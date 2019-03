Diemžēl mediķiem un policijai ierodoties notikuma vietā, saņemtā informācija apstiprinājās – dzīvoklī atradās 1978. gadā dzimuša vīrieša līķis ar durtām brūcēm.

Policisti noskaidroja, ka tovakar iespējamais vainīgais atnācis pie savas bijušās sievas uz dzīvokli, kur viņa dzīvojusi kopā ar savu jauno vīru un bērnu. Alkohola reibumā starp abiem vīriešiem sācies konflikts, kā rezultātā bijušais vīrs otram vīrietim divas reizes iedūris krūšu un kakla rajonā. No gūtajiem ievainojumiem vīrietis notikuma vietā gāja bojā. Pēc nozieguma ļaundaris paņēmis no dzīvokļa savu astoņus gadus veco meitu, kas pastāvīgi dzīvo pie mātes, un devies prom no notikuma vietas.

Veicot speciālās izmeklēšanas darbības, policisti noskaidroja aizdomās turētā un meitenes iespējamo atrašanās vietu. Ņemot vērā saņemto informāciju, ka vīrietis atrodas stiprā afekta stāvoklī, ir piedzēries, izdarījis smagu noziegumu, turklāt pie viņa atrodas mazgadīgs bērns, tika pieņemts lēmums aizturēšanā piesaistīt pretterorisma vienību “Omega”.

Tajā pašā vakarā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes likumsargi sadarbībā ar Rīgas Ziemeļu iecirkni un pretterorisma vienību “Omega” vīrieti aizturēja. Aizturēšanas brīdī meitene atradās pie vīrieša. Meitene bija vesela un viņai briesmas nedraudēja, tāpēc viņa tika nodota mātes aprūpē.

Aizturētais vīrietis ir dzimis 1978. gadā un iepriekš sodīts par laupīšanu un zādzībām.

Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 116. panta – par slepkavību. Par šādu noziegumu likumā paredzēts mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz 20 gadiem.

Aizdomās turētajam vīrietim tiesa piemērojusi drošības līdzekli apcietinājumu.

Ņemot vērā, ka notikušajā ir iesaistīts bērns, par notikušo tiks paziņots arī bāriņtiesai.