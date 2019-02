Intervija ar cietušo ir LTV Ziņu dienesta rīcībā. Vīrietis ar aizklātu seju stāsta, kā notikusi seksuālā sadarbība-vardarbība ar katoļu cienītiem katoļu baznīcas personāžiem.

Lika ģērbties nost pa pliko un "ar to darīties"

Kā atklāj lietā iesaistītais jaunais vīrietis, viņš Rēzeknes baznīckunga Pētera Zeiļas un viņa kolēģa, mācītāja Aivara (uzvārds nav precizēts) apskāvienos nonācis pēc Zeiļas ierosmes un par 5 eiro par reizi. "Viņi teica: vai, cik smuks puisītis! Es gan viņu paņemšu pie sevis. Un viņi paņēma. Uzveda augšā istabiņā, lika ģērbties nost un ar to darīties," vēsta LTV. Vīrietis atklāj, ka ar viņu darīts viss kaut kas, turklāt viņš sists, lai TO darītu ātrāk. Cietušais vīrietis dzīvo pansionātā, kur nevienam nav stāstījis par notikušo. Tā viņam teicis darīt Aivars. Aivars lūdzis teikt, ka "tur" [baznīcā] ir viņam draugs, un tāpēc vīrietis tur ciemojas. "Viņi teica, lai es nesaku, ka tur tas ir. Aivars teica, lai es [pansionāta] darbiniekiem tā saku," izriet no LTV intervijas ar seksuāli paverdzināto.

"Pēteris teica: ģērbies nost pa pliko un davai! Mazās biksiņas arī nost, nav ko kautrēties! Ej uz dīvāna sēdēt. Un lika man sēdēt," stāsta krimināllietā cietušais liecinieks.

Cigaretes, 5 eiro un nekad nenopirktas botas

Baznīckungu izmantotais vīrietis atzīst, ka viņam dota nauda un cigaretes. Kā izriet no anonīmās intervijas ar cietušo, Zeiļam mācītājs iedevis kukuļnaudu, par kuru bijis plānots izmantotajam vīrietim nopirkt botas un apģērbu. Pats vīrietis atzīst, ka tas nav noticis. "Viņš neizdarīja to. Viņš piemānīja mācītāju," saka cietušais. Bijis arī otrais piegājiens botu pirkšanai, dodoties pie mācītāja Aivara vēlreiz. Tas bijis tādēļ, lai Zeiļa vēl vienu reizi saņemtu naudu, uzskata cietušais.

Kriminālvajāšanai nodod par cilvēku tirdzniecību aizdomās turētā priestera Zeiļas lietu

Valsts policija nodevusi kriminālvajāšanas uzsākšanai lietu, kurā Rēzeknes-Aglonas diecēzes priesteris Pāvels Zeiļa tiek turēts aizdomās par cilvēku tirdzniecību, bet vēl divi vīrieši - par seksuālu vardarbību.

Neminot personu vārdus, VP pārstāve Simona Grāvīte informēja, ka VP Organizētās noziedzības apkarošanas pārvaldes (ONAP) Cilvēku tirdzniecības un sutenerisma apkarošanas nodaļa ir nodevusi prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai kriminālprocesu par cilvēku tirdzniecību un seksuālu vardarbību pret personām, izmantojot to bezpalīdzības stāvokli.

Izmeklēšanas laikā policija ieguva informāciju, ka šajā lietā ir divi cietušie - kāds bezpalīdzības stāvoklī esošs pilngadīgs vīrietis ar garīgās attīstības traucējumiem, kurš tika pakļauts cilvēktirdzniecībai un seksuālai vardarbībai, kā arī vēl viens vīrietis, kurš cietis no seksuālās vardarbības un sākotnēji nozieguma izdarīšanas brīdī bijis nepilngadīgs, skaidroja Grāvīte.

Latvijas Televīzija vēsta, ka viens no cietušajiem, kurš tagad sasniedzis pilngadību, uzaudzis bērnunamu sistēmā, teju visu savu mūžu pavadot bērnunamos un pansionātos. Viņam ir konstatēta garīga atpalicība, bet rīcībspēja nav atņemta, tādēļ viņš dienas laikā drīkstējis brīvi atstāt pansionāta teritoriju, lai dotos savās darīšanās. Tieši šādā veidā puisis Rīgas autoostā iepazinies ar saviem pāridarītājiem - diviem padzīvojušiem vīriešiem virs 60 gadu vecuma, kurus saukuši Pēteris un Aivars.

Cietušais stāstīja, ka sākumā pat īsti nav sapratis, ka ar viņu tiek darīts kas pretlikumīgs. Nolaupītāji pat nokārtojuši, ka viņš tiek izrakstīts no pansionāta un pārceļas pie viņiem uz pastāvīgu dzīvi, tad sākuši viņu vadāt apkārt un "tirgot" citām personām, tostarp arī pie mācītāja, kura vārdu cietušais nav zinājis, bet pēc attēla atpazina, ka tas bijis Zeiļa. Puisis uz Latgali vests ar vilcienu. Vīrietis ticis fiziski iespaidots, kā arī viņam tikusi maksāta nauda - kādreiz viņam samaksāti pieci eiro, citkārt viņš saņēmis cigaretes.

No gūsta puisim izdevies atbrīvoties tikai pēc tam, kad viņš par notikušo pastāstījis savam bērnunama laika draugam, kurš uzsācis patstāvīgu dzīvi ārpus sistēmas. Draugs par notiekošo informējis kādu nevalstisko organizāciju, kas savukārt vērsās policijā.

