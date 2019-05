Jau nākamgad litrs īpaši saldas limonādes varētu maksāt vismaz par 22 centiem vairāk. (Foto: Shutterstock)

Saldinātās limonādes kļūs par 22 centiem litrā dārgākas

Sabiedrība Elmārs

Barkāns Jauns.lv

Saeima gatavojas ieviest paaugstinātu akcīzes nodokli saldinātajiem bezalholiskajiem dzērieniem, tā mudinot tautu atteikties no dzērieniem ar lielu cukura daudzumu, kas ir viens no iemesliem teju visai slimību buķetei – sākot no celulīta un beidzot ar ļaundabīgiem audzējiem. Rezultātā puslitra „Coca Cola” puslitra pudelītes cena varētu pieaugt par 11 centiem.