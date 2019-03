Daugavpils autobusa šofere nesaprot latviski un sievieti ar mazu bērnu aizved garām pieturai

Linda nepatīkamo atgadījumu aprakstījusi "Facebook". Viņa ļoti reti braucot ar autobusu, bet šoreiz pēc izstādes apmeklējuma 9. martā ar meitu devusies no Rīgas mājās uz Lielvārdi. Autoostā nopirkušas biļetes uz autobusu pulksten 18.05 maršrutā Rīga–Daugavpils.

Durvis nevēra, smīkņāja...

“Parādot biļetes, šofere atbildēja krieviski, kaut gan tika uzrunāta latviski. Tik vien, kā labdien. Mans trīsgadīgais bērns nesaprata, ko viņa teica. Kāpēc vispār ar mums būtu jārunā svešvalodā?” vaicā Linda. Ķegumā viņa sākusi ģērbt meitu, laikus piegājušas pie priekšējām durvīm, blakus šoferei. “Apstājās Lielvārdes pieturā, līdz kurienei arī mums bija biļetes, kaut ko runāja krieviski, tad lūdzu, lai runā latviski, jo nesaprotu. Apstājās, bet durvis vaļā nevēra, smīkņāja, jo runāju latviski, strauji uzsāka kustību. Saku, lai laiž mūs ārā, bet brauca tālāk...” stāsta Linda.

Bļāvu, lai laiž mūs ārā!

Sieviete nobijusies, ka netiek ārā savā pieturā, latviski viņu nesaprot, ārā lietus un tumsa, bet autobuss var aizvest līdz Aizkrauklei, Jēkabpilij vai “vēl sazin kur”.

“Bļāvu, lai laiž mūs ārā! Smīkņā, brauc tālāk... Ieķēros šoferei matos, ko tad vēl es varu darīt, ja latviski nesaprot – lai laiž ārā, ja latviešu valodu nesaprot, tad izlaida kaut kur lauka vidū. Vilkāmies pa lietu un vēju mājās nevis no pieturas, bet no kaut kurienes, kur nemaz stāties nevar. Tāpēc, ka runāju latviski... Ko tad mums darīt, svešvalodas jāmācās, lai no Rīgas uz Lielvārdi tiktu ar autobusu?” vaicā Linda, kura tādu bezkaunību Latvijā neesot piedzīvojusi.

Divas pretējas versijas

Autotransporta direkcijas sabiedrisko attiecību speciāliste Lilita Pelčere apstiprina, ka direkcija ir informēta par šo konfliktsituāciju un nosoda tās risināšanu veidā, kas “var apdraudēt pasažierus vai citus ceļu satiksmes dalībniekus”.

Autotransporta direkcijas rīcībā ir pretrunīga informācija, proti, pasažieres teiktais ir pretējs "Daugavpils autobusu parka" vadības paskaidrojumam un arī tam, ko stāsta divas pasažieres, kas atradās šajā autobusā.



"Daugavpils autobusu parks" norādījis, ka šoferei ir valsts valodas prasmes atbilstošas kategorijas apliecība, bet pasažiere neesot laikus sagatavojusies izkāpšanai. Ja pasažierei ir šaubas par autobusu vadītājas valsts valodas zināšanām, viņai ieteikts vērsties Valsts valodas centrā, bet konfliktsituācijas tālākai risināšanai – Valsts policijā.

Autobusos būs videonovērošana

Videonovērošana autobusā nav ieviesta, tāpēc ir apgrūtināta situācijas pārbaude, bet uzņēmums tuvākajā laikā nodrošināšot visus savus autobusus ar videokamerām. Autotransporta direkcija informē, ka reģionālās nozīmes sabiedriskā transporta attīstības koncepcijā no 2021. līdz 2030. gadam kā viena no kvalitātes prasībām ir iekļauta visu autobusu aprīkošana ar videonovērošanu. Gadījumos, kad pasažieris ir pabraucis pieturvietai garām, autobuss var apstāties tikai satiksmes noteikumos atļautās vietās.

Linda nav vēlējusies rakstīt sūdzības ne Valsts valodas centram, ne policijai. Tomēr Valsts valodas centra Valodas kontroles departamenta vadītāja Ingrīda Bērziņa teic, ka inspektori veiks pārbaudi "Daugavpils autobusu parkā". Ja atklāsies pārkāpumi, spriedīs par tālāko rīcību. Ja šofere nepārzina latviešu valodu, viņai varētu draudēt naudas sods no 35 līdz 280 eiro par valsts valodas nelietošanu profesionālo un amata pienākumu veikšanai nepieciešamajā apjomā.