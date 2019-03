Trako deviņdesmito klubi, Vaikules jubileja un Zeme pustumsā: ko darīt 30. un 31. martā?

Varam doties arī uz jubilejas dižkoncertiem: Laime Vaikule to rīko “Arēnā Rīga”, bet Igeta Gaiķe deju studijā “Dzirnas”. Labas mūzikas cienītājiem baudu svētdienas vakarā Dzintaru koncertzālē sagādās viens no izcilākajiem Šveices mūziķu kolektīviem - „Orchestra della Svizzera Italiana”. Teātra un kaislību cienītāji tiek gaidīti Dailes teātrī uz “Kareņina” pirmizrādi, kurā uz Ļeva Tolstaja radīto Annas Kareņinas tēlu varēs paraudzīties no neierastāka skatupunkta. Bet tiem, kuri laiku vēlas pavadīt klusākā un apcerīgākā noskaņā, jāpiedalās pasaules vērienīgākajā vides akcijā – Zemes stundā Durbē, Iecavā, Ventspilī, Skrīveros, Viesītē, Pārgaujā vai jebkur citur Latvijā vai visā plašajā pasaulē.

Daudz interesanta piedāvā arī izstāžu zāles. Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā varam aplūkot mūsu vizuālās mākslas pēdējo divu izcilību kopizstādi, kurā šie mākslas darbi cīnās par Purvīša balvu; Rīgas biržā ielūkoties Restauratora darbnīcā jeb ceļā no pagātnes uz nākotni; Arhitektūras muzejā apskatei izlikti arhitektu ar roku veiktie zīmējumi, kad mūsu digitālajā laikmetā jau kļūst par pagātni; Teātra muzejā atskats uz Nacionālā teātra pirmo simtgadi; bet Jūgendstila muzejā skatāma Skaistā dzīve. Un vēl:

Sestdien un svētdien Āgenskalna tirgū notiks lietuviešu dienas „Braļukas lietuviešu tirgus”. 30. martā pulksten 12.00 lietuviešu māksliniece Aurēlija Šiupieniene kopā ar bērniem taisīs dizaina koka aksesuārus, bet svētdien apmeklētājus priecēs Latvijas lietuviešu kopienas kolektīvi. (Foto: Publicitātes foto)

Sestdien, 30. martā, Rīgā: Rīgas modes nedēļa „Radisson Blu Latvija Hotel” Elizabetes ielā; lietuviešu pavasaru tirgus „Braļukas” Āgenskalna tirgū; Putnu dienas Zooloģiskajā dārzā; kora mūzikas koncerts „Vienas sirds siltumā” VEF Kultūras pilī; Teātra dienas koncerts „Divi vienā” un „Latvieši” Nacionālajā teātrī; „Pepija Garzeķe” un „Naksitrallīši” Leļļu teātrī; „Klīstošais holandietis” Nacionālajā operā; „Dienesta romāns’ „Austrumu robežā”; starptautiskās sacensības mākslas vingrošanā „Baltijas aplis” „Elektrum” Olimpiskajā centrā; makšķerēšanai un tūrismam veltīta izstāde Ķīpsalā.

Ārpus Rīgas: „Stirnu buka” skrējiens Carnikavas parkā; Latvijas sieviešu vokālo ansambļu konkurss Sīļukalna kultūras namā (Riebiņu novada); Ventspils teātra izrāde “Dīvainā misis Sevidža” Ventspils kultūras centrā; koncerts visai ģimenei “Sapinušies troļļos un vēl…” un Liepājas teātra izrāde „Par mīlestību” Liepājas „Lielajā dzintarā” un Liepājas Tautas teātra, VEF Kultūras pils Tautas Teātra un Ogres Tautas teātra izrādes Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrā, un „Ģērbējs” Liepājas teātrī; Bruņoto spēku bigbenda koncerts Jūrmalas mūzikas vidusskolā Dubultos; kopdziedāšanas akcija „Dziesmu ziedi” Līgatnes kultūras namā; eksotisko deju festivāls „Pavasara atdzimšana” Preiļu kultūras namā; Valmiermuižas teātra kafejnīcas atklāšana; „Nekas” un „Valoņas nakts” Valmieras teātrī; Jelgavas teātra izrāde „Tikai bez skandāla!” Jelgavas kultūras namā; Sanktpēterburgas teātra komēdija „Precēta vīrieša mīlas dēkas” Krustpils kultūras namā; „Raudupiete” Daugavpils teātrī; Daumants Kalniņš koncertā „Sirds prieks” Trikātas kultūras namā; Latvijas Radio koris un Guna Zariņa programmā „Naktssardze” koncertzālē „Cēsis” un muzikāli izklaidējošs mirklis ar aktieriem Ģirtu Rāviņu un Mārtiņu Pasaules Latviešu Mākslas centrā Cēsīs; maestro Raimonds Pauls un Andris Bērziņš programmās „Es šonakt sēdēšu uz jumta” Limbažu kultūras namā.

Svētdien, 31. martā, Rīgā: lietuviešu pavasaru tirgus „Braļukas” Āgenskalna tirgū; Putnu dienas Zooloģiskajā dārzā; komiska drāma “Neglītenis” Dailes teātrī; tautas deju ansambļa „Vektors” jubilejas koncerts VEF Kultūras pilī; „Un atkal Pifs” un „Divas Lotiņās” Leļļu teātrī; „Mazulis ausās, klausās mūziku” Nacionālajā operā; „Bille”, „Mežainis” un „Arī vaļiem bail” Nacionālajā teātrī; „Dvēseļu utenis” Dirty Deal teātrī; „Reiz Jaungada naktī...” „Austrumu robežā”; starptautiskās sacensības mākslas vingrošanā „Baltijas aplis” „Elektrum” Olimpiskajā centrā; makšķerēšanai un tūrismam veltīta izstāde Ķīpsalā; konkurss – koncertcikls „Talants Latvijai” Latviešu biedrībā.

Ārpus Rīgas: Liepājas Neatkarīgā teātra un Liepājas Jauniešu teātra studijas aktieri Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrā un „Liepāja – Latvijas galvaspilsēta” Liepājas teātrī; Putnu vērošanas ekskursija Ciemupē (Ogres novadā); „Valoņas nakts” Valmieras teātrī; uzvedums „Vilkam tāda dvēselīt” Ogres kultūras centrā; muzikāli izklaidējošs mirklis ar aktieriem Ģirtu Rāviņu un Mārtiņu Liepu Pasaules latviešu Mākslas centrā Cēsīs; komēdija „Sauc, es nākšu...” Limbažu kultūras namā; komēdija „Jau tā gribas precēties!” Gulbenes kultūras centrā; Jaunais Brīnumu cirks Baložos; „Revidents Sylagolā” Daugavpils teātrī.