Samsung Galaxy S10, jau ierasto ekstrēmo sporta veidu sacensības un ģimenes atpūtai veltītos pasākumus – ”Ghetto Games festivālu”, papildinās Latvijas labāko hiphop mākslinieku priekšnesumi.

Abu festivāla dienu izskaņā, 12. un 13. jūlijā, Ventspilī, uz skatuves Lielajā laukumā kāps Latvijas labākie hip-hop izpildītāji: Ansis, Ozols, Edavārdi, Singapūras Satīns, Kreisais Krasts, Latgalīšu reps, Skutelis, Viņa, Fakts, Brīvrunu Projekts, Fanya un Beirak & Minay, Če un Xa. Šis būs līdz šim vērienīgākais hip-hop mūzikas notikums Latvijā.

Ghetto Games festivāls Ventspilī jeb GGFEST notiek kopš 2012. gada un visiem apmeklētājiem pieejams bez maksas. Ghetto Games festivāla vērtības ir radošs un aktīvs dzīvesveids, kā arī pamatā visam - drosme darīt to, ko mīli. Šis pasākums ir lieliska iespēja smelties iedvesmu un nepieciešamo motivāciju sev un tuviniekiem, lai pievērstos aktīvam dzīvesveidam.

Projekts tiek līdzfinansēts ar Eiropas Savienības programmas “Erasmus+: Sports” programmas finansiālo atbalstu. Par projekta saturu pilnībā ir atbildīgi tās autori un neatspoguļo Eiropas Komisijas un Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrasoficiālo viedokli.

"Ghetto Games festivāls"galvenie partneri: Ventspils pilsētas dome, Samsung Galaxy S10, Olimpiskais centrs “Ventspils”, Rīgas Brīvostas pārvalde, Latvijas Nafta.