Par aizdomās turētiem šajā kriminālprocesā atzīti trīs 60 līdz 73 gadus veci vīrieši. Viens ir garīgās konfesijas pārstāvis Zeiļa, otrs ir bezdarbnieks, bet trešais strādājoša persona. Portāls "Delfi" iepriekš vēstīja, ka viens no aizdomās turētajiem ir kāds bijušais sociālā aprūpes centra "Rīga" filiāles darbinieks.

1955. un 1958.gadā dzimušie vīrieši tiek turēti aizdomās par seksuālu vardarbību, ja to izdarījusi personu grupa vai ja tas izdarīts ar nepilngadīgo. Tāpat 1955.gadā dzimušais vīrietis tiek turēts aizdomās par cilvēktirdzniecību, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Abiem inkriminētas vairākas epizodes ilgstošā no 2017. līdz 2018.gadam.

Savukārt 1945.gadā dzimušais Zeiļa tiek turēts aizdomās par cilvēku tirdzniecību, ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, secināms no policijas sniegtās informācijas. Viņam tiek inkriminētas divas epizodes.

Šobrīd 1955.gadā dzimušajam vīrietim joprojām piemērots drošības līdzeklis - apcietinājums. Izmeklēšanā iegūtā informācija liecina, ka persona mēģināja ietekmēt vienu no iesaistītajām personām un panākt sev labvēlīgas liecības.

Savukārt Zeiļam un 1958.gada dzimušajam vīrietim piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi, attiecīgi drošības nauda un policijas uzraudzība.

Izmeklēšanas laikā gan Rīgā, gan Rēzeknē tika veiktas vairākas kratīšanas, kā rezultātā izņemti dažādi video un foto faili, kuros tika konstatēti pornogrāfiska rakstura materiāli. Kriminālprocesa ietvaros uzlikts arests naudai virs 20 000 eiro un zelta monētām gandrīz 10 000 eiro vērtībā, norādīja Grāvīte.

Valsts policijas Cilvēku tirdzniecības un sutenerisma apkarošanas nodaļas priekšnieks Armands Lubarts šodien žurnālistiem pastāstīja, ka aizdomās turētās personas savus upurus atrada paziņu lokā un caur neoficiāliem sludinājumiem.

Inkriminētās noziedzīgās darbības norisinājušās Rīgā un Rēzeknē. Tāpat Lubarts apliecināja, ka garīgās konfesijas pārstāvis bija viena upura gala pircējs.

Savukārt izņemtie pornogrāfiska rakstura materiāli nesaturēja krimināli sodāmas darbības.

Ņemot vērā, ka ir veiktas visas nepieciešamās izmeklēšanas darbības, lai nostiprinātu iegūto pierādījumu bāzi, tika pieņemts lēmums par kriminālprocesa nodošanu Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai, skaidroja policijas pārstāve.

Par cilvēku tirdzniecību, ja tā izdarīta pret nepilngadīgo vai ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz 12 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.

Savukārt par seksuālu vardarbību - dzimumtieksmes apmierināšanu pretdabiskā veidā, kas saistīta ar iekļūšanu cilvēka ķermenī, ja to izdarījusi personu grupa vai ja tas izdarīts ar nepilngadīgo, personas var tikt sodītas ar mūža ieslodzījumu vai ar brīvības atņemšanu uz laiku no pieciem līdz 20 gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz pieciem gadiem.

Kā vēstīts, policijai par to, ka vairāki vīrieši, iespējams, seksuāli izmantojuši kādu bezpalīdzības stāvoklī esošu pilngadīgu vīrieti ar garīgās attīstības traucējumiem, pērn ziņoja kāda nevalstiskā organizācijas.

Izmeklētāji 29.augustā Rīgā un Rēzeknē kopumā aizturēja trīs personas - 1945.gadā, 1955.gadā un 1958.gadā dzimušus vīriešus. Tāpat likumsargi veica divas kratīšanas Rīgā un Rēzeknē, izņemot dažādus video un foto failus.

Diviem vīriešiem, 1945.gadā dzimušajam Zeiļam un 1955.gada dzimušajiem, tiesa piemēroja apcietinājumu, savukārt 1958.gadā dzimušajam vīrietim piemēroja ar brīvības atņemšanu nesaistītu drošības līdzekli. Zeiļa 9.oktobrī tika atbrīvots pret 5000 eiro lielu drošības naudu.

Zeiļa intervijā portālam "Delfi" kategoriski noliedzis savu vainu. Uz jautājumu, vai ir veicis nodarījumus, kuros tiek vainots, viņš portālam atbildējis ar vārdiem "nē, nē, nē". "Es gandrīz diennakti nesapratu, kas tas ir apcietinājums. Par cilvēku pirkšanu, pārdošanu, es nesapratu to," intervijā "Delfi" sacījis priesteris. "Nu tikai vēlāk es iegāju tais sliedēs, kas tas ir. Nu tāda gadījuma, nu nav bijis, (..) es neesmu ne pircis, ne pārdevis kaut ko," viņš sacījis.

Latvijas Romas Katoļu baznīcas interneta vietnē "katolis.lv" pieejamā informācija liecina, ka Zeiļa ir Rēzeknes Sāpju Dievmātes, Dukstigala un Prezmas draudzes prāvests, kā arī Mariāņu kongregācijas Latvijas vikariāta priekšnieks, Rēzeknes dekanāta dekāns.

