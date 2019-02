Mēneša laikā plānots sniegt atzinumu par dzelzceļa elektrifikācijas projekta virzību

Saeimas komisijas sēdē SM Investīciju departamenta direktors Andris Strods norādīja, ka elektrifikācijas projekts ir saņēmis pozitīvu atzinumu gan no "Jaspers", kas ir tehniskās palīdzības partnerība starp Eiropas Komisiju (EK), Eiropas Investīciju banku un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku (ERAB), kas tiek nodrošināta Centrālajām un Austrumeiropas Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm, lai uzlabotu lielo projektu dokumentācijas kvalitāti pirms iesniegšanas Eiropas Komisijai atbalstīšanai un finansējuma piešķiršanai no ES struktūrfondiem un Kohēzijas fonda, gan EK ekspertiem, tomēr, ņemot vērā uzstādījumu, ka projektam nedrīkst būt ietekme uz valsts budžetu un jaunās valdības deklarāciju, pašreiz SM to izskata un izvērtē atbilstoši Finanšu ministrijas (FM) uzstādījumiem.

Atbildot uz deputātu jautājumu, vai elektrifikācijas projekta apmērs varētu tikt samazināts, Butāns norādīja, ka pašreiz tiek apsvērta iespēja pirmajā posmā izslēgt Rēzeknes virzienu, elektrifikāciju realizējot tikai Daugavpils virzienā, tomēr lēmumu par tālāko projekta virzību ministrija sniegs tuvākajā laikā.

Butāns arī uzsvēra, ka SM saprot, ka dzelzceļa tīkla elektrifikācija ir vajadzīga, tomēr jautājums ir par veidiem, apmēru un kārtību, kādā to īstenot.

FM valsts sekretāra vietnieks Armands Eberhards sēdē atzīmēja, ka lielākās bažas rada projekta realizēšana noteiktajā termiņā. "Lai iekļautos paredzētajā laika periodā un būvniecību pabeigtu līdz 2023.gada decembrim ir jāpasteidzas," viņš sacīja, piebilstot, jo ilgāks laiks paies lēmumu pieņemšanas procesā, jo mazāk laika atliks lēmumu īstenošanai.

Savukārt Saeimas deputāts Ivars Zariņš (S) pauda, ka SM pēc iespējas ātrāk ir jātiek skaidrībā, jo, pieņemot nepareizu lēmumu vai novēlojoties ar tā pieņemšanu, var iznīcināt visu kravu pārvadājumu nozari.

Elektrifikācijas projekta ietvaros līdz 2023.gada beigām plānots elektrificēt Daugavpils-Krustpils, Rēzekne-Krustpils un Krustpils-Rīga dzelzceļa līnijas.

"Latvijas dzelzceļa" iepirkumā "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija: būvniecība" pirmajā kārtā, kas noslēdzās pērn rudenī, pieteicās četri pretendenti - personu apvienība "Inabelec", personu apvienība "Siemens-TSO-BMGS", personu apvienība "Cobra-Arčers" un personu apvienība "LREC". Ņemot vērā īstenojamā projekta sarežģītību, turpinās piedāvājumu izvērtēšana.

Dzelzceļa elektrifikācijas pirmā posma kopējās izmaksas plānotas 441 miljona eiro apmērā.