Šos līdzekļus neizmaksā pašiem deputātiem. Ja viņi bez attaisnojoša iemesla neapmeklē pusi no kopējā plenārsēžu skaita viena parlamentārā gada laikā (no septembra līdz augustam), piemaksas apmēru samazina par pusi. Šogad šī piemaksa ir 4513 eiro mēnesī.

Parlaments deputātiem nodrošina arī aprīkotus birojus gan Briselē, gan Strasbūrā. Darba braucieniem šajās pilsētās var izmantot dienesta automašīnas.

Pēc maksājumu apstiprinošu dokumentu uzrādīšanas deputātiem atmaksā biļešu vērtību sanāksmju apmeklēšanai vai 53 centus par vienu kilometru braucienam automašīnā (ne vairāk kā 1000 kilometru).

Par darbu ārpus savas valsts deputāti var saņemt kompensāciju par ceļa, uzturēšanās un saistītiem izdevumiem līdz 4454 eiro gadā. Papildus ir tiesības saņemt medicīnas izdevumu atmaksu divu trešdaļu apmērā.

Tāpat tiek izmaksāts 320 eiro pabalsts par katru dienu, kuru pavada Briselē vai Strasbūrā oficiālā braucienā. Šī piemaksa paredzēta viesnīcas, ēdināšanas un visu citu uzturēšanās izdevumu segšanai.

Balsošanas plenārsēdē dienās piemaksu par 50% samazina deputātiem, kuri nav apmeklējuši vairāk nekā pusi balsojumu. Par sanāksmju apmeklēšanu ārpus Eiropas Savienības maksā dienas naudu 160 eiro apmērā, atsevišķi sedzot izdevumus par viesnīcu.

Deputāta mēnešalga no 2018. gada jūlija pirms nodokļu nomaksas ir 8757,70 eiro, to maksā no Eiropas Parlamenta budžeta. Pēc Eiropas Savienības nodokļu nomaksas paliek 6824,85 eiro, turklāt lielākā daļa dalībvalstu liek saviem deputātiem maksāt arī savas valsts nodokļus.

Jauns.lv jauz ziņoja, ka Eiropas Parlamentā no Latvijas ievēlēti šādi deputāti – Valdis Dombrovskis, Sandra Kalniete (Jaunā VIENOTĪBA), Andris Ameriks, Nils Ušakovs (“Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija), Dace Melbārde, Roberts Zīle (Nacionālā apvienība “Visu Latvijai”-“Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”), Ivars Ijabs (Attīstībai/Par!) un Tatjana Ždanoka (“Latvijas Krievu savienība”).