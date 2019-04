Viens no lielākajiem poļu laikrakstiem „Gazeta Wyborcza” raksta, ka lielākā daļa vecākās paaudzes Latvijas krievu gaidot „zaļos cilvēciņus” no Putina Krievijas. (Foto: Ekrānuzņēmums no "Gazeta Wyborcza")

Poļu laikraksts: krievi Latvijā gaidot "zaļos cilvēciņus" - un iebrukuma gadījumā Rīga noturēšoties tikai 2 dienas

Viens no lielākajiem Varšavas laikrakstiem „Gazeta Wyborcza” publicējis satraucošu rakstu, ka Latvija gaida „zaļo cilvēciņu” iebrukumu no Krievijas, un to iebrukuma gadījumā Rīga pret naidniekiem spēs noturēties tikai divas dienas. Poļu laikraksts uzsver, ka vidējās un vecākās paaudzes Latvijas krievu iedzīvotāju to tik vien gaida, lai mūsu valstī iesoļotu „viņu armija”.