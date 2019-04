Ukraiņiem nevajag vīzas

Robežsardze un VDI pērn pieķērušas 370 imigrantu bez darba atļaujām, lielākoties Rīgā. 2015. gadā pieķerti 79 pagrīdes viesstrādnieki, 2016. gadā – 90, 2017. gadā – simt. Lielāko risku nelegālās nodarbinātības ziņā rada Ukrainas un Moldovas pilsoņi, kuri drīkst iebraukt Latvijā bez vīzām.

Valsts robežsardzes Imigrācijas kontroles nodaļas priekšnieks Agnis Višņevskis LNT Ziņām skaidro, ka pārsvarā viņi Latvijā uzturas legāli, bet neizpilda nosacījumus dokumentācijas noformēšanai, lai šeit strādātu.

Ieved no Polijas

Nelegālos strādniekus Latvijā lielā apjomā iepludina darbaspēka vervētāji no Polijas. Tā kā tur imigrācijas noteikumi nav tik bargi, ar Polijā iegūtām uzturēšanās atļaujām, kas derīgas visā Eiropas Savienībā, imigrantus ved uz Latviju, vēsta raidījums. Taču no Polijas atgādātie trešo valstu pilsoņi drīkst strādāt Latvijā tikai tad, ja par to vispirms informēta VDI.

VDI arvien aktīvāk cenšas izvērst sadarbību ar dienestiem Polijā. Pārkāpums sākas jau Polijā – vervētāji nemaksā nodokļus arī šajā valstī.

Visvairāk būvniecībā

Pēc robežsardzes datiem, 62% imigrantu nelegāli strādā būvniecībā, seko loģistika un kravu pārvadājumi (8%), un sabiedriskā ēdināšana (5%). Imigrācijas noteikumu apzinātā pārkāpšanā iesaistīti Latvijas uzņēmumi – pērn sodītas 58 juridiskas personas. Turklāt ārzemnieki bez darba atļaujām pieķerti lielos būvobjektos, kuru ģenerāluzņēmēji ir Latvijā labi zināmas kompānijas.

VDI skaidro, ka ķēde ir gara – ģenerāluzņēmējs noslēdz līgumu ar kādu Latvijas uzņēmumu kā apakšuzņēmēju, kas tālāk noslēdz līgumu vēl ar citu, un tad tas noslēdz līgumu ar Polijas uzņēmumu. VDI sākot pārbaudes, ģenerāluzņēmējs apgalvo, ka neko nezinot.

Apkrāpj arī iebraucējus

Uzņēmēji arī ļaunprātīgi izmanto viesstrādnieku nezināšanu par Latvijas likumiem un apkrāpj viņus, raidījumā norāda inspekcija. Paši iebraucēji tad vēršas VDI pēc palīdzības, lielākoties ukraiņi, tadžiki un uzbeki. Lielākais pārkāpums ir daļēji izmaksāta vai pilnībā neizmaksāta alga.

Pieķertos imigrantus bez darba atļaujas robežsardze tomēr neizraida no Latvijas, ja ir derīgi dokumenti un nav vajadzīgas vīzas. Viņi un arī darba devēji tiek cauri ar administratīvo naudas sodu 140 līdz 700 eiro apmērā.