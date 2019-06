Šīs vasaras “MVT Vasaras mājas” izstādes tiks veltītas LMA simtgadei

Uzsverot akadēmijas lielo nozīmi jaunradē un akadēmiskajā mākslas izglītībā, kā arī godinot tās simtgadi un mākslas profesionāļus, kuri ir veidojuši Latvijas mākslas vēsturi, “MVT Vasaras mājas” izstāžu koncepcija 2019. gadā tiks pakārtota šīm vērtībām.

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, vasaras laikā tiks atklātas sešas izstādes, šoreiz katru izstāžu veidošanu nododot LMA nodaļu un apkašnodaļu pārstāvjiem, aicinot viņus interpretēt tos ar LMA saistītos cilvēkus, kuri spilgti iezīmējas Latvijas mākslas nozarē un savā dzīvē ir bijuši vai ir saistīti ar LMA – taču to panākot ar laikmetīgās mākslas izteiksmes līdzekļiem. Katru izstādi veidos viens LMA students kopā ar savu pasniedzēju un fonda “Mākslai vajag telpu” vadītāju Katrīnu Jaunupi. Šo visu procesu uzraudzīs izstāžu cikla mākslinieciskais vadītājs Andris Vītoliņš.

Šogad tiks interpretēti šādi ar Latvijas Mākslas akadēmiju saistīti cilvēki: gleznotājs, pedagogs un reiz bijušais LMA rektors Indulis Zariņš (jaunā māksliniece Envija izstādi veidos kopā ar gleznotāju Ievu Iltneri), mākslinieks Aleksandrs Stankevičs (ilustratore un scenogrāfe Rūta Briede interpretēs kopā ar jaunajiem māksliniekiem Eviju Pintāni, Svenu Neilandu un Annu Zvaigzni), mākslinieks Juris Gagainis (interpretāciju veidos Liene Jākobsone kopā strādājot ar studentiem Rūtu Jumīti un Alvi Berngardu) grafiķis Aleksandrs Dembo (izstāde taps mākslinieka Armanda Zelča vadībā kopā ar studentu Jāni Klauču), gleznotājs un performanču meistars Miervaldis Polis (interpretāciju izstrādās dizainers un mākslinieks Artis Štamgūts un jaunā māksliniece Laima Jurča), kamēr tēlnieka Emīla Meldera daiļradi un personības šķautnes interpretēs jaunie mākslinieki Roberts Bāliņš, Ance Vilnīte un Oto Ozoliņš kopā ar tēlnieku Aigaru Bikši.

Viens no lielākajiem pārsteigumiem, ko šogad fonds sagādās ir tāds, ka “MVT Vasaras māja” no iepriekš zināmās vietas, kur atradās jau labi pazīstamie fonda “Mākslai vajag telpu” melnie konteineri, tiks pārcelta uz Esplanādi Rīgas centrā, tādējādi izstāžu telpām nokļūstot tuvāk pie Latvijas Mākslas akadēmijas. Šo projektu palīdzējusi realizēt lieliskā DUAL arhitekti komanda, jau pirms vairākiem gadiem izstrādājot projektu mākslas telpai no konteineriem, taču šogad palīdzot ar risinājumu, kā tos veiksmīgi pārvietot uz Esplanādi. Arhitekte Ilze Jansone par šo projektu saka šādi: “Mēs atbalstam fonda projektu “MVT Vasaras māja”, jo šādā veidā pretojamies tam, ka māksla globāli nav pietiekami novērtēta. Mākslai šobrīd jādzīvo konteineros, pamestās rūpnīcās un citur, tai trūkst savas telpas un tam tā nevajadzētu būt. Esmu ļoti laimīga, ka mums ir izveidojusies sadarbība un tā patiešām ir kolosāla!”

MVT Vasaras mājas viens no mērķiem ir izglītot un pievērst uzmanību tam Latvijas mākslas mantojumam, kuram mums ir salīdzinoši maza pieeja, tādā veidā to aktualizējot un veicinot dabiskas intereses rašanos sabiedrībā, tajā pašā laikā nesot vēstījumu par laikmetīgo mākslu un laužot aizspriedumus, kas, iespējams, radušies attiecīgās institūcijas trūkuma dēļ, proti, 20.gs. otrās puses mākslas muzejam. Interpretācija ir viens no fokusiem, kam izteikti pievēršas fonds “Mākslai vajag telpu” un tā rīkotie projekti – interpretācija par reiz radīto veido spēcīgu saikni ar pagātni, tādējādi sabiedrībai veidojot veselīgas attiecības ar to, kas reiz piedzīvots un, tajā pašā laikā aicinot apzināties mantojuma pēctecību mūsdienās. Ļoti būtiski ir dot iespējas arī jaunajiem māksliniekiem, tādā veidā attīstot laikmetīgo domu un profesionālo kapacitāti Latvijas mākslas vidē, tāpēc koncepcija par Latvijas Mākslas akadēmijas simtgadi ir pateicīga, lai īpaši uzsvērtu jauno mākslinieku un arī jaunrades nozīmību, ko nodrošina jau minētā mākslas izglītības institūcija. Interpretācija ir kā laikmetīgs rīks, kas pierāda apzinātu prāta darbību, spēju reflektēt un izmantot kritisko domāšanu, lai paturētu sev derīgo un pieņemtu to, kas laika gaitā un vēstures kontekstā ieguvis nelabvēlīgu konotāciju. Tieši atteikšanās no dogmām un aizspriedumiem un pievēršanās spējai konstruēt jaunas pasaules uztveri, ir tas, kas nepieciešams, lai Latvijā veidotos radoša, atvērta un iecietīga sabiedrība.

Projekta norises laiks: 18.06.2019 – 09.09.2019

Ieeja visos pasākumos bez maksas.