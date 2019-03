Juris, kurš kļuvis par vienu no mistiskajiem bagātniekiem, Jauns.lv pauda: “Es skaidri un gaiši zinu, ka, lai kā man arī gribētos, mani ienākumi 2018. gadā nebija 55 000 eiro. Mēģinot EDS sistēmā iesniegt deklarāciju, man uz ekrāna “uzlēca” uzraksts: “Saskaņā ar VID rīcībā esošo informāciju Jūsu 2018. gada ienākumi pārsniedz 55 000 eiro, tādēļ gada ienākumu deklarāciju var iesniegt no 2019. gada 1. aprīļa līdz 1. jūlijam”. Lai man būtu tāda summa, tad man pērn katru mēnesi būtu bijis jānopelna vairāk nekā 4000 eiro. Gribētos jau – bet nebija, bija krietni mazāk. Ko tas viss nozīmē?”

Jauns.lv VID jautāja, kā tas nākas, ka salīdzinoši nelielu algu saņēmēji tikuši pie paziņojuma, ka pērn viņu ienākumi bijuši teju pasakaini. Vai tā ir kļūda, un kā tas ietekmēs viņu nodokļu atmaksu, vai viņi pēkšņi nekļūs par iespaidīgu summu parādniekiem. VID sniedza visnotaļ nekonkrētu atbildi, no kuras nevarēja saprast, kā radušies šie mistiskie ienākumi:

“Nodokļa aprēķinus ietekmē ieviestā progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme un diferencētais neapliekamais minimums. 2018. gadā abu minēto likmju lielums ir atkarīgs no kopējiem gada laikā gūtajiem ienākumiem, tātad – ne tikai no darba algas. Gadījumos, kad ienākumi 2018. gadā bijuši mainīgi un tie atšķiras no iepriekšējā gada ienākumiem, var rasties situācija, ka gada laikā ir piemērots lielāks VID prognozētais neapliekamais minimums vai zemāka iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likme, nekā aprēķinot nodokli visam gada kopējam faktiski saņemtajam ienākumam. Līdz ar to atsevišķos gadījumos, iespējamas situācijas, kad, gadam noslēdzoties, var nākties piemaksāt trūkstošo IIN. Ja 2018. gada ienākumi pārsniedz 55 000 eiro, tad gada ienākumu deklarācija ir jāsniedz obligāti, attiecīgi iesniegšanas termiņš ir no 2019. gada 1. aprīļa līdz 1. jūlijam.

Ar plašāku informāciju par šo tēmu ikviens iedzīvotājs var iepazīties VID interneta vietnē www.vid.gov.lv, sadaļā “Kā un kāpēc šogad iesniegt gada ienākumu deklarāciju?”

Savukārt, tie iedzīvotāji, kuriem, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2018. gadu, radušies jautājumi par nodokļa piemaksu vai pārmaksu var sazināties ar VID individuāli, rakstot savus jautājumus VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā: “Sarakste ar VID”. Izmantojot šādu sarakstes veidu nodokļu speciālisti varēs identificēt rakstītāju un sniegt viņam atbildi, kas balstīta uz informāciju tieši par viņu”.

VID Sabiedrisko attiecību daļas pārstāve Kristīne Augstkalne-Jaunbērziņa Jauns.lv norādīja, ka visiem neapmierinātajiem ar deklarācijas iesniegšanas procesu un aprēķiniem jāvēršas personiski pie VID speciālistiem, kuri katram individuāli sniegšot skaidrojumu.

Jāteic, ka ir izskanējusi informācija, ka saistībā ar jauno nodokļu regulējumu kādas kļūdas varētu būt izdarījuši grāmatveži, nepareizi iesniedzot vai noformējot datus. Jo jaunā nodokļu reforma esot “liels pārbaudījums” gan pašiem grāmatvežiem, gan VID darbiniekiem. Tā kā, ja cilvēks ir konstatējis kādas neatbilstības, viņam pirmkārt būtu jāvēršas savas darba vietas grāmatvedībā un jānoskaidro, vai tur nav radusies kāda kļūda, un otrām kārtām ar jautājumiem personiski jāvēršas VIDā